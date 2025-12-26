EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi

Màn tái xuất của EXO liên tục gặp những vấn đề gây tranh cãi.

Những kế hoạch hoạt động nhóm sắp tới của EXO đang trở thành tâm điểm bàn luận khi thông tin về việc thay đổi đội hình được công bố vào sát ngày triển khai. Từ kỳ vọng ban đầu về màn tái xuất với sáu thành viên, đội hình chính thức tham gia nay đã có sự điều chỉnh, nhanh chóng tạo ra làn sóng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo các nguồn tin được xác nhận, Lay sẽ không góp mặt trong mùa mới của chương trình truyền hình thực tế dài tập EXO’s Ladder: Traveling the World. Đây là format quen thuộc của EXO, ghi lại hành trình Du lịch cũng như những hoạt động đời thường của các thành viên, trong đó các quyết định được đưa ra một cách ngẫu nhiên, tạo nên màu sắc tự nhiên và gần gũi. Sau gần hai năm vắng bóng, sự trở lại của chương trình từng được kỳ vọng sẽ là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong chuỗi hoạt động mới của nhóm.

SM Entertainment cho biết mùa này sẽ có sự tham gia của Suho, Kai, D.O., Sehun và Chanyeol. Tuy nhiên, trái với những dự đoán trước đó, Lay đã được xác nhận không xuất hiện trong chương trình. Thông tin này lập tức khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hụt hẫng, nhất là khi trước đó anh vẫn tham gia vào các hoạt động liên quan đến album gần đây của EXO.

EXO’s Ladder vốn là dự án gắn bó với nhóm trong nhiều năm, từng được ghi hình tại nhiều địa điểm khác nhau như Nhật Bản hay các vùng du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Chính vì vậy, sau quãng thời gian gián đoạn khá dài, việc chương trình tái khởi động đã tạo nên sự mong đợi lớn. Thế nhưng, việc cập nhật đội hình vào phút chót lại khiến dư luận Hàn Quốc chia thành nhiều luồng quan điểm khác nhau.

Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự khó hiểu trước cách sắp xếp lịch trình của công ty quản lý. Họ đặt câu hỏi vì sao Lay vẫn xuất hiện trong quá trình quảng bá album, nhưng lại không góp mặt trong các nội dung nhóm mang tính gắn kết cao như chương trình thực tế. Không ít ý kiến cho rằng đây không phải là lần đầu tiên sự tham gia của Lay bị giới hạn ở mảng âm nhạc, trong khi các hoạt động quảng bá khác lại thiếu vắng anh.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng, thậm chí gay gắt. Có người cho rằng việc duy trì đội hình năm thành viên sẽ hợp lý hơn nếu tình trạng này tiếp diễn. Một số khác liên tưởng đến giai đoạn quảng bá ca khúc Don’t Fight the Feeling, khi Lay chỉ góp giọng trong phần âm nhạc mà không tham gia các hoạt động đi kèm, khiến cảm giác “thiếu trọn vẹn” lặp lại.

Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến tích cực khi cho rằng bản thân chương trình EXO’s Ladder với đội hình hiện tại vẫn rất đáng mong chờ nhờ tính Giải trí cao và sự ăn ý lâu năm giữa các thành viên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự vắng mặt của Lay tiếp tục khơi lại những tranh luận xoay quanh việc hoạt động song song giữa thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, cũng như những khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình chung.

Dù phản ứng của công chúng còn nhiều chiều, mùa mới của EXO’s Ladder: Traveling the World vẫn đang thu hút sự chú ý lớn. Với EXO, mỗi thay đổi trong đội hình không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn phản ánh kỳ vọng và cảm xúc phức tạp của cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm suốt nhiều năm qua.