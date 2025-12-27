Chữa bệnh chàm nhanh nhất ở Bảo Thanh Đường

Với nhiều nguyên nhân phát sinh bệnh và tâm lý chủ quan đối với bệnh ngoài da; từ bệnh nhẹ để lâu thành bệnh mãn tính như: chàm, eczema, á sừng, vảy nến, bạch biến, nấm tổ đỉa, viêm da cơ địa, dị ứng, nấm móng, lang ben, nấm toàn thân, các bệnh nám da, sạm da… thường dẫn đến tâm lý người mặc cảm, ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống.

Phần đông người mắc bệnh đều có chung những nỗi niềm khổ sở khi mắc các chứng bệnh ngoài da dai dẳng nhiều năm. Chàm là bệnh ngoài da rất phổ biến, đặt biệt ở các vùng khí hậu nhiệt đới, nắng nóng như nước ta.

Đây là căn bệnh ngoài da có diễn biến phức tạp do nhiều tác nhân nhưng chủ yếu do có cơ địa dị ứng. Triệu chứng của bệnh là những mụn nước nổi trên nền hồng ban, giới hạn không rõ thường kèm theo ngứa. Bệnh xuất hiện bất cứ vị trí nào trên cơ thể, thường ở mặt duỗi của tứ chi, mặt lưng bàn tay, bàn chân và đối xứng hai bên. Chàm phát triển qua nhiều giai đoạn như nổi mụn nước và vỡ ra rịn nước, tróc vảy. Khi bệnh diễn tiến mãn tính da khô nhám và dày sừng.

Nhiều bệnh nhân chàm, vảy nến còn kèm theo nhiều biến chứng khác như: khớp, tiểu đường

Khi có dấu hiệu mắc bệnh chàm, bệnh nhân tránh gãi hay chà xát, trong chế độ ăn không nên dùng những thứ dễ gây kích ứng da như: thịt bò, gà, tôm, cua, cá biển… Nhà thuốc Bảo Thanh Đường có thuốc bôi đặc hiệu, thuốc uống tốt cho sức khỏe, triệt bệnh tận gốc, đặc biệt khi khỏi bệnh khôngđể lại vết sẹo hoặc vết thâm trên da.

Khám bệnh và tư vấn miễn phí tại hệ thống phòng khám Bảo Thanh Đường

Để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất với nguồn đông dược chọn lọc, nhà thuốc đã ươm trồng dược liệu trên những quả đồi ở vùng núi phía bắc. Tại đây, khi thu họach và làm sạch, dược liệu được phơi, sấy, sao tẩm theo công thức gia truyền.

Với phương thuốc quý, Bảo Thanh Đường đã mang đến cho người bệnh niềm tin tưởng tuyệt đối, sự yêu đời lạc quan vì khi đến khám, bệnh nhân mang một tâm trạng lo âu, sau đó nhờ các thầy thuốc tận tình chữa trị khám và tư vấn miễn phí, giá cả phải chăng, bệnh chuyển biến nhanh chóng, tích cực và khỏi hẳn đã giúp người bệnh hạnh phúc, yêu đời; Đặc biệt nhiều bệnh ngoài da nặng mãn tính hay kem theo các bệnh khác như : khớp, tiểu đường, huyết áp cao, yếu thận, sinh lý yếu… Khi đến với Bảo Thanh Đường, ngoài việc hết hẳn bệnh chàm, Bảo Thanh Đường có thuốc uống rất tốt còn hết hẳn các bệnh liên quan khác.

Trong quyển sổ cảm ơn nhà thuốc thạc sĩ, bác sĩ Đào Văn Quá (công tác Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việc Nam) nhận xét: “Người thân của tôi đã được Bảo Thanh Đường chữa khỏi bệnh chàm, vảy nến, tôi rất tin tưởng và khâm phục phương thuốc này”. Cũng như bác sĩ Quá, nhiều người bệnh đã để lại những lời tri ân, cảm ơn sâu sắc. Bảo Thanh Đường giúp họ thoát khỏi gánh nặng bệnh tật.

Từ những đóng góp lớn lao vào việc chữa bệnh, đặc biệt là những bài thuốc quý cổ phưong, những bí quyết đã lưu truyền, kết hợp với nỗ lực vượt bậc của các lương y đã được bình chọn là doanh nghiệp xuất sắc uy tín qua mạng năm 2007, cúp vàng “Trái tim vì sức khỏe người Việt” năm 2009 do Bộ Y tế trao tặng và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Xem thêm thông tin về Phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

Đông y Bảo Thanh Đường khám và tư vấn miễn phí tại các địa chỉ:

TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

Website: www.baothanhduong.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong