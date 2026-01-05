Khoảng 45.000 hộ dân Đức đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét

Hàng chục nghìn hộ dân Đức đang phải sống trong cảnh mất điện kéo dài giữa những ngày giá lạnh.

Hàng chục nghìn hộ gia đình tại thủ đô Berlin (Đức) đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, trong bối cảnh thời tiết mùa đông khắc nghiệt bao trùm thành phố, tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.

Theo hãng tin AFP ngày 3/1, sự cố xảy ra sau khi một số tuyến cáp điện cao thế bị hư hỏng nghiêm trọng, được cho là liên quan đến một vụ phóng hỏa. Vụ việc bùng phát vào rạng sáng cùng ngày, khi nhiều đường dây cao thế trên một cây cầu gần nhà máy điện bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, thiệt hại đối với hệ thống điện được đánh giá là rất lớn.

Khoảng 45.000 hộ dân Berlin đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét (Ảnh: REUTERS)

Đơn vị vận hành lưới điện Stromnetz Berlin cho biết khoảng 45.500 hộ gia đình cùng hơn 2.200 doanh nghiệp tại các quận phía tây nam thành phố đã bị cắt điện hoàn toàn. Trong đó, khoảng 35.000 hộ được thông báo sẽ phải chờ đến chiều 8/1 mới có thể được cấp điện trở lại, do công tác sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Một số khu vực khác dự kiến sẽ được khôi phục sớm hơn, vào rạng sáng 4/1.

Tình trạng mất điện kéo dài làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hệ thống sưởi ấm, vốn phụ thuộc vào nguồn điện để vận hành. Điều này đặc biệt đáng lo trong bối cảnh Berlin đang trải qua đợt giá lạnh sâu, khi tuyết phủ và nền nhiệt xuống thấp trong nhiều ngày liên tiếp.

Bà Franziska Giffey, thượng nghị sĩ phụ trách kinh tế của thành phố Berlin, nhận định đây là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của nhiều doanh nghiệp, cơ sở chăm sóc y tế, bệnh viện và các tổ chức xã hội.

Phía Stromnetz Berlin cảnh báo quá trình khắc phục sự cố có thể kéo dài do mức độ hư hại lớn, trong khi điều kiện thời tiết lạnh giá đang cản trở việc lắp đặt các tuyến cáp ngầm mới. Truyền thông địa phương cho biết nhiệt độ thấp và băng tuyết khiến công tác thi công trở nên phức tạp hơn bình thường.

Nhân viên cứu hộ Berlin trong khoảng thời gian mất điện (Ảnh: AFP).

Cảnh sát Berlin đã triển khai khoảng 160 sĩ quan tới khu vực Lichterfelde, nơi xảy ra sự cố, và mở cuộc điều tra theo hướng nghi ngờ có hành vi phóng hỏa. Các xe loa lưu động cũng được huy động để thông báo tình hình tới người dân, đồng thời khuyến cáo những hộ bị ảnh hưởng nên tạm thời lưu trú tại nhà người thân hoặc bạn bè nếu có thể, tiết kiệm pin điện thoại và chuẩn bị đèn pin để sử dụng khi cần thiết.

Sự cố mất điện cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông công cộng tại một số ga tàu địa phương, khi bảng thông tin điện tử và máy bán vé tự động ngừng hoạt động, dù các chuyến tàu vẫn được duy trì.

Theo bà Giffey, quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này vượt qua sự cố mất điện từng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái tại Berlin, khi hàng chục nghìn người dân cũng rơi vào cảnh sinh hoạt đảo lộn sau một vụ cháy cột điện cao thế. Khi đó, cảnh sát từng nghi ngờ có yếu tố phá hoại và một nhóm vô chính phủ đã lên tiếng nhận trách nhiệm trên mạng.

Trong bối cảnh này, Đức đang duy trì mức cảnh giác cao đối với các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả những nguy cơ tiềm ẩn từ các tác nhân bên ngoài.