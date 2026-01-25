Các giai đoạn vảy nến thường gặp và hướng điều trị

Vảy nến là căn bệnh dai dẳng khiến không ít người rơi vào cảnh “sống chung với lũ” suốt nhiều năm trời. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu chi tiết các giai đoạn vảy nến thường gặp và lý do vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn điều trị bằng phương pháp YHCT thay vì những phương thuốc tây tiện dụng.

Các giai đoạn vảy nến thường gặp

Vảy nến là một bệnh lý da mạn tính, tái phát nhiều lần và có ảnh hưởng không nhỏ tới thẩm mỹ cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong Y học hiện đại, vảy nến được coi là bệnh tự miễn chưa có thuốc điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, Y học cổ truyền (YHCT) có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về cơ chế sinh bệnh, giúp chia bệnh thành nhiều thể và giai đoạn khác nhau. Việc nhận biết đúng từng giai đoạn không chỉ giúp theo dõi tiến triển bệnh mà còn là cơ sở để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Giai đoạn khởi phát (giai đoạn phong nhiệt xâm nhập)

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường khởi phát đột ngột sau các yếu tố kích thích như: thay đổi thời tiết, căng thẳng, ăn uống không điều độ, hoặc do cơ thể suy yếu. Theo YHCT, đây là giai đoạn phong nhiệt tà xâm nhập vào bì phu (làn da), làm rối loạn chức năng của tạng can, tỳ, phế.

Biểu hiện thường gặp:

Xuất hiện các đám da ửng đỏ, giới hạn rõ, có thể hơi sưng nhẹ.

Trên bề mặt da bắt đầu bong vảy trắng mỏng, dễ bong tróc.

Có cảm giác ngứa nhẹ, châm chích.

Người bệnh có thể kèm theo triệu chứng nóng trong, khô miệng, táo bón.

Ý nghĩa: Giai đoạn này bệnh còn nhẹ, tổn thương chưa lan rộng nên nếu được can thiệp kịp thời bằng phương pháp thanh nhiệt – khu phong – giải độc, bệnh có thể được kiểm soát tốt, ngăn không cho chuyển nặng.

Giai đoạn khởi phát vảy nến

Giai đoạn toàn phát (giai đoạn huyết nhiệt – thấp nhiệt)

Đây là giai đoạn bệnh phát triển mạnh và tổn thương lan rộng rõ rệt. Theo quan niệm của YHCT, phong nhiệt đã hóa nhiệt độc trong huyết, hoặc thấp nhiệt tụ lại, gây rối loạn vận hành khí huyết, làm các tế bào da tăng sinh bất thường.

Biểu hiện thường gặp:

Các mảng tổn thương da lan rộng, màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, bề mặt có vảy dày màu trắng đục.

Bong vảy liên tục, da khô ráp hoặc có thể rỉ dịch (nếu có thấp nhiệt).

Ngứa nhiều, có thể kèm theo cảm giác nóng rát vùng da bị bệnh.

Một số trường hợp có thể thấy vết nứt, rớm máu nếu gãi mạnh.

Theo YHCT, giai đoạn này cần tập trung vào việc lương huyết – thanh nhiệt – giải độc – lợi thấp. Nếu điều trị sai cách hoặc lạm dụng thuốc bôi có chứa corticoid, bệnh dễ biến chứng sang giai đoạn nặng và mạn tính.

Giai đoạn ổn định (giai đoạn huyết ứ – can uất)

Sau một thời gian, các tổn thương da không còn lan rộng nữa mà dừng lại ở mức ổn định. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu bệnh khỏi mà chỉ là bước chuyển sang giai đoạn mạn tính. Trong YHCT, đây là lúc các tà độc đã đi sâu vào kinh lạc, gây ứ trệ khí huyết, can khí uất kết.

Biểu hiện thường gặp:

Mảng da bong vảy dày, khô, màu bạc, đôi khi đóng thành mảng cứng.

Da sẫm màu, thâm đen, không còn đỏ như giai đoạn trước.

Ít ngứa hơn, nhưng nếu bị kích thích (stress, thời tiết…) sẽ tái phát.

Tổn thương lâu ngày khiến da mất tính đàn hồi, dễ nứt nẻ.

Hướng xử lý theo YHCT:

Tập trung hoạt huyết – bổ huyết – thư can – điều khí, phối hợp bồi bổ tỳ vị, dưỡng âm sinh tân, tăng cường miễn dịch nội sinh, từ đó ổn định cơ địa và ngăn ngừa tái phát lâu dài.

Vảy nến giai đoạn ổn định

Tại sao ngày càng nhiều người tìm tới Đông y điều trị vảy nến?

Cùng với sự phát triển của Y học hiện đại, bệnh nhân vảy nến có thể điều trị bằng rất nhiều phương pháp Tây y khác nhau. Tuy nhiên, vảy nến vẫn được xếp vào nhóm bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng Tây y, chủ yếu chỉ kiểm soát triệu chứng tạm thời. Đó là lý do chính tại sao ngày càng nhiều người tìm tới Đông y để dứt điểm bệnh.

Tây y chỉ xử lý phần ngọn của bệnh

Các loại thuốc Tây y hiện nay như: Thuốc bôi chứa corticoid, Thuốc ức chế miễn dịch, Liệu pháp ánh sáng, Thuốc sinh học mới (biologics)... đều có một điểm chung: tác động trực tiếp lên triệu chứng bên ngoài như bong vảy, đỏ da, ngứa ngáy, giúp bệnh nhân cải thiện nhanh trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, các phương pháp này không tác động tới căn nguyên sâu xa gây vảy nến bên trong cơ thể như rối loạn miễn dịch, suy giảm chức năng gan – tỳ – phế, hay huyết nhiệt – phong thấp. Chính vì vậy, khi ngưng thuốc, triệu chứng lại bùng phát trở lại, thậm chí còn nặng hơn ban đầu.

Tây y chỉ giúp điều trị triệu chứng

Sử dụng thuốc Tây kéo dài gây nhiều tác dụng phụ

Tây y hiệu quả nhanh nhưng đi kèm nhiều rủi ro:

Thuốc corticoid lâu ngày làm mỏng da, teo da, rạn da, suy tuyến thượng thận.

Thuốc ức chế miễn dịch làm suy yếu hệ đề kháng, dễ nhiễm trùng.

Thuốc sinh học có chi phí rất cao, chỉ áp dụng cho ca nặng và cần theo dõi sát sao do nguy cơ gây hại gan, thận.

Điều này khiến nhiều bệnh nhân cảm thấy lo lắng, không thể theo thuốc lâu dài. Khi cơ thể đã "nhờn thuốc", bệnh trở nên khó kiểm soát hơn và dễ tái phát nhanh chóng.

Đông y – hướng điều trị toàn diện từ căn nguyên

Khác với Tây y, Y học cổ truyền coi vảy nến là bệnh phát sinh do phong – nhiệt – huyết nhiệt – huyết táo, liên quan đến tạng phủ bên trong như can, tỳ, phế, thận. Vì vậy, nguyên tắc điều trị là:

Khu phong – thanh nhiệt – lương huyết – hoạt huyết, loại bỏ tà khí ra khỏi cơ thể.

Phối hợp bồi bổ ngũ tạng, tăng cường chính khí, giúp da phục hồi từ bên trong.

Dùng thuốc thang, kết hợp ngâm rửa ngoài, chế độ ăn uống & sinh hoạt điều độ, tạo nền tảng ổn định lâu dài.

Điều đặc biệt ở Đông y là khả năng cá nhân hóa bài thuốc theo từng thể trạng, giai đoạn bệnh, điều mà Tây y chưa thể làm được.

Các phương thuốc đông y tác động chuyên sâu

Những lưu ý khi lựa chọn địa chỉ Đông y chữa vảy nến

Hiện nay, ngày càng nhiều người tìm đến Y học cổ truyền như một giải pháp an toàn và bền vững trong điều trị bệnh vảy nến. Tuy nhiên, thị trường Đông y cũng tồn tại không ít địa chỉ kém uy tín, bài thuốc không rõ nguồn gốc khiến người bệnh hoang mang, tiền mất tật mang. Vì vậy, để điều trị hiệu quả, người bệnh cần lưu ý những điểm sau:

Cơ sở có pháp lý rõ ràng, được cấp phép hoạt động

Phòng khám hoặc nhà thuốc Đông y phải có giấy phép hành nghề do Sở Y tế cấp.

Có đội ngũ lương y, bác sĩ được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề.

Tránh các cơ sở "lang băm", không có bảng hiệu, không công khai thông tin bác sĩ.

Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường chính là nơi được Sở Y tế cấp phép hoạt động. Phòng khám cũng có đội ngũ các lương y, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Nhờ đó, Bảo Thanh Đường đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho bà con tới điều trị.

Bảo Thanh Đường là đơn vị được Sở Y tế cấp phép hoạt động

Bài thuốc rõ nguồn gốc – thành phần minh bạch

Bài thuốc Đông y cần có nguồn gốc dược liệu rõ ràng, sạch, đạt chuẩn GACP – WHO.

Thành phần nên được công khai minh bạch, phù hợp từng thể trạng và giai đoạn bệnh.

Tránh các bài thuốc “gia truyền” không nhãn mác, không hạn sử dụng hoặc bán trôi nổi trên mạng xã hội.

Là phòng khám lâu đời, các bài thuốc được kê đơn tại Bảo Thanh Đường đều đã được đăng ký rõ ràng với các cơ quan y tế, có niêm yết giá cả rõ ràng. Hơn nữa, bài thuốc còn sử dụng nguồn dược liệu sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.

Bác sĩ/ lương y thăm khám kỹ lưỡng – tư vấn cặn kẽ

Đông y điều trị theo thể bệnh và cơ địa nên cần được bắt mạch, thăm khám kỹ lưỡng.

Nên lựa chọn bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị da liễu, vảy nến, không kê đơn chung chung.

Được giải thích rõ lộ trình điều trị, cơ chế tác động, thời gian tiến triển bệnh.

Khi tới thăm khám vảy nến tại Bảo Thanh Đường, người bệnh sẽ được thăm khám 1 - 1 với các lương y, bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm tại nhà thuốc. Theo đó, dựa trên giai đoạn mắc bệnh và thể trạng của từng người, các lương y sẽ kê đơn phù hợp, đảm bảo hiệu quả điều trị.

Người bệnh được thăm khám kỹ lưỡng tại Bảo Thanh Đường

Có địa chỉ thăm khám rõ ràng

Nhà thuốc phải có cơ sở khám chữa bệnh thực tế, tránh tình trạng giả mạo nhà thuốc Đông y để trục lợi.

Đây cũng là lý do người bệnh rất yên tâm khi tới thăm khám tại Bảo Thanh Đường. Địa chỉ rõ ràng, thăm khám đúng quy trình và chăm sóc sau khi dùng thuốc đã giúp rất nhiều người bệnh “tạm biệt” được tình trạng vảy nến đeo bám nhiều năm.

Điều trị vảy nến là hành trình dài, cần sự kiên trì và lựa chọn đúng phương pháp. Thay vì “chạy theo” thuốc Tây để rồi thất vọng vì bệnh cứ tái phát, nhiều người bệnh đang tìm lại sự cân bằng với Y học cổ truyền – trị bệnh từ gốc, phục hồi cơ thể từ bên trong. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, điều quan trọng là bạn cần tìm đến địa chỉ Đông y uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm, bài thuốc rõ ràng nguồn gốc. Với những tiêu chí này, Phòng khám Bảo Thanh Đường chính là lựa chọn đáng tin cậy giúp bạn khép lại hành trình mệt mỏi vì vảy nến, lấy lại làn da khỏe mạnh và chất lượng sống như mong đợi.

