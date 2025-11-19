Giữa mưa dữ dội, người dân Đắk Lắk bám mái nhà chờ cứu hộ

Phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mưa lớn gây ra lũ lụt khiến hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân phải leo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.
Mục lục
Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk cho biết đến 10h ngày 19/11, khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa 200-550 mm, nhiều điểm vượt ngưỡng như Sơn Thành 810 mm, Hòa Đồng 742 mm, Hòa Mỹ Tây 736 mm. Phía Tây có mưa vừa đến to, phổ biến 50-100 mm. Dự báo từ nay đến 21/11, phía Đông tiếp tục mưa to đến rất to, có nơi vượt 300 mm.
Trên các sông chính, mực nước đang ở mức cao và tiếp tục lên. Sông Srê Pốk và sông Ba nhiều đoạn vượt báo động; đặc biệt tại trạm Củng Sơn, mực nước trên BĐ3 hơn 3 m và còn tiếp tục tăng. Một số vị trí có thể tiệm cận mức lũ lịch sử năm 2009. Sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây cũng đạt mức BĐ3.
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba được dự báo tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn có thể bị chia cắt.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt tại các ngầm tràn, khu vực ven sông suối và vùng đồi núi khi nước đang chảy siết và dâng cao bất thường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.
Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.
Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.