Giữa lúc bom tấn Avatar 3 vẫn chưa hạ nhiệt, James Cameron bất ngờ chia sẻ khả năng khép lại sớm toàn bộ vũ trụ Pandora.

Sau hơn 15 năm xây dựng một trong những thương hiệu điện ảnh lớn nhất lịch sử Hollywood, James Cameron bất ngờ chia sẻ khả năng không tiếp tục loạt Phim Avatar đến hồi kết như kế hoạch ban đầu.

Đạo diễn từng ba lần đoạt Oscar cho biết, nếu điều đó xảy ra, ông sẵn sàng tổ chức hẳn một buổi họp báo để công bố toàn bộ hướng đi còn dang dở của vũ trụ Avatar này.

James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến.

Phát biểu sau buổi ra mắt Avatar: Lửa Và Tro Tàn, phần phim thứ ba vừa chính thức công chiếu vào ngày 19/12, James Cameron thẳng thắn thừa nhận ông vẫn chưa chắc chắn về tương lai dài hạn của thương hiệu bắt đầu từ năm 2009.

"Tôi hy vọng câu chuyện có thể đi tiếp, nhưng mỗi lần ra rạp, chúng tôi đều phải chứng minh tính khả thi về mặt kinh doanh", đạo diễn nói.

Dù chưa đầy một tuần công chiếu, Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã tiến đến mốc hơn 500 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong đó riêng thị trường Bắc Mỹ mang về hơn 153 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ. Thành tích này giúp bộ phim nhanh chóng phá hàng loạt kỷ lục phòng vé cuối năm, củng cố vị thế "át chủ bài" của 20th Century Studios và Disney.

Tuy nhiên, James Cameron cho biết thành công phòng vé không đồng nghĩa với việc mọi thứ đã được bảo đảm tuyệt đối. Theo ông, quyết định có tiếp tục thực hiện Avatar 4 và Avatar 5 hay không sẽ phụ thuộc vào việc phần phim thứ ba chứng minh được mức lợi nhuận bền vững ra sao trong dài hạn.

Bộ phim Avatar 3 vừa công chiếu vào ngày 19/12.

"Lúc nào tôi cũng nói là 'nếu'. Nếu chúng tôi không thể làm tiếp phần 4 và 5 vì bất kỳ lý do nào, tôi sẽ đứng ra tổ chức họp báo và kể cho khán giả biết chúng tôi đã định làm gì", James Cameron chia sẻ. Lời nói nửa đùa nửa thật này ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Avatar xôn xao.

Đáng chú ý, đạo diễn người Canada cũng tiết lộ mong muốn chuyển thể toàn bộ câu chuyện Avatar thành tiểu thuyết, trong bối cảnh ông cho rằng hiện nay "không còn mô hình kinh doanh phù hợp" cho một số hình thức kể chuyện truyền thống. Cameron xem đây như một cách để lưu giữ "phiên bản chính thống" của vũ trụ Pandora, phòng trường hợp loạt phim không thể hoàn thiện trọn vẹn trên màn ảnh.

Trên thực tế, đạo diễn James Cameron từng xác nhận đã quay trước một số phân đoạn cho Avatar 4, nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất và giữ được dàn diễn viên trẻ theo đúng mạch thời gian câu chuyện. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về tương lai xa hơn: "Chỉ khi các con số lên tiếng, chúng tôi mới biết liệu dự án có thực sự đủ lợi nhuận để tiếp tục hay không".

Ra mắt sau ba năm kể từ Avatar 2: Dòng chảy của nước, sự quay trở lại của phần ba không chỉ gánh trọng trách duy trì sức nóng thương hiệu, mà còn được xem là phép thử quyết định cho tham vọng kéo dài vũ trụ Avatar đến tận phần thứ năm.

Đạo diễn James Cameron cũng không dám khẳng định về tương lai của vũ trụ Avatar.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh, ngay cả James Cameron - người từng nhiều lần phá vỡ giới hạn phòng vé cũng không dám khẳng định điều gì là chắc chắn.

Với những tuyên bố mới nhất từ đạo diễn, câu hỏi lớn đặt ra lúc này không chỉ là Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn sẽ còn lập thêm bao nhiêu kỷ lục, mà còn là liệu hành trình trên hành tinh Pandora có thể đi đến cái kết trọn vẹn như James Cameron từng hình dung hay không.