Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng hôm nay (18/3): Vàng nhẫn đồng loạt tăng

09:48 18/03/2026
Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục duy trì ở vùng cao, dao động quanh ngưỡng đỉnh với chênh lệch mua – bán khá lớn, khiến nhiều người cân nhắc trước khi xuống tiền.

Giá vàng trong nước hôm nay (18/3)

Đối với vàng miếng:

Giá vàng hôm nay ghi nhận mặt bằng khá đồng đều giữa các thương hiệu lớn, dao động quanh mốc 180 – 183 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức khoảng 180 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức giá này cũng tương tự tại PNJ, cho thấy thị trường đang giữ trạng thái ổn định, ít biến động giữa các doanh nghiệp lớn.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Tiền Phong

Ở Phú Quý, giá vàng miếng không có nhiều khác biệt khi cũng giao dịch quanh 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục duy trì mức giá tương đương, bám sát diễn biến chung của thị trường.

 

Riêng Mi Hồng có phần nhỉnh hơn ở chiều mua vào, khoảng 181 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn ở mức 183 triệu đồng/lượng, cao ngang các thương hiệu còn lại.

Nhìn chung, chênh lệch giữa các thương hiệu hiện không lớn, chủ yếu dao động nhẹ ở chiều mua vào, còn giá bán ra gần như được “neo” chung ở mức 183 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn:

Giá vàng nhẫn hôm nay (18/03/2026) giữa các thương hiệu không chênh lệch quá lớn, chủ yếu dao động quanh vùng 180 – 186 triệu đồng/lượng, tùy nơi và thời điểm cập nhật.

Cụ thể, tại PNJ, vàng nhẫn 9999 hiện được giao dịch phổ biến quanh mức khoảng 181 – 184 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, bám sát mặt bằng chung của thị trường.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Tiền Phong
 

Ở SJC, vàng nhẫn 99,99% thường thấp hơn nhẹ, dao động khoảng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, với biên độ chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng .

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn đang được niêm yết quanh 181 – 184,7 triệu đồng/lượng, một số thời điểm có thể nhích lên khoảng 183 – 186 triệu đồng/lượng tùy phiên giao dịch .

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu thường có mức giá cao hơn nhẹ, phổ biến trong khoảng 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng, vẫn giữ chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng .

Riêng Mi Hồng, vàng nhẫn 9999 hiện giao dịch quanh 184 – 186 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao hơn thị trường ở chiều mua vào .

Nhìn chung, vàng nhẫn hôm nay đang có Xu hướng đi ngang, các thương hiệu lớn gần như bám sát nhau, chỉ lệch nhẹ 1–2 triệu đồng mỗi lượng tùy hệ thống và khu vực giao dịch.

Giá vàng thế giới hôm nay (18/3)

Giá vàng thế giới hôm nay đang dao động quanh ngưỡng khoảng 5.000 – 5.200 USD/ounce, sau khi có xu hướng điều chỉnh nhẹ trong những phiên gần đây. Cụ thể, có thời điểm vàng giao dịch quanh 5.019 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước đó . Trước đó không lâu, kim loại quý này từng vươn lên vùng trên 5.200 USD/ounce, cho thấy xu hướng chung vẫn duy trì ở mức cao .

Nhìn tổng thể, giá vàng thế giới hiện vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử, dù có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn do tác động từ sức mạnh đồng USD và kỳ vọng lãi suất. So với đầu năm, mặt bằng giá vàng quốc tế vẫn tăng mạnh, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều biến động.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/kinh-doanh/gia-vang-hom-nay-18-3-vang-nhan-dong-loat-tang-202603180939040108.html
