Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi thông qua Dinh dưỡng Thể thao” cho các huấn luyện viên và vận động viên

Chương trình đào tạo này là một phần trong cam kết của Herbalife trong việc hỗ trợ dài hạn cho thể thao Việt Nam thông qua việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo cho vận động viên, trao thưởng và các hoạt động hỗ trợ khác.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đồng hành cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi thông qua Dinh dưỡng Thể thao” dành cho các huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia thể lực Olympic ở nhiều bộ môn và các vận động viên. Buổi đào tạo có sự tham gia huấn luyện của Tiến sĩ Julián Álvarez García, Thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife, một chuyên gia y học thể thao và dinh dưỡng danh tiếng đến từ Tây Ban Nha.

Chương trình đào tạo tập trung vào việc tích hợp khoa học dinh dưỡng vào quá trình chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của vận động viên. Dựa trên những thực hành tốt nhất theo chuẩn quốc tế, Tiến sĩ Álvarez đã chia sẻ các phương pháp tiếp cận dinh dưỡng cá nhân hóa đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các bộ môn thể thao, giới tính và độ tuổi của vận động viên, đồng thời đảm bảo việc sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn và sức khỏe lâu dài của vận động viên.

Tiến sĩ Julián Álvarez Garrcí Thành viên Uỷ Ban cố vấn Dinh Dưỡng Herbalife, chuyên gia y học thể thao và dinh dưỡng danh tiếng đến từ Tây Ban Nha

Các chủ đề chính bao gồm:

• Chiến lược dinh dưỡng cá nhân hóa cho các vận động viên ở những môn thể thao khác nhau

• Các phương pháp dinh dưỡng phục hồi và phòng ngừa chấn thương

• Sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn theo các tiêu chuẩn phòng chống doping quốc tế

• Quản lý cân bằng năng lượng và nước để đạt hiệu suất đỉnh cao

Các huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia thể lực Olympic và các vận động viên trong buổi đào tạo

Với kinh nghiệm hỗ trợ các vận động viên và các đội Bóng đá hàng đầu trong nhiều thập kỷ, Tiến sĩ Álvarez đã chia sẻ những kiến thức khoa học bổ ích về dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên Việt Nam.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC), cho biết: “Dinh dưỡng khoa học đóng vai trò thiết yếu đối với tất cả các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng. Các buổi đào tạo có sự tham gia huấn luyện của các chuyên gia hàng đầu thế giới như Tiến sĩ Julián Álvarez cùng với hỗ trợ dinh dưỡng thiết thực từ Herbalife góp phần giúp các đội tuyển của chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng để đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế. Thay mặt VOC, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Herbalife Việt Nam vì sự hỗ trợ nhất quán và ý nghĩa dành cho các vận động viên của chúng tôi.”

“Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào đồng hành cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) thông qua việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và thể thao. Những sáng kiến này phù hợp với cam kết của Herbalife trong việc hỗ trợ các vận động viên nước nhà cải thiện thể lực và sức bền để đạt được phong độ tốt nhất tại các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới, đồng thời hỗ trợ thể thao Việt Nam đạt được các mục tiêu dài hạn”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.

Herbalife Việt Nam cũng phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức một buổi đào tạo khác về dinh dưỡng thể thao với sự tham gia của Tiến sĩ Julián Álvarez García vào ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

