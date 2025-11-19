Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Đời sống

Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi thông qua Dinh dưỡng Thể thao” cho các huấn luyện viên và vận động viên

15:29 19/11/2025
Chương trình đào tạo này là một phần trong cam kết của Herbalife trong việc hỗ trợ dài hạn cho thể thao Việt Nam thông qua việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo cho vận động viên, trao thưởng và các hoạt động hỗ trợ khác.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đồng hành cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi thông qua Dinh dưỡng Thể thao” dành cho các huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia thể lực Olympic ở nhiều bộ môn và các vận động viên. Buổi đào tạo có sự tham gia huấn luyện của Tiến sĩ Julián Álvarez García, Thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife, một chuyên gia y học thể thao và dinh dưỡng danh tiếng đến từ Tây Ban Nha.

Chương trình đào tạo tập trung vào việc tích hợp khoa học dinh dưỡng vào quá trình chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của vận động viên. Dựa trên những thực hành tốt nhất theo chuẩn quốc tế, Tiến sĩ Álvarez đã chia sẻ các phương pháp tiếp cận dinh dưỡng cá nhân hóa đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các bộ môn thể thao, giới tính và độ tuổi của vận động viên, đồng thời đảm bảo việc sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn và sức khỏe lâu dài của vận động viên.

Tiến sĩ Julián Álvarez Garrcí Thành viên Uỷ Ban cố vấn Dinh Dưỡng Herbalife, chuyên gia y học thể thao và dinh dưỡng danh tiếng đến từ Tây Ban Nha 

Các chủ đề chính bao gồm:

• Chiến lược dinh dưỡng cá nhân hóa cho các vận động viên ở những môn thể thao khác nhau

• Các phương pháp dinh dưỡng phục hồi và phòng ngừa chấn thương

• Sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn theo các tiêu chuẩn phòng chống doping quốc tế

• Quản lý cân bằng năng lượng và nước để đạt hiệu suất đỉnh cao

Các huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia thể lực Olympic và các vận động viên trong buổi đào tạo

Với kinh nghiệm hỗ trợ các vận động viên và các đội Bóng đá hàng đầu trong nhiều thập kỷ, Tiến sĩ Álvarez đã chia sẻ những kiến thức khoa học bổ ích về dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên Việt Nam.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC), cho biết: “Dinh dưỡng khoa học đóng vai trò thiết yếu đối với tất cả các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng. Các buổi đào tạo có sự tham gia huấn luyện của các chuyên gia hàng đầu thế giới như Tiến sĩ Julián Álvarez cùng với hỗ trợ dinh dưỡng thiết thực từ Herbalife góp phần giúp các đội tuyển của chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng để đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế. Thay mặt VOC, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Herbalife Việt Nam vì sự hỗ trợ nhất quán và ý nghĩa dành cho các vận động viên của chúng tôi.”

“Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào đồng hành cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) thông qua việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và thể thao. Những sáng kiến này phù hợp với cam kết của Herbalife trong việc hỗ trợ các vận động viên nước nhà cải thiện thể lực và sức bền để đạt được phong độ tốt nhất tại các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới, đồng thời hỗ trợ thể thao Việt Nam đạt được các mục tiêu dài hạn”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.

Herbalife Việt Nam cũng phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức một buổi đào tạo khác về dinh dưỡng thể thao với sự tham gia của Tiến sĩ Julián Álvarez García vào ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife 

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

• Hotline: +84-28-38279191

• Email: [email protected]

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us

herbalife
Cùng chủ đề
Đầu tư EB-5 định cư Mỹ: Cơ hội an tâm định cư giữa bối cảnh di trú nhiều biến động Đời sống
Đầu tư EB-5 định cư Mỹ: Cơ hội an tâm định cư giữa bối cảnh di trú nhiều biến động

Hệ thống di trú Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu...

Đào tạo dinh dưỡng thể thao cho huấn luyện viên và cầu thủ Việt Nam Đời sống
Đào tạo dinh dưỡng thể thao cho huấn luyện viên và cầu thủ Việt Nam

Ngày 15/11 tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức...

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số Đời sống
Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam vừa chính thức công bố triển khai Đề...

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VTV3 tổ chức chương trình “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” – trao quyền cho thế hệ sinh viên Gen Z vươn lên và dẫn đầu Đời sống
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VTV3 tổ chức chương trình “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” – trao quyền cho thế hệ sinh viên Gen Z vươn lên và dẫn đầu

Hà Nội, tháng 10 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe...

Tra cứu kết quả chính xác, trải nghiệm quay thử và dự đoán xổ số miền Nam tại xosomientrung.net Đời sống
Tra cứu kết quả chính xác, trải nghiệm quay thử và dự đoán xổ số miền Nam tại xosomientrung.net

Từ bao đời nay, xổ số đã trở thành nét văn hóa thân thuộc trong đời sống người Việt. Đặc...

Bao cao su gai mua ở đâu để tránh hàng giả, bảo vệ sức khỏe tốt nhất? Đời sống
Bao cao su gai mua ở đâu để tránh hàng giả, bảo vệ sức khỏe tốt nhất?

Trong đời sống tình dục hiện đại, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm hỗ trợ tăng khoái cảm ngày...

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống