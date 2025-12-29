Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ

Nữ ca sĩ gây xôn xao khi mức cát-xê được chia sẻ.

Gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của ca sĩ Bích Phương tại một sự kiện của doanh nghiệp. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, không chỉ bởi sự xuất hiện rạng rỡ của nữ ca sĩ mà còn bởi hình ảnh chăm chỉ chạy show, điều từng được xem là khá “hiếm hoi” trong sự nghiệp của cô.

Trước đó, Bích Phương từng nhiều lần bị gắn với biệt danh vui là “nữ ca sĩ lười nhất Showbiz Việt” khi không xuất hiện dày đặc tại các sân khấu hay sự kiện thương mại. Chính vì vậy, việc cô liên tục nhận lời biểu diễn và xuất hiện đều đặn trong thời gian gần đây đã mang đến sự bất ngờ, đồng thời tạo nên nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Không ít ý kiến cho rằng Bích Phương đang bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi và cởi mở hơn với thị trường biểu diễn.

Trên sân khấu, giọng ca “Bùa yêu” cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh lẫn chất lượng trình diễn. Các tiết mục được dàn dựng chỉn chu, từ trang phục, vũ đạo đến cách làm chủ sân khấu. Bích Phương xuất hiện với diện mạo ngày càng thăng hạng, phong thái tự tin và cuốn hút, cho thấy sự chuyển mình rõ rệt so với hình ảnh nhẹ nhàng, có phần kín tiếng trước đây. Nhiều khán giả nhận xét, nữ ca sĩ không chỉ “đã mắt” về phần nhìn mà còn mang đến cảm giác chuyên nghiệp trong từng khoảnh khắc đứng trên sân khấu.

Bên cạnh màn trình diễn, thông tin xoay quanh mức cát-xê của Bích Phương tại sự kiện này mới thực sự trở thành tâm điểm bàn luận. Theo chia sẻ từ người đăng tải đoạn clip, cũng chính là nhân sự thuộc đơn vị tổ chức chương trình, tổng kinh phí để thực hiện sự kiện lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng chi phí mời Bích Phương biểu diễn đã chiếm khoảng 600 triệu đồng cho ba ca khúc.

Con số này lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng bởi được xem là khá cao so với mặt bằng chung của thị trường biểu diễn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức chi trả này là hoàn toàn có cơ sở nếu đặt trong bối cảnh tên tuổi và vị thế của Bích Phương hiện nay. Ngoài phần thù lao dành cho ca sĩ, chi phí biểu diễn còn bao gồm trang phục, vũ đoàn, ê-kíp hỗ trợ và yêu cầu kỹ thuật sân khấu, những yếu tố góp phần tạo nên một tiết mục trọn vẹn và chuyên nghiệp.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bích Phương đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Cô sở hữu loạt ca khúc từng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, được xem là “hit quốc dân” và gắn liền với nhiều thế hệ người nghe. Chính sức hút bền bỉ ấy giúp tên tuổi Bích Phương luôn giữ được giá trị trên thị trường, bất chấp việc cô không xuất hiện quá dày đặc.

Việc được mời biểu diễn với mức cát-xê cao không chỉ phản ánh sức hút thương mại của Bích Phương, mà còn là minh chứng cho thành quả của quá trình làm nghề bền bỉ, chọn lọc và có chiến lược. Trong bối cảnh thị trường Giải trí ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện trở lại với hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp cho thấy Bích Phương vẫn là một cái tên có sức nặng, đủ để tạo dấu ấn mỗi khi bước lên sân khấu.