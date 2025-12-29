Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ

11:21 29/12/2025
Nữ ca sĩ gây xôn xao khi mức cát-xê được chia sẻ.

Gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của ca sĩ Bích Phương tại một sự kiện của doanh nghiệp. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, không chỉ bởi sự xuất hiện rạng rỡ của nữ ca sĩ mà còn bởi hình ảnh chăm chỉ chạy show, điều từng được xem là khá “hiếm hoi” trong sự nghiệp của cô.

 
Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Ảnh 1

Trước đó, Bích Phương từng nhiều lần bị gắn với biệt danh vui là “nữ ca sĩ lười nhất Showbiz Việt” khi không xuất hiện dày đặc tại các sân khấu hay sự kiện thương mại. Chính vì vậy, việc cô liên tục nhận lời biểu diễn và xuất hiện đều đặn trong thời gian gần đây đã mang đến sự bất ngờ, đồng thời tạo nên nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Không ít ý kiến cho rằng Bích Phương đang bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi và cởi mở hơn với thị trường biểu diễn.

 

Trên sân khấu, giọng ca “Bùa yêu” cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh lẫn chất lượng trình diễn. Các tiết mục được dàn dựng chỉn chu, từ trang phục, vũ đạo đến cách làm chủ sân khấu. Bích Phương xuất hiện với diện mạo ngày càng thăng hạng, phong thái tự tin và cuốn hút, cho thấy sự chuyển mình rõ rệt so với hình ảnh nhẹ nhàng, có phần kín tiếng trước đây. Nhiều khán giả nhận xét, nữ ca sĩ không chỉ “đã mắt” về phần nhìn mà còn mang đến cảm giác chuyên nghiệp trong từng khoảnh khắc đứng trên sân khấu.

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Ảnh 2

Bên cạnh màn trình diễn, thông tin xoay quanh mức cát-xê của Bích Phương tại sự kiện này mới thực sự trở thành tâm điểm bàn luận. Theo chia sẻ từ người đăng tải đoạn clip, cũng chính là nhân sự thuộc đơn vị tổ chức chương trình, tổng kinh phí để thực hiện sự kiện lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng chi phí mời Bích Phương biểu diễn đã chiếm khoảng 600 triệu đồng cho ba ca khúc.

 
Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Ảnh 3

Con số này lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng bởi được xem là khá cao so với mặt bằng chung của thị trường biểu diễn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức chi trả này là hoàn toàn có cơ sở nếu đặt trong bối cảnh tên tuổi và vị thế của Bích Phương hiện nay. Ngoài phần thù lao dành cho ca sĩ, chi phí biểu diễn còn bao gồm trang phục, vũ đoàn, ê-kíp hỗ trợ và yêu cầu kỹ thuật sân khấu, những yếu tố góp phần tạo nên một tiết mục trọn vẹn và chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Ảnh 4

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bích Phương đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Cô sở hữu loạt ca khúc từng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, được xem là “hit quốc dân” và gắn liền với nhiều thế hệ người nghe. Chính sức hút bền bỉ ấy giúp tên tuổi Bích Phương luôn giữ được giá trị trên thị trường, bất chấp việc cô không xuất hiện quá dày đặc.

Việc được mời biểu diễn với mức cát-xê cao không chỉ phản ánh sức hút thương mại của Bích Phương, mà còn là minh chứng cho thành quả của quá trình làm nghề bền bỉ, chọn lọc và có chiến lược. Trong bối cảnh thị trường Giải trí ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện trở lại với hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp cho thấy Bích Phương vẫn là một cái tên có sức nặng, đủ để tạo dấu ấn mỗi khi bước lên sân khấu.

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Ảnh 5
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-viet-hat-3-bai-gia-600-trieu-dong-danh-tinh-chang-xa-la-202512280143203743.html
Cùng chủ đề
Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột Âm nhạc
Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra tối 28/12 nhưng đã bị hủy vào phút...

EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi Âm nhạc
EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi

Màn tái xuất của EXO liên tục gặp những vấn đề gây tranh cãi.

Vì sao 'All I Want for Christmas Is You' của Mariah Carey luôn là bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất mọi thời đại? Âm nhạc
Vì sao 'All I Want for Christmas Is You' của Mariah Carey luôn là bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất mọi thời đại?

Bản hit Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey vẫn giữ được sức hút bền bỉ sau 30 năm phát...

Em út nhóm nhạc Red Velvet lộ diện với khuôn mặt lạ lẫm, vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc Âm nhạc
Em út nhóm nhạc Red Velvet lộ diện với khuôn mặt lạ lẫm, vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc

Yeri (Red Velvet) khiến khán giả bàn tán với loạt ảnh mới nhất.

Key (SHINee) ngừng hoạt động Âm nhạc
Key (SHINee) ngừng hoạt động

SM Entertainment chính thức lên tiếng về ồn ào của Key (SHINee).

Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn Âm nhạc
Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn

Công ty quản lý JYP Entertainment kêu gọi người hâm mộ tôn trọng không gian riêng và quyền riêng tư...

Mới cập nhật
Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt số ngày nghỉ và đối tượng được hoán đổi nghỉ 4 ngày liên tục.

4 giờ trước Đời sống

Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra tối 28/12 nhưng đã bị hủy vào phút chót, khiến khán giả bức xúc.

4 giờ trước Âm nhạc

Giá vàng giảm, người mua lập tức lỗ nặng

Giá vàng giảm, người mua lập tức lỗ nặng

Giá vàng thế giới sụt giảm đã kéo giá vàng trong nước cùng giảm theo trong phiên giao dịch sáng 29/12.

4 giờ trước Đời sống

Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị

Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị

Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều biến đổi lớn về thể chất, nội tiết và tinh thần. Trong đó, tình trạng nổi mề đay sau sinh là một trong những vấn đề phổ biến mà nhiều mẹ bỉm gặp phải. Những cơn ngứa ngáy dai dẳng không chỉ gây khó chịu, mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của sản phụ. Phải làm sao để cải thiện? Khám phá ngay giải pháp trong bài viết dưới đây!

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Điện máy Phúc Khánh hướng dẫn cách sử dụng điều hoà âm trần tiết kiệm điện nhất

Điện máy Phúc Khánh hướng dẫn cách sử dụng điều hoà âm trần tiết kiệm điện nhất

Trong bài viết này, Điện máy Phúc Khánh xin chia sẻ những bí kíp giúp bạn sử dụng điều hòa âm trần hiệu quả, mát lạnh mà vẫn cực kỳ tiết kiệm điện.

6 giờ trước Tư vấn

HugoSim – eSIM du lịch thông minh cho chuyến đi không gián đoạn

HugoSim – eSIM du lịch thông minh cho chuyến đi không gián đoạn

Trong thời đại công nghệ số, việc giữ kết nối Internet ổn định khi đi du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu, không chỉ để liên lạc mà còn phục vụ công việc, giải trí và trải nghiệm địa phương. Thay vì loay hoay tìm mua SIM vật lý hay phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng kém ổn định, nhiều du khách hiện nay đã chuyển sang sử dụng eSIM du lịch như một giải pháp tối ưu.

7 giờ trước DU LỊCH

Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema)

Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema)

Chàm eczema được xem là 1 bệnh mãn tính do hay tái phát và Tây y chỉ có thể điều trị triệu chứng tức thời chứ không làm bệnh hết tận gốc được. Nhiều bệnh nhân đã tìm đến phương pháp chữa bằng đông y để chữa trị dứt điểm và không gây tác dụng phụ.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến

James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến

Giữa lúc bom tấn Avatar 3 vẫn chưa hạ nhiệt, James Cameron bất ngờ chia sẻ khả năng khép lại sớm toàn bộ vũ trụ Pandora.

2 ngày trước Phim

Bảo Thanh Đường - Điều trị dứt điểm bệnh viêm chân tóc

Bảo Thanh Đường - Điều trị dứt điểm bệnh viêm chân tóc

Chỉ sau 2 tháng cháu thường xuyên gội đầu để tóc ướt và đội mũ bảo hiểm, nên giờ sinh ra ngứa da đầu. Khi gãi chảy máu và có mủ, cháu hoang mang quá đi khám bác sỹ nói cháu bị viêm chân tóc, dùng thuốc một thời gian ở bệnh viện không hết. Cháu phải làm sao đây?

2 ngày trước Bệnh thường gặp

Fit Me – Cộng đồng những người trẻ đam mê sống khỏe

Fit Me – Cộng đồng những người trẻ đam mê sống khỏe

Ở giai đoạn 25 – 40 tuổi, rõ ràng là giai đoạn trải qua hành trình vượt cạn với thiên chức làm mẹ. Nhưng cũng lại là giai đoạn phải chứng minh năng lực, sự nghiệp và đóng góp một nửa kinh tế gia đình. Phụ nữ chúng ta chưa bao giờ tự hỏi: “Mình có đang ổn không?”

2 ngày trước Làm đẹp