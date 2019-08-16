Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

Chàm á sừng là bệnh khô da, nứt da, bong da ở bàn tay, bàn chân tiến triển dai dẳng kéo dài, đây là bệnh ngoài da khá phổ biến, biểu hiện thương tổn ở nhiều vùng da khác nhau trên cơ thể và rõ rệt nhất là ở các đầu ngón tay, ngón chân, gót chân do bị kích ứng với các chất tẩy rửa trong sinh hoạt hàng ngày như xà phòng, bột giặt, nước rửa bát, nước cọ nhà vệ sinh...

Thương tổn bắt đầu là nền da khô, đỏ ở các đầu ngón tay, ngón chân, lâu dần bệnh lan rộng ra ở bàn tay, bàn chân, gót chân có thể đỏ, ngứa, nổi mụn nước, làm các móng xù xì, lỗ chỗ, khi nhiệt độ thấp, tình trạng nứt nẻ càng nặng thêm, da dễ bị nứt toác ra, rớm máu, đau đớn, để lâu dần các đầu ngón tay, ngón chân co quắp lại gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày và giao tiếp (như cầm, nấm, bắt tay,....)

Để điều trị tốt nhất người bệnh nên đến chuyên khoa da liễu khám để có hướng dùng thuốc cho đúng. Các phương pháp điều trị hiện nay được tin dùng và bảo vệ sức khỏe dài lâu là dùng thuốc đông y có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên.

Nhằm phục vụ người bệnh một cách tốt nhất với nguồn đông dược chọn lọc, nhà thuốc Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị các bệnh ngoài da đã ươm trồng dược liệu trên những quả đồi ở vùng núi phía bắc, tại đây mới phù hợp được thời tiết, khí hậu, khi thu họach và làm sạch, dược liệu được phơi, sấy, sao tẩm theo công thức gia truyền.

Ngoài ra, một số vị thuốc bí truyền bắt buộc các lương y phải lặn lội hằng ngày đường ở các bản làng heo hút, tìm kiếm các vị thuốc để chưng cất bào chế ra những lọ thuốc bôi, thuốc uống có công dụng tuyệt vời, ngoài việc triệt hẳn các bệnh ngoài da mãn tính còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mát gan làm cho làn da láng đẹp, mịn màng, tươi trẻ.

Với phương thuốc quý, Bảo Thanh Đường đã mang đến cho người bệnh niềm tin yêu tuyệt đối, vì khi đến khám, bệnh nhân mang một tâm trạng lo âu, sau đó nhờ các thầy thuốc tận tình chữa trị khám và tư vấn miễn phí, giá cả phải chăng, bệnh chuyển biến nhanh chóng, tích cực và khỏi hẳn đã giúp người bệnh hạnh phúc, yêu đời; Đặc biệt nhiều bệnh ngoài da nặng mãn tính hay kèm theo các bệnh khác như : khớp, tiểu đường, huyết áp cao, yếu thận, sinh lý yếu… khi đến với Bảo Thanh Đường ngoài việc hết hẳn bệnh còn hết hẳn các bệnh liên quan khác. Những người mắc bệnh á sừng thường để bệnh âm ỷ kéo dài vài năm, có khi chỉ một chút ít trên đầu ngón tay, ngón chân; rồi loan dần cả bàn, đùi, khi bệnh trầm trọng mới đi chạy chữa; nhưng khi đến chữa trị ở Bảo Thanh Đường, người bệnh hoàn toàn yên tâm, vì các loại thuốc bào chế đều 100% từ thảo dược, không có tác dụng phụ - thương hiệu uy tín, bí quyết lâu đời.

Không như tây y, bí quyết thành công chữa dứt hẳn bệnh chàm á sừng của Bảo Thanh Đường là trong uống ngoài thoa; thuốc uống làm cho cơ thể trục hết những phong ngứa, mát gan giải độc, hết nóng trong, nhằm tới cái “gốc” của bệnh để chữa trị, bên cạch đó kết hợp thuốc bôi làm cho làn da không còn bong tróc, ngứa rát nữa, giúp da láng mịn và hết hẳn bệnh không để lại vết thâm.

Bên cạnh đó người bênh tuyệt đối không bóc vảy da, chà xát vùng da thương tổn, tránh tiếp xúc với hóa chất, xà phòng, chất tẩy rửa, xăng, dầu... hạn chế thức ăn cay, tanh nóng, luôn giữ ẩm cho da nhất là vào mùa đông, cắt ngắn móng tay, chân và giữ vệ sinh sạch sẽ.

Ngày nay Tập Đoàn Bảo Thanh Đường đã rất lớn mạnh và phát triển với 5 hệ thống phòng khám được đông đảo bệnh nhân khen ngợi và truyền tai nhau mỗi khi bị bệnh ngoài da, ngoài hệ thống khám bệnh, Bảo Thanh Đường còn có nhà máy tự sản xuất thuốc đông dược, cùng máy móc hiện đại tiêu chuẩn kiểm soát, kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Từ những đóng góp lớn lao vào việc chữa bệnh, đặc biệt là những bài thuốc quý cổ phưong, những bí quyết đã lưu truyền, kết hợp với nỗ lực vượt bậc của các lương y đã được bình chọn là doanh nghiệp xuất sắc uy tín qua mạng năm 2007, cúp vàng “Trái tim vì sức khỏe người Việt” năm 2009; " Thương Hiệu Tin Cậy" năm 2014 do Bộ Y tế trao tặng và nhiều giải thưởng cao quý khác.

