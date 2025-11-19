Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giữa mưa dữ dội, người dân Đắk Lắk bám mái nhà chờ cứu hộ

14:28 19/11/2025
Phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mưa lớn gây ra lũ lụt khiến hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân phải leo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.
Ngày 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang căng mình tổ chức giải cứu người dân ở những khu vực bị ngập sâu ở các điểm phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ).

Ngày 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang căng mình tổ chức giải cứu người dân ở những khu vực bị ngập sâu ở các điểm phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ).

Chị Nguyễn Như Bảo Trâm (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xung quanh nhà chị hiện đã ngập nước. "Nhiều gia đình lên mái nhà ngồi, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu" - chị Trâm nói.

Chị Nguyễn Như Bảo Trâm (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xung quanh nhà chị hiện đã ngập nước. "Nhiều gia đình lên mái nhà ngồi, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu" - chị Trâm nói.

Một người phụ nữ ngồi trên mái nhà giữa mưa chờ canô ứng cứu.

Một người phụ nữ ngồi trên mái nhà giữa mưa chờ canô ứng cứu.

Theo chị Trâm, từ rạng sáng nay, nước lũ ồ ạt đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân, ven sông Kỳ Lộ bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cấp 4 nước đã đến mái khiến người dân mắc kẹt.

Theo chị Trâm, từ rạng sáng nay, nước lũ ồ ạt đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân, ven sông Kỳ Lộ bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cấp 4 nước đã đến mái khiến người dân mắc kẹt.

Cũng theo chị Trâm, tại khu vực thôn Long Châu, xã Đồng Xuân nước lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2009 và đã đến mái nhà cấp 4 từ sáng nay. Nhiều người dân đã chạy lên khu vực giáp núi và đường ray xe lửa để tránh lũ.

Cũng theo chị Trâm, tại khu vực thôn Long Châu, xã Đồng Xuân nước lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2009 và đã đến mái nhà cấp 4 từ sáng nay. Nhiều người dân đã chạy lên khu vực giáp núi và đường ray xe lửa để tránh lũ.

Tại thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, hàng trăm hộ dân phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu.

Tại thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, hàng trăm hộ dân phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu.

Một người dân cho biết:"Tôi phải che tấm bạt trên nóc nhà rồi đưa các con vào trú ẩn. Giờ nước dâng nữa cũng không biết làm sao" .

Một người dân cho biết:"Tôi phải che tấm bạt trên nóc nhà rồi đưa các con vào trú ẩn. Giờ nước dâng nữa cũng không biết làm sao" .

Trong ngày 19/11, nhiều người dân ở xã Đồng Xuân, Tuy An (cũ) lên mạng xã hội đăng tải thông tin cầu cứu. Một tài khoản chia sẻ: "Rất cần ca nô, trực thăng hỗ trợ ngay lúc này cho huyện Đồng Xuân (cũ), quá nhiều người cầu cứu, nước vẫn đang dâng cao".

Trong ngày 19/11, nhiều người dân ở xã Đồng Xuân, Tuy An (cũ) lên mạng xã hội đăng tải thông tin cầu cứu. Một tài khoản chia sẻ: "Rất cần ca nô, trực thăng hỗ trợ ngay lúc này cho huyện Đồng Xuân (cũ), quá nhiều người cầu cứu, nước vẫn đang dâng cao".

Hiện khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang mưa rất to, nước trên sông Ba đang có diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng dự báo tối và đêm nay, mực nước tại trạm Phú Lâm có thể lên tới 5,21 m - xấp xỉ mốc lịch sử năm 1993, vượt báo động 3 khoảng 1,5 m.

Hiện khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang mưa rất to, nước trên sông Ba đang có diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng dự báo tối và đêm nay, mực nước tại trạm Phú Lâm có thể lên tới 5,21 m - xấp xỉ mốc lịch sử năm 1993, vượt báo động 3 khoảng 1,5 m.

Tại khu vực thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một điểm sạt lở đất do mưa lớn, khiến tuyến Quốc lộ 19C bị ách tắc, các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến đường QL25, QL29, QL1 đều không thể di chuyển được.

Tại khu vực thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một điểm sạt lở đất do mưa lớn, khiến tuyến Quốc lộ 19C bị ách tắc, các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến đường QL25, QL29, QL1 đều không thể di chuyển được.

Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk cho biết đến 10h ngày 19/11, khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa 200-550 mm, nhiều điểm vượt ngưỡng như Sơn Thành 810 mm, Hòa Đồng 742 mm, Hòa Mỹ Tây 736 mm. Phía Tây có mưa vừa đến to, phổ biến 50-100 mm. Dự báo từ nay đến 21/11, phía Đông tiếp tục mưa to đến rất to, có nơi vượt 300 mm.

Trên các sông chính, mực nước đang ở mức cao và tiếp tục lên. Sông Srê Pốk và sông Ba nhiều đoạn vượt báo động; đặc biệt tại trạm Củng Sơn, mực nước trên BĐ3 hơn 3 m và còn tiếp tục tăng. Một số vị trí có thể tiệm cận mức lũ lịch sử năm 2009. Sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây cũng đạt mức BĐ3.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba được dự báo tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn có thể bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt tại các ngầm tràn, khu vực ven sông suối và vùng đồi núi khi nước đang chảy siết và dâng cao bất thường.

MINH MINH
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/giua-mua-du-doi-nguoi-dan-dak-lak-bam-mai-nha-cho-cuu-ho-ar988215.html
Cùng chủ đề
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai Đời sống
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía...

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay Đời sống
Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo Đời sống
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị...

Giá xăng dầu quay đầu giảm Đời sống
Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng...

Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa Đời sống
Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa

Do ảnh hưởng ngập lụt, sân bay Tuy Hòa (TBB), tỉnh Đắk Lắk, tạm ngưng khai thác từ 10h -...

Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng Đời sống
Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng

Người đàn ông ở Lạng Sơn mang theo thùng tiền mệnh giá nhỏ, thanh toán gần nửa giá trị chiếc...

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống