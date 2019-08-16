Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Bệnh thường gặp

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

14:21 30/01/2026
Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

.

Đó là các loại thuốc bào chế hoàn toàn bằng thảo dược, gồm thuốc ngâm, bôi và uống, vừa nhanh hết bệnh; khi khỏi bệnh không để lại vết thâm trên da, giá cả lại phải chăng ai cũng dùng được.

Trải qua hơn 200 năm chữa trị, các lớp lương y kế tục phương thuốc gia truyền hiệu nghiệm, phát huy tài năng và y đức của mình “trị bệnh cứu người”. Ngày nay Bảo Thanh Đường đã trở thành một đơn vị dược lớn mạnh trong ngành đông y Việt Nam. Ngoài các phòng khám chữa bệnh trực tiếp tại TP.HCM, thủ đô Hà Nội và thành phố Đà Nẵng; Bảo Thanh Đường còn nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng ca ngợi, yêu mến với đa dạng các dòng sản phẩm tinh chế với phương thức độc đáo, được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược từ thiên nhiên quý hiếm.

Rất nhiều người đã từng rất khổ sở, mặc cảm vì bệnh bạch biến; đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi khi dùng thuốc của Bảo Thanh Đường hết bệnh, người bệnh vô cùng biết ơn.

Bên cạnh đó, Bảo Thanh Đường có những ngọn đồi ở vùng rừng núi phía Bắc được ươm trồng dược liệu quý từ nhiều năm qua. Vừa đáp ứng được đủ nguồn dược liệu sạch vừa đảm bảo chất lượng thành phần tốt nhất. Những sản phẩm độc đáo của Bảo Thanh Đường được trồng tại vùng núi Cao Bằng, qua quá trình thu hái dược liệu cô đọng và tinh chế thành cao và bào chế thành dạng viên nén, được khách hàng rất ưa chuộng.

Ngày 24.3.2013, tại hội trường Văn phòng Quốc hội phía Nam, Bảo Thanh Đường được vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu tin cậy” do Ban tổ chức và bạn đọc mạng www.nhipcausuckhoe.org.vn cùng tạp chí Môi trường và sức khỏe bình chọn trao tặng.

Ngoài ra, nhiều đại biểu đánh giá và ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Bảo Thanh Đường tạo nên hình ảnh đơn vị đông y thân thiện; qua một số dòng sản phẩm thiết thực của Bảo Thanh Đường hỗ trợ điều trị khớp, hỗ trợ dùng cho người bệnh tiểu đường, giúp hạn chế lão hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch, huyết áp cao, hỗ trợ trị nám, tàn nhang, giúp chị em phụ nữ có làm da đẹp, tươi sáng, mịn màng. Tiêu chí và cam kết của Bảo Thanh Đường luôn hướng tới tối ưu an toàn cho người tiêu dùng, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, nổi tiếng trong việc chữa trị các bệnh ngoài da khó như: bệnh chàm, bệnh vảy nến, bệnh á sừng … cùng nhiều bệnh mạn tính khác.

Xem thêm video các phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

Đông y Bảo Thanh Đường khám và tư vấn miễn phí tại các địa chỉ:

TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

Website: www.baothanhduong.com.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong

Cùng chủ đề
Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng Bệnh thường gặp
Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh...

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường Bệnh thường gặp
Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong...

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT Bệnh thường gặp
Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ...

Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả Bệnh thường gặp
Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

Viêm nang lông là một trong những vấn đề da liễu phổ biến, có thể xuất hiện ở bất kỳ...

Các giai đoạn vảy nến thường gặp và hướng điều trị Bệnh thường gặp
Các giai đoạn vảy nến thường gặp và hướng điều trị

Vảy nến là căn bệnh dai dẳng khiến không ít người rơi vào cảnh “sống chung với lũ” suốt nhiều...

Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường Bệnh thường gặp
Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường

Đó là niềm vui sướng của chị Nguyễn Thúy Hằng nhà ở đường Lạc Long Quân, Q.11, TPHCM với nụ...

Mới cập nhật
Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

2 ngày tới Bệnh thường gặp

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

13 giờ tới Bệnh thường gặp

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu mùa xuân đến sớm trên vùng đất cực Tây.

10 giờ trước Cẩm nang du lịch

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

10 giờ trước Đời sống

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

10 giờ trước Xu hướng

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

11 giờ trước Showbiz

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Lùm xùm hôn nhân của nữ ca sĩ xảy ra chỉ sau một tuần đám cưới khiến công chúng xôn xao.

11 giờ trước Khám phá

Đồ Apple sắp tăng giá

Đồ Apple sắp tăng giá

Giá bộ nhớ máy tính đang bước vào giai đoạn leo thang mạnh, khiến Apple có thể cân nhắc điều chỉnh giá nâng cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ trên các mẫu Mac sắp ra mắt.

11 giờ trước Thiết bị

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước Đời sống