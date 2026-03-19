Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh

Maison Office chia sẻ xu hướng lựa chọn văn phòng tại TP.HCM

14:24 19/03/2026
Xu hướng lựa chọn văn phòng tại TP.HCM đang chuyển dịch theo hướng tối ưu hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp không còn ưu tiên vị trí trung tâm hay quy mô diện tích, mà tập trung vào khả năng kiểm soát chi phí, tính linh hoạt của không gian và mức độ phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn. 

Thị trường văn phòng TP.HCM bước vào giai đoạn tái cấu trúc 

Theo các báo cáo thị trường gần đây, tổng nguồn cung cho thuê văn phòng TP.HCM đạt khoảng 2,8 - 2,9 triệu m², với tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức gần 88%. Trong khi đó, giá thuê tại khu vực trung tâm vẫn ở mức cao, đặc biệt tại Quận 1, tạo áp lực đáng kể lên chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Sự gia tăng nguồn cung tại các khu vực ngoài trung tâm như TP. Thủ Đức và Quận 7 đang góp phần tái định hình thị trường cho thuê văn phòng. Các khu vực này không chỉ có giá thuê cạnh tranh hơn từ 20 - 30% mà còn sở hữu hạ tầng đồng bộ, phù hợp với Xu hướng dịch chuyển của doanh nghiệp.

Nguồn cung văn phòng tại TP.HCM đạt khoảng 2,8 - 2,9 triệu m²

Bên cạnh đó, nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM vẫn được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp FDI, Công nghệ và tài chính. Đây là nhóm khách thuê có yêu cầu cao về chất lượng tòa nhà, tiêu chuẩn vận hành và môi trường làm việc chuyên nghiệp.  

Doanh nghiệp thay đổi cách lựa chọn văn phòng 

Cùng với sự dịch chuyển của thị trường, tiêu chí lựa chọn văn phòng cũng đang được điều chỉnh theo hướng thực tế và hiệu quả hơn. Diện tích không còn là yếu tố mang tính quyết định, thay vào đó là khả năng khai thác không gian phù hợp với mô hình vận hành và quy mô nhân sự.

Các doanh nghiệp ưu tiên những mặt bằng có thiết kế linh hoạt, dễ dàng bố trí và điều chỉnh khi cần thiết. Không gian làm việc được đánh giá dựa trên công năng sử dụng, khả năng kết nối và hiệu suất vận hành, thay vì chỉ xét đến quy mô như trước đây.

Song song đó, các tiêu chuẩn phát triển bền vững dần trở thành một yếu tố định hướng trong quyết định thuê. Nhóm doanh nghiệp FDI và công nghệ thể hiện rõ xu hướng lựa chọn các tòa nhà đáp ứng tiêu chí xanh, tiết kiệm năng lượng và cải thiện chất lượng môi trường làm việc.

Doanh nghiệp ưu tiên chọn mặt bằng linh hoạt với các tiêu chuẩn văn phòng xanh 

4 xu hướng thuê văn phòng nổi bật năm 2026 

Dựa trên dữ liệu thị trường và kinh nghiệm tư vấn thực tế, Maison Office ghi nhận 4 xu hướng chủ đạo đang định hình nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM trong năm 2026. 

  • Xu hướng dịch chuyển văn phòng ra ngoài khu trung tâm: Thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt từ khu vực CBD (Quận 1) sang các khu vực như Thủ Thiêm, Quận 7, nơi tập trung nguồn cung mới, chi phí thuê cạnh tranh và hạ tầng phát triển đồng bộ.
  • Xu hướng văn phòng xanh (Green Office): Các tòa nhà đạt chứng chỉ xanh duy trì tỷ lệ lấp đầy cao hơn thị trường, nhờ khả năng nâng cao chất lượng môi trường làm việc, tối ưu năng lượng và cải thiện hiệu suất vận hành.
  • Xu hướng phát triển mô hình coworking và văn phòng linh hoạt: Văn phòng linh hoạt cho phép doanh nghiệp điều chỉnh diện tích và thời hạn thuê theo nhu cầu thực tế, đồng thời giảm chi phí đầu tư ban đầu và tăng khả năng thích ứng trong vận hành.
  • Xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận hành: Hệ thống Smart Office được triển khai rộng rãi trong các tòa nhà mới, hỗ trợ quản lý năng lượng, kiểm soát an ninh và tự động hóa không gian làm việc, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm người sử dụng. 

Maison Office - Đơn vị tư vấn tìm thuê văn phòng TP.HCM chuyên nghiệp 

Việc tìm kiếm mặt bằng văn phòng phù hợp đòi hỏi doanh nghiệp phải đồng thời đánh giá nhiều yếu tố như vị trí, chi phí, diện tích, điều kiện bàn giao và các điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, dữ liệu thị trường hiện nay còn thiếu đồng bộ và phân tán, khiến quá trình so sánh trở nên phức tạp, đồng thời gia tăng rủi ro về chi phí cơ hội và sai lệch trong quyết định đầu tư. 

Maison Office đóng vai trò là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình tìm thuê văn phòng một cách bài bản. Với mô hình đại diện khách thuê, Maison Office tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán, giúp tối ưu chi phí thuê và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành.

Maison Office giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian tìm thuê văn phòng 

Nền tảng dữ liệu của Maison Office hiện bao phủ hơn 2.000 tòa nhà văn phòng tại TP.HCM, cung cấp thông tin đã được kiểm chứng về diện tích, giá thuê và tiện ích. Hệ thống website được thiết kế trực quan, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng so sánh và lựa chọn phương án phù hợp theo thời gian thực.

Toàn bộ quy trình tư vấn và hỗ trợ khảo sát thực tế tại Maison Office đều được triển khai miễn phí, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực và rút ngắn thời gian tìm kiếm, đồng thời xây dựng phương án thuê hiệu quả cho từng giai đoạn phát triển.

Thông tin liên hệ Maison Office

  • Văn phòng TPHCM: Tầng 2, AGE Building, 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, (Bình Thạnh) TP.HCM
  • Văn phòng Hà Nội: Tầng 1, Toà nhà AC, 3/78 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, (Quận Cầu Giấy) Hà Nội 
  • Website: https://maisonoffice.vn
  • Email: [email protected]
  • Điện thoại: 098.890.2468

 

Cùng chủ đề
Nâng tầm quà tặng yến sào nhờ thiết kế bao bì chuyên nghiệp

Yến sào từ lâu đã được ví như "vàng trắng của biển”, là một trong những thực phẩm quý giá...

Xu hướng làm mát xưởng may hiệu quả và tiết kiệm điện - 2026

Nhiệt độ trong xưởng may thường tăng cao do mật độ máy móc lớn, số lượng nhân công đông và...

TRƯỜNG PHÁT ĐỒNG HÀNH CÙNG ROADSHOW VINHOMES GREEN PARADISE – PHỦ SẮC XANH 3 MIỀN

Trong bối cảnh xu hướng phát triển đô thị bền vững ngày càng được đề cao, dự án Vinhomes Green...

Equity là gì? Hiểu đúng Equity trong tài chính và cách nó quyết định sự sống còn của tài khoản

Trong giao dịch tài chính, nhiều trader chỉ tập trung vào Balance mà quên mất rằng Equity mới là chỉ...

Sunshine Group khởi công 3 dự án và tâm điểm là Noble West Lake Ha Noi

Ngày 2/3/2026, tại ô đất CT56, Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, TP Hà Nội, Sunshine Group tổ chức...

Máy bán hàng pos C168: Giải pháp tối ưu hóa quy trình thanh toán 2026

Trong bối cảnh ngành bán lẻ và dịch vụ F&B đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hóa...

Mới cập nhật
Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng

Ngày 17/3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến để điều chỉnh, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.

1 ngày trước Tin tức

Khán giả lo lắng cho Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc đã để lộ tình trạng sức khoẻ bất ổn trước sự chứng kiến của nhiều người.

1 ngày trước Showbiz

Giá vàng hôm nay (18/3): Vàng nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục duy trì ở vùng cao, dao động quanh ngưỡng đỉnh với chênh lệch mua – bán khá lớn, khiến nhiều người cân nhắc trước khi xuống tiền.

1 ngày trước Đời sống

Người duy nhất át vía được nhan sắc Lee Min Ho: Đẹp như tượng thần Hy Lạp, định nghĩa lại 2 từ mỹ nam

Nam diễn viên nổi tiếng với hình tượng nam tính, kỷ luật, đặc biệt là body được ví như "tượng thần Hy Lạp đời thực".

1 ngày trước Hậu trường

Showbiz Việt thời kỳ "yêu trong ánh sáng": Khi chân thành là vũ khí tối thượng đánh bại mọi scandal

Điều người hâm mộ thực sự quan tâm không phải là việc nghệ sĩ có người yêu hay không, mà là cách họ đối xử với tình yêu đó và sự tôn trọng dành cho khán giả của mình.

1 ngày trước Showbiz

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

1 ngày trước Đời sống

Cận cảnh biệt thự cổ vừa thành trụ sở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Biệt thự cổ phong cách châu Âu - Trung Đông tại phường Xuân Hòa được tận dụng làm trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Công trình đang thu hút đông đảo bạn trẻ check-in.

1 ngày trước Khám phá

Trào lưu tối giản của Carolyn Bessette Kennedy phủ sóng thảm đỏ Oscar

Lấy cảm hứng từ Carolyn Bessette Kennedy, phong cách tối giản bất ngờ trở thành xu hướng nổi bật, được nhiều ngôi sao lựa chọn trên thảm đỏ Oscar 2026.

1 ngày trước Xu hướng

Vảy nến tái phát phải làm sao? Lắng nghe tư vấn từ chuyên gia

Ai từng bị vảy nến đều nhận ra rằng căn bệnh này không chỉ dai dẳng mà còn rất dễ tái phát. Dù đã điều trị nhiều lần, chỉ cần một tác động nhỏ từ môi trường, bệnh vảy nến sẽ lại bùng phát, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Vậy làm sao để kiểm soát bệnh hiệu quả và hạn chế tái phát lâu dài? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

1 ngày trước Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Tại Los Angeles ( Hoa Kỳ), Herbalife với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố việc biểu tượng thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của HBL Pro2col Software, LLC, một công ty con gián tiếp do Herbalife sở hữu toàn bộ vốn, hiện nắm giữ công nghệ Pro2col.

2 ngày trước Đời sống