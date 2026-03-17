Giá vàng chưa ngừng giảm

10:14 17/03/2026
Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 17/3, hiện rớt xuống dưới 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 17/3. Ảnh: Việt Linh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17/3), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm này, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 16/3, về mức ngang bằng SJC.

Đây đã là phiên thứ 5 liên tiếp giá vàng miếng trong nước suy yếu. Cộng dồn mức giảm của 5 phiên, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng gần 5 triệu đồng/lượng.

img-7760-1773717240.jpeg

 Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm mạnh nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng. Đây hcũng là mức giá mà Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn vào sáng nay.

Mi Hồng cũng giảm giá vàng nhẫn 999 thêm 500.000 đồng trong sáng nay, kéo chiều mua xuống 180,6 triệu đồng/lượng và chiều bán xuống còn 182,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trong nước cũng trải qua các đợt biến động mạnh khi giảm 5 phiên liên tiếp tương tự vàng miếng. So với mức giá bán 186,5 triệu đồng/lượng (bán ra) hôm 12/3 thì hiện giá vàng nhẫn đã giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 5 phiên giao dịch.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, sau đợt sụt sâu mất mốc 5.000 USD/ounce, hiện giá vàng giao ngay cũng đang trên đà hồi phục, phổ biến dao động quanh mức 5.025 USD/ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 159,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 23 triệu đồng/lượng.

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian...

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần...

Người dân cả nước đi bầu cử

Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh...

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất...

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cải tạo các công...

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không...

Những loại quả dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không dùng ngay sau bữa ăn

Trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nên ăn ngay sau bữa ăn. Một số loại quả nếu dùng sai thời điểm có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Khám phá miền Tây sông nước hành trình trải nghiệm đáng nhớ

Miền Tây Nam Bộ từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về vùng đất sông nước bình yên, trù phú với nét văn hóa đặc sắc khó nơi nào sánh được. Nắm bắt xu hướng du lịch gắn kết doanh nghiệp đang ngày càng phổ biến, Công ty Du lịch Bình Minh hiện cung cấp nhiều chương trình tour chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả cá nhân lẫn tập thể.

8 loại rau củ giàu dinh dưỡng nên có trong thực đơn ăn dặm của bé

Giai đoạn ăn dặm là thời điểm bé bắt đầu làm quen với nhiều loại thực phẩm mới ngoài sữa mẹ. Trong đó, rau củ đóng vai trò quan trọng vì cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Khi có các dấu hiệu như lông mọc cuộn tròn dưới da, ngứa ngáy khó chịu, mụn nước, mụn mũ, vảy tiết, da khô ráp, sần sùi mất thẩm mỹ,... thì đó là biểu hiện của bệnh viêm nang lông hay còn gọi là viêm lỗ chân lông. Vậy phương pháp nào điều trị được dứt điểm? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để có cách điều trị đúng đắn.

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

Người dân cả nước đi bầu cử

Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh các cử tri hào hứng đi bầu tạo nên bức tranh sinh động trong ngày hội lớn của toàn dân.

Hội Nội khoa TP Hà Nội ứng dụng công nghệ mới trong điều trị bệnh không lây nhiễm

Ngày 14/3, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội Nội khoa TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (26-3-1976/ 26-3-2026) và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự lớn mạnh của một tổ chức nghề nghiệp nòng cốt trong hệ thống y tế Thủ đô.

Bệnh vảy nến có lây không?

Khi mắc bệnh vảy nến, ngoài việc khó chịu do bệnh gây ra, người bệnh còn bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

