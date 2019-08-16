Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

.

Đó là các loại thuốc bào chế hoàn toàn bằng thảo dược, gồm thuốc ngâm, bôi và uống, vừa nhanh hết bệnh; khi khỏi bệnh không để lại vết thâm trên da, giá cả lại phải chăng ai cũng dùng được.

Trải qua hơn 200 năm chữa trị, các lớp lương y kế tục phương thuốc gia truyền hiệu nghiệm, phát huy tài năng và y đức của mình “trị bệnh cứu người”. Ngày nay Bảo Thanh Đường đã trở thành một đơn vị dược lớn mạnh trong ngành đông y Việt Nam. Ngoài các phòng khám chữa bệnh trực tiếp tại TP.HCM, thủ đô Hà Nội và thành phố Đà Nẵng; Bảo Thanh Đường còn nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng ca ngợi, yêu mến với đa dạng các dòng sản phẩm tinh chế với phương thức độc đáo, được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược từ thiên nhiên quý hiếm.

Rất nhiều người đã từng rất khổ sở, mặc cảm vì bệnh bạch biến; đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi khi dùng thuốc của Bảo Thanh Đường hết bệnh, người bệnh vô cùng biết ơn.

Bên cạnh đó, Bảo Thanh Đường có những ngọn đồi ở vùng rừng núi phía Bắc được ươm trồng dược liệu quý từ nhiều năm qua. Vừa đáp ứng được đủ nguồn dược liệu sạch vừa đảm bảo chất lượng thành phần tốt nhất. Những sản phẩm độc đáo của Bảo Thanh Đường được trồng tại vùng núi Cao Bằng, qua quá trình thu hái dược liệu cô đọng và tinh chế thành cao và bào chế thành dạng viên nén, được khách hàng rất ưa chuộng.

Ngày 24.3.2013, tại hội trường Văn phòng Quốc hội phía Nam, Bảo Thanh Đường được vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu tin cậy” do Ban tổ chức và bạn đọc mạng www.nhipcausuckhoe.org.vn cùng tạp chí Môi trường và sức khỏe bình chọn trao tặng.

Ngoài ra, nhiều đại biểu đánh giá và ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Bảo Thanh Đường tạo nên hình ảnh đơn vị đông y thân thiện; qua một số dòng sản phẩm thiết thực của Bảo Thanh Đường hỗ trợ điều trị khớp, hỗ trợ dùng cho người bệnh tiểu đường, giúp hạn chế lão hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch, huyết áp cao, hỗ trợ trị nám, tàn nhang, giúp chị em phụ nữ có làm da đẹp, tươi sáng, mịn màng. Tiêu chí và cam kết của Bảo Thanh Đường luôn hướng tới tối ưu an toàn cho người tiêu dùng, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, nổi tiếng trong việc chữa trị các bệnh ngoài da khó như: bệnh chàm, bệnh vảy nến, bệnh á sừng … cùng nhiều bệnh mạn tính khác.

