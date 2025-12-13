Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
HanoiTex - HanoiFabric 2025 khẳng định vị thế của ngành dệt may Việt Nam

07:06 13/12/2025
HanoiTex - HanoiFabric 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện triển lãm quốc tế quan trọng nhất của ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

a1-1765583874.jpgNhiều thiết bị và công nghệ mới hướng tới sản xuất xanh trong ngành dệt may được giới thiệu tại triển lãm.

 

HanoiTex & HanoiFabric là tên gọi tắt của Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Dệt & May - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải. Triển lãm diễn ra tại thành phố Hà Nội thường niên vào quý 4 tập trung vào hai chủ đề chính: HanoiTex - Triển lãm về máy móc, thiết bị ngành công nghiệp dệt may. HanoiFabric - Triển lãm về vải, nguyên phụ liệu ngành dệt và ngành may thêu.

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may - thiết bị, nguyên phụ liệu và vải 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE, Hà Nội từ 16 đến 18/12/2025. Với hai sảnh trưng bày (A1, A2), triển lãm dự kiến sẽ thu hút hơn 250 gian hàng từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam.

a3-1765584044.jpgTriển lãm năm nay sẽ diễn ra từ 16 đến 18/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

 

Với bề dày tổ chức và uy tín quốc tế, HanoiTex & HanoiFabric 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là triển lãm dệt may lớn nhất Việt Nam tại khu vực miền Bắc, nơi hội tụ những Công nghệ tiên tiến, nguyên phụ liệu chất lượng cao và giải pháp tối ưu cho ngành. Với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường miền Bắc, sự kiện năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên các nhà cung cấp trong và ngoài nước hứa hẹn mang đến hàng loạt công nghệ tiên tiến, nguyên phụ liệu chất lượng cao, thiết bị hiện đại và giải pháp sản xuất xanh, đáp ứng nhu cầu đổi mới bền vững trong kỷ nguyên mới.

a2-1765584035.jpgNhiều cơ hội giao thương dành cho các doanh nghiệp dệt may tại Triển lãm.

 

Triển lãm dệt may HanoiTex & HanoiFabric 2025 được tổ chức với sự bảo trợ và đồng hành của các tổ chức, hiệp hội hàng đầu trong ngành dệt may Việt Nam, bao gồm: VCCI - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Tổ chức cấp quốc gia đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư quốc tế. VITAS - Hiệp hội Dệt May Việt Nam: Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã không ngừng nỗ lực và đóng góp quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may – một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn và trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Tính đến nay, VITAS đã thu hút gần 1.000 doanh nghiệp trở thành thành viên chính thức và liên kết, không chỉ trong lĩnh vực dệt may mà còn trong các lĩnh vực liên quan như cung cấp nguyên liệu, phụ liệu và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

VINATEX - Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Trong suốt hành trình 30 năm không ngừng nỗ lực, sáng tạo và khẳng định bản lĩnh của một tập thể đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, Vinatex có thể tự hào là trụ cột chính của ngành dệt may quốc gia và là một mắt xích có vị thế trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

AGTEK - Hiệp hội Dệt May Thời trang TP.HCM: Đại diện khu vực phía Nam, góp phần liên kết các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu.

VCCI EXPO - Công ty CP Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam đóng vai trò là đơn vị tổ chức chính tại Việt Nam làm các công tác tổ chức, hậu cần, truyền thông, đảm bảo tính pháp lý để triển lãm diễn ra chuyên nghiệp và hiệu quả. CP Exhibition Ltd (Hongkong) & CP VIETNAM Exhibition Organizing Co., Lt đóng vai trò là đơn vị tổ chức triển lãm quốc tế phụ trách truyền thông & kết nối doanh nghiệp toàn cầu đến với HanoiTex & HanoiFabric, CP Exhibition điều phối hoạt động triển lãm, mời gọi doanh nghiệp quốc tế tham gia, và đảm bảo chất lượng chuyên môn quốc tế của sự kiện.

