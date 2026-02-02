Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Việt Kiều về nước làm răng – Xu hướng ngày càng phổ biến

11:22 02/02/2026
Chi phí nha khoa tại các nước phát triển ngày càng leo thang khiến nhiều Việt Kiều cân nhắc về Việt Nam điều trị. Tuy nhiên, sau nhiều năm xa quê, việc tìm kiếm cơ sở uy tín và di chuyển trong thành phố đã thay đổi không phải điều đơn giản.

Bài toán chi phí

Theo khảo sát từ các hiệp hội nha khoa, chi phí cấy ghép Implant tại Mỹ dao động từ 3.000-5.000 USD mỗi răng, tại Úc khoảng 3.000-7.000 AUD, ở Anh là 1.500-3.000 bảng Anh. Đó là chưa kể chi phí phát sinh như chụp CT, ghép xương hay nhổ răng hỏng.

Trong khi đó, chi phí cấy ghép Implant tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/10, nhưng chất lượng không thua kém khi các cơ sở uy tín đều sử dụng vật liệu Implant nhập khẩu từ Straumann (Thụy Sĩ), Nobel Biocare (Mỹ, Thụy Điển), Biotem (Hàn Quốc). Đây là lý do Xu hướng "dental tourism", về Việt Nam kết hợp thăm quê và làm răng ngày càng phổ biến.

Chọn nha khoa nào giữa "ma trận"?

Thị trường nha khoa Việt Nam phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng tại TP.HCM, số lượng phòng khám đã tăng gấp nhiều lần so với 10 năm trước. Với Việt Kiều xa quê lâu năm, việc phân biệt đâu là cơ sở uy tín, đâu là nơi chỉ "đánh bóng" qua quảng cáo không hề dễ dàng.

Đại diện Nha khoa Đông Nam cho biết: "Trong hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi đã đón tiếp rất nhiều Việt Kiều từ Mỹ, Úc, Canada, châu Âu. Phần lớn họ tìm đến qua giới thiệu của người thân đã điều trị trước đó, hoặc qua báo chí, truyền hình trong nước."

Gần đây, đơn vị cũng tham gia chương trình "Góc Nhìn Người Tiêu Dùng" trên VTV9 với chủ đề về tiêu chí lựa chọn cơ sở nha khoa. "Việc xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia giúp khách hàng ở xa có thêm kênh để tìm hiểu và kiểm chứng thông tin" – đại diện đơn vị chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Long chia sẻ về tiêu chí lựa chọn nha khoa an toàn

Di chuyển khi Sài Gòn không còn quen thuộc

Với người xa quê nhiều năm, TP.HCM bây giờ có thể rất khác so với ký ức. Việc tự chạy xe máy không khả thi, trong khi taxi truyền thống lại có rủi ro bị "hét giá" với khách vãng lai.

Ứng dụng gọi xe Công nghệ giải quyết được vấn đề này với giá hiển thị trước, lộ trình rõ ràng. Nha khoa Đông Nam cho biết đã hợp tác với Be Group để hỗ trợ thêm chi phí di chuyển: "Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng Be, nhập 'Nha khoa Đông Nam' làm điểm đến, hệ thống sẽ tự động hiển thị địa chỉ và áp dụng mã giảm giá. Chương trình áp dụng cả chiều về – đặc biệt hữu ích với khách vừa nhổ răng hay cấy ghép Implant cần nghỉ ngơi."

Nha Khoa Đông Nam kết hợp cùng Be hỗ trợ chi phí đi lại cho khách hàng

Hành trình đơn giản hơn

Ba vấn đề chính của Việt Kiều về nước làm răng bao gồm chi phí, cơ sở uy tín, di chuyển giờ đây đều có lời giải. Chuyến về thăm quê hoàn toàn có thể kết hợp thêm một mục đích thiết thực: chăm sóc răng miệng với chi phí hợp lý, tại những cơ sở đã được kiểm chứng.

NHA KHOA ĐÔNG NAM
Chuyên sâu cấy ghép Implant và phục hình sứ

  • Cơ sở 1: 411 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
  • Cơ sở 2: 614 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài, TP.HCM
  • Hotline: 0972 411 411 – 1900 7141
  • Website: nhakhoadongnam.com
