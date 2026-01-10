Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  3. Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới

07:21 10/01/2026
Hơn 7.000 vận động viên tham gia “Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026”
12-dgd-1768004125.jpg
 


Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục là nhà tài trợ chính của “Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026”, tổ chức tại trung tâm Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm mới. Hoạt động tài trợ đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Herbalife Việt Nam đồng hành cùng sự kiện Thể thao uy tín này với mục tiêu khởi đầu năm mới với sức sống tràn đầy và nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cộng đồng hướng đến lối sống năng động, lành mạnh.

23ghg-1768004195.jpg
 


“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife” được tổ chức hàng năm tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 1 với sự đồng hành liên tục từ Herbalife Việt Nam. Sự kiện mang đến cho hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước trải nghiệm độc đáo khi chạy qua các điểm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của thành phố trong buổi sáng ngày đầu năm. Đây là một phần trong chuỗi các sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Hà Nội để chào đón năm mới. Giải chạy đạt tiêu chuẩn quốc tế này hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào chạy bộ tại Việt Nam và lan tỏa thông điệp tích cực khuyến khích mọi người khởi đầu năm mới với ưu tiên cho sức khỏe và thúc đẩy tinh thần vượt qua giới hạn.

34mh-1768004125.jpg
 


Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Việc tiếp tục tài trợ cho sự kiện chạy bộ này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh. Chúng tôi hy vọng những kỷ niệm vui và trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia giải sẽ truyền cảm hứng cho tất cả vận động viên khởi đầu năm mới với nguồn năng lượng mới và hình thành thói quen tập thể dục thường xuyên”.

45nbm-1768004343.jpg
 


Herbalife Việt Nam phối hợp cùng nhiều đối tác để tổ chức các sự kiện thu hút nhiều người tham gia vì sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng. Công ty đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức các sự kiện thường niên “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” và Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” để giúp nhiều người quan tâm về tầm quan trọng của dinh dưỡng và khuyến khích các thói quen sống lành mạnh. Công ty cũng đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức “Cuộc Thi Lan Toả Năng Lượng Tích Cực” để khuyền khích cộng đồng chia sẻ những câu chuyện tích cực và thúc đẩy một xã hội sống lành mạnh. Từ năm 2021, Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các giải chạy lớn tại Việt Nam, bao gồm hệ thống VnExpress Marathon, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, và Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người mỗi năm.

56nbv-1768004125.jpg
 


Thông tin về Herbalife Ltd.
Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.
Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.


Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife 
Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:
•    Hotline: +84-28-38279191
•    Email: [email protected]
Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us
 

