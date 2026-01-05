Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Khoảng 45.000 hộ dân Đức đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét

09:03 05/01/2026
Hàng chục nghìn hộ dân Đức đang phải sống trong cảnh mất điện kéo dài giữa những ngày giá lạnh.

Hàng chục nghìn hộ gia đình tại thủ đô Berlin (Đức) đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, trong bối cảnh thời tiết mùa đông khắc nghiệt bao trùm thành phố, tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.

 

Theo hãng tin AFP ngày 3/1, sự cố xảy ra sau khi một số tuyến cáp điện cao thế bị hư hỏng nghiêm trọng, được cho là liên quan đến một vụ phóng hỏa. Vụ việc bùng phát vào rạng sáng cùng ngày, khi nhiều đường dây cao thế trên một cây cầu gần nhà máy điện bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, thiệt hại đối với hệ thống điện được đánh giá là rất lớn.

Khoảng 45.000 hộ dân Berlin đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét (Ảnh: REUTERS) Khoảng 45.000 hộ dân Berlin đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét (Ảnh: REUTERS)

Đơn vị vận hành lưới điện Stromnetz Berlin cho biết khoảng 45.500 hộ gia đình cùng hơn 2.200 doanh nghiệp tại các quận phía tây nam thành phố đã bị cắt điện hoàn toàn. Trong đó, khoảng 35.000 hộ được thông báo sẽ phải chờ đến chiều 8/1 mới có thể được cấp điện trở lại, do công tác sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Một số khu vực khác dự kiến sẽ được khôi phục sớm hơn, vào rạng sáng 4/1.

 

Tình trạng mất điện kéo dài làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hệ thống sưởi ấm, vốn phụ thuộc vào nguồn điện để vận hành. Điều này đặc biệt đáng lo trong bối cảnh Berlin đang trải qua đợt giá lạnh sâu, khi tuyết phủ và nền nhiệt xuống thấp trong nhiều ngày liên tiếp.

Bà Franziska Giffey, thượng nghị sĩ phụ trách kinh tế của thành phố Berlin, nhận định đây là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của nhiều doanh nghiệp, cơ sở chăm sóc y tế, bệnh viện và các tổ chức xã hội.

Phía Stromnetz Berlin cảnh báo quá trình khắc phục sự cố có thể kéo dài do mức độ hư hại lớn, trong khi điều kiện thời tiết lạnh giá đang cản trở việc lắp đặt các tuyến cáp ngầm mới. Truyền thông địa phương cho biết nhiệt độ thấp và băng tuyết khiến công tác thi công trở nên phức tạp hơn bình thường.

 
Nhân viên cứu hộ Berlin trong khoảng thời gian mất điện (Ảnh: AFP). Nhân viên cứu hộ Berlin trong khoảng thời gian mất điện (Ảnh: AFP).

Cảnh sát Berlin đã triển khai khoảng 160 sĩ quan tới khu vực Lichterfelde, nơi xảy ra sự cố, và mở cuộc điều tra theo hướng nghi ngờ có hành vi phóng hỏa. Các xe loa lưu động cũng được huy động để thông báo tình hình tới người dân, đồng thời khuyến cáo những hộ bị ảnh hưởng nên tạm thời lưu trú tại nhà người thân hoặc bạn bè nếu có thể, tiết kiệm pin điện thoại và chuẩn bị đèn pin để sử dụng khi cần thiết.

Sự cố mất điện cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông công cộng tại một số ga tàu địa phương, khi bảng thông tin điện tử và máy bán vé tự động ngừng hoạt động, dù các chuyến tàu vẫn được duy trì.

Theo bà Giffey, quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này vượt qua sự cố mất điện từng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái tại Berlin, khi hàng chục nghìn người dân cũng rơi vào cảnh sinh hoạt đảo lộn sau một vụ cháy cột điện cao thế. Khi đó, cảnh sát từng nghi ngờ có yếu tố phá hoại và một nhóm vô chính phủ đã lên tiếng nhận trách nhiệm trên mạng.

Trong bối cảnh này, Đức đang duy trì mức cảnh giác cao đối với các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả những nguy cơ tiềm ẩn từ các tác nhân bên ngoài.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/khoang-45-000-ho-dan-duc-doi-dien-tinh-trang-mat-dien-nhieu-ngay-202601042242290364.html
Cùng chủ đề
Bạc sắp vượt Nvidia thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới Khám phá
Bạc sắp vượt Nvidia thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới

Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng gần 170%, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh...

2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đón vận giàu sang ăn Tết lớn Khám phá
2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đón vận giàu sang ăn Tết lớn

Đây là 3 con giáp được dự báo gặp vận may tiền bạc, công việc suôn sẻ trong 2 ngày...

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm Khám phá
Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

Câu chuyện của vợ chồng này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Choáng với học phí tại ngôi trường mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đang theo học Khám phá
Choáng với học phí tại ngôi trường mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đang theo học

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh hiện đang theo học tại Đại học RMIT, ngành Kinh doanh.

Chuyện gì đã xảy ra tại K+ Khám phá
Chuyện gì đã xảy ra tại K+

K+ khép lại hành trình hơn 16 năm hiện diện tại Việt Nam, để lại một bức tranh tài chính...

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym Khám phá
Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô...

Mới cập nhật
Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ năm 2026

Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ năm 2026

Năm 2026 đánh dấu sự ra mắt của nhiều chính sách khoa học công nghệ mới, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực cho người dân và doanh nghiệp.

7 giờ trước Đời sống

Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập

Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập

Chỉ còn hai tập cuối, nhưng bộ phim Hàn Quốc do Hyun Bin đóng chính vẫn liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng châu Á và toàn cầu, trở thành hiện tượng nổi bật trên Disney+ đầu năm 2026.

7 giờ trước Phim

Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập'

Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập'

Giáo hoàng Leo XIV đã phát đi thông điệp đáng chú ý giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela.

7 giờ trước Đời sống

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Năm 2026, ngoài khối C00, nhiều trường đại học không còn tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là khối xét tuyển truyền thống hàng chục năm qua.

7 giờ trước Học đường

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

3 ngày trước Đời sống

Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026

Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026

Dưới đây là những bộ phim được mong đợi nhất sẽ ra mắt năm 2026.

3 ngày trước Phim

Chơi gì đêm countdown tại TP.HCM?

Chơi gì đêm countdown tại TP.HCM?

Không chỉ có pháo hoa và countdown, TP.HCM đón năm mới với loạt trải nghiệm như HoZo Fest, metro miễn phí vé...

13:11 31/12/2025 Đời sống

Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI

Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI

Trên các playlist nhạc Tết tạo bằng AI trên YouTube, nhiều người dùng khen hay, bắt tai. Một số chủ kênh nói thẳng nhạc làm bằng AI, trong khi số khác không nói rõ.

13:08 31/12/2025 Học viện AI

Lời khai của giám đốc công ty tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Lời khai của giám đốc công ty tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", nói về lý do sự kiện này bị hủy khiến nhiều người bức xúc.

08:58 31/12/2025 Pháp luật

Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Tối 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công ty tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

08:54 31/12/2025 Pháp luật