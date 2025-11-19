Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Phim

Cảm ơn cuộc đời vì được xem phim ngôn tình Trung Quốc siêu hay này, nữ chính 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới

16:44 19/11/2025
Bộ phim này đang trở thành chủ đề gây sốt MXH.

Giữa lúc Phim ngôn tình Trung Quốc bị chê một màu, Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân bất ngờ trở thành “liều vitamin hạnh phúc” khiến khán giả phải thốt lên: “Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp bộ phim này!”.

Không phải drama căng đét, cũng chẳng phải mô-típ yêu, hận cũ mòn, bộ phim là một romcom trưởng thành, nhẹ nhàng và duyên dáng đến mức khiến người xem chỉ muốn ôm trái tim mà cười.

Phim xoay quanh cuộc sống của Du Du (Hoắc Kiến Hoa), một người đàn ông tưởng như hoàn hảo: Thành đạt, tốt bụng, chỉn chu và tử tế nhưng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

6919dd93c0fe31763302803

Nghịch lý nằm ở chỗ anh vẫn độc thân, và chính điều đó dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Mỗi khi gia đình giục giã, bạn bè tò mò hay đồng nghiệp thắc mắc, nam chính lại phải tìm mọi cách để né tránh chủ đề “bao giờ lấy vợ”. Sự vụng về đáng yêu của anh trở thành điểm nhấn khiến nhiều khán giả bình luận: “Anh kiểu này thì ế là đúng rồi mà cũng thương ghê!”

Thế nhưng mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi khi anh gặp nữ chính Cố Diệp Gia (Chu Châu) người phụ nữ thông minh, sắc sảo, độc lập và… đẹp đến nghẹt thở. Cuộc chạm mặt của hai người mở ra chuỗi tình huống hài đến mức cư dân mạng “cười xỉu”, như cảnh xin lỗi bằng loa phường, chuyện bông hồng khiến cả hai rơi vào khoảnh khắc vừa ngại vừa thương, hay những đối thoại tửng tửng nhưng chân thành.

honeycam 2025 11 19 14 37 27

Dưới những đoạn clip ngắn về phim, netizen liên tục khen ngợi: "Phim này hài ghê luôn mà cũng thực tế. Kịch bản chắc tay; Coi mà cười muốn banh nhà, dễ thương gì đâu; Tới tuổi này yêu mới đủ hiểu, vừa chính chắn vừa tinh tế.”

Đặc biệt, điểm khiến bộ phim nổi như cồn chính là chemistry U40 cực ‘mlem’ của cặp đôi chính. Họ không yêu vội, không nói những lời đường mật quá đà, mà yêu theo kiểu người trưởng thành, quan tâm thầm lặng, tranh luận một cách văn minh, và chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau. Sự dịu dàng, hài hước xen lẫn từng chút rung động nhỏ khiến người xem cảm thấy mình cũng được chữa lành.

Sau phần nội dung gây nghiện, điều tiếp theo khiến phim viral chính là cặp đôi diễn viên quá… đỉnh.

6919dbb4455781763302324

Chu Châu, minh tinh sinh năm 1984, từng 8 lần lọt top “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố – hóa thân thành nữ chính với thần thái sang, gương mặt thanh tú, khí chất vừa dịu dàng vừa đậm chất quý cô. Khán giả Việt khen tới tấp: “84 mà sang dữ thần vậy trời; Đẹp kiểu không thể rời mắt; Bà Châu đẹp bá đạo luôn á.”

honeycam 2025 11 19 14 39 43

Nét đẹp trưởng thành, đậm chất “woman crush” khiến mọi cảnh quay của cô đều sáng bừng màn ảnh.

Hoắc Kiến Hoa, sau thời gian dài ít xuất hiện, trở lại trong hình tượng đàn ông độc thân quyến rũ, điềm tĩnh nhưng đôi khi vụng về một cách đáng yêu. Nam diễn viên sinh năm 1979 vẫn giữ phong độ với gương mặt sắc nét, ánh mắt trầm, nụ cười nhẹ khiến tim khán giả “rụng rời”.

58379724813627073821817428042505055755121591n

Khi đặt cạnh nhau, họ tạo nên một màu sắc lãng mạn hiếm có, trưởng thành nhưng trẻ trung, hài hước nhưng sâu sắc. Visual quá hợp khiến người xem phải hỏi đùa: “Ở tuổi này mà đẹp vậy, ai chịu nổi mà không yêu?”

Nếu đang tìm một bộ phim khiến bạn cười xỉu rồi lại thấy lòng ấm lên, đây chính là món quà mà cuộc đời gửi đến bạn.

Kim Tiền

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cam-on-cuoc-doi-vi-duoc-xem-phim-ngon-tinh-trung-quoc-sieu-hay-nay-nu-chinh-8-lan-lot-top-dep-nhat-the-gioi-khien-khan-gia-phat-cuong-a591780.html
Cùng chủ đề
Đỏ mặt với cảnh nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba Phim
Đỏ mặt với cảnh nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Hậu trường cảnh nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng khiến mạng...

BXH phim Hoa ngữ hot nhất hiện tại: Thành Nghị đối đầu La Vân Hi Phim
BXH phim Hoa ngữ hot nhất hiện tại: Thành Nghị đối đầu La Vân Hi

BXH phim Hoa ngữ hiện tại chứng kiến cuộc đối đầu gay cấn giữa Thành Nghị và La Vân Hi...

Biểu cảm lạ của Song Hye Kyo khi Son Ye Jin thắng giải Ảnh hậu Phim
Biểu cảm lạ của Song Hye Kyo khi Son Ye Jin thắng giải Ảnh hậu

Khoảnh khắc gượng cười tại Rồng Xanh khiến Song Hye Kyo bị nghi có thái độ lạnh lùng với Son...

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt Phim
Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Bộ phim 16+ của đạo diễn Hoàng Thơ gây ức chế vì kịch bản ngớ ngẩn, phi lý, trong khi...

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm Phim
Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ...

Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh Phim
Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Phương Oanh cần nhiều 'đất diễn' hơn để phát huy khả năng.

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống