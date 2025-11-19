Giữa mưa dữ dội, người dân Đắk Lắk bám mái nhà chờ cứu hộ

Phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mưa lớn gây ra lũ lụt khiến hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân phải leo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.

Ngày 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang căng mình tổ chức giải cứu người dân ở những khu vực bị ngập sâu ở các điểm phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ).

Chị Nguyễn Như Bảo Trâm (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xung quanh nhà chị hiện đã ngập nước. "Nhiều gia đình lên mái nhà ngồi, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu" - chị Trâm nói.

Một người phụ nữ ngồi trên mái nhà giữa mưa chờ canô ứng cứu.

Theo chị Trâm, từ rạng sáng nay, nước lũ ồ ạt đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân, ven sông Kỳ Lộ bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cấp 4 nước đã đến mái khiến người dân mắc kẹt.

Cũng theo chị Trâm, tại khu vực thôn Long Châu, xã Đồng Xuân nước lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2009 và đã đến mái nhà cấp 4 từ sáng nay. Nhiều người dân đã chạy lên khu vực giáp núi và đường ray xe lửa để tránh lũ.

Tại thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, hàng trăm hộ dân phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu.

Một người dân cho biết:"Tôi phải che tấm bạt trên nóc nhà rồi đưa các con vào trú ẩn. Giờ nước dâng nữa cũng không biết làm sao" .

Trong ngày 19/11, nhiều người dân ở xã Đồng Xuân, Tuy An (cũ) lên mạng xã hội đăng tải thông tin cầu cứu. Một tài khoản chia sẻ: "Rất cần ca nô, trực thăng hỗ trợ ngay lúc này cho huyện Đồng Xuân (cũ), quá nhiều người cầu cứu, nước vẫn đang dâng cao".

Hiện khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang mưa rất to, nước trên sông Ba đang có diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng dự báo tối và đêm nay, mực nước tại trạm Phú Lâm có thể lên tới 5,21 m - xấp xỉ mốc lịch sử năm 1993, vượt báo động 3 khoảng 1,5 m.

Tại khu vực thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một điểm sạt lở đất do mưa lớn, khiến tuyến Quốc lộ 19C bị ách tắc, các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến đường QL25, QL29, QL1 đều không thể di chuyển được.

Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk cho biết đến 10h ngày 19/11, khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa 200-550 mm, nhiều điểm vượt ngưỡng như Sơn Thành 810 mm, Hòa Đồng 742 mm, Hòa Mỹ Tây 736 mm. Phía Tây có mưa vừa đến to, phổ biến 50-100 mm. Dự báo từ nay đến 21/11, phía Đông tiếp tục mưa to đến rất to, có nơi vượt 300 mm.

Trên các sông chính, mực nước đang ở mức cao và tiếp tục lên. Sông Srê Pốk và sông Ba nhiều đoạn vượt báo động; đặc biệt tại trạm Củng Sơn, mực nước trên BĐ3 hơn 3 m và còn tiếp tục tăng. Một số vị trí có thể tiệm cận mức lũ lịch sử năm 2009. Sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây cũng đạt mức BĐ3.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba được dự báo tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn có thể bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt tại các ngầm tràn, khu vực ven sông suối và vùng đồi núi khi nước đang chảy siết và dâng cao bất thường.

