Maison Office chia sẻ xu hướng lựa chọn văn phòng tại TP.HCM

Xu hướng lựa chọn văn phòng tại TP.HCM đang chuyển dịch theo hướng tối ưu hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp không còn ưu tiên vị trí trung tâm hay quy mô diện tích, mà tập trung vào khả năng kiểm soát chi phí, tính linh hoạt của không gian và mức độ phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Thị trường văn phòng TP.HCM bước vào giai đoạn tái cấu trúc

Theo các báo cáo thị trường gần đây, tổng nguồn cung cho thuê văn phòng TP.HCM đạt khoảng 2,8 - 2,9 triệu m², với tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức gần 88%. Trong khi đó, giá thuê tại khu vực trung tâm vẫn ở mức cao, đặc biệt tại Quận 1, tạo áp lực đáng kể lên chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Sự gia tăng nguồn cung tại các khu vực ngoài trung tâm như TP. Thủ Đức và Quận 7 đang góp phần tái định hình thị trường cho thuê văn phòng. Các khu vực này không chỉ có giá thuê cạnh tranh hơn từ 20 - 30% mà còn sở hữu hạ tầng đồng bộ, phù hợp với Xu hướng dịch chuyển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM vẫn được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp FDI, Công nghệ và tài chính. Đây là nhóm khách thuê có yêu cầu cao về chất lượng tòa nhà, tiêu chuẩn vận hành và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Doanh nghiệp thay đổi cách lựa chọn văn phòng

Cùng với sự dịch chuyển của thị trường, tiêu chí lựa chọn văn phòng cũng đang được điều chỉnh theo hướng thực tế và hiệu quả hơn. Diện tích không còn là yếu tố mang tính quyết định, thay vào đó là khả năng khai thác không gian phù hợp với mô hình vận hành và quy mô nhân sự.

Các doanh nghiệp ưu tiên những mặt bằng có thiết kế linh hoạt, dễ dàng bố trí và điều chỉnh khi cần thiết. Không gian làm việc được đánh giá dựa trên công năng sử dụng, khả năng kết nối và hiệu suất vận hành, thay vì chỉ xét đến quy mô như trước đây.

Song song đó, các tiêu chuẩn phát triển bền vững dần trở thành một yếu tố định hướng trong quyết định thuê. Nhóm doanh nghiệp FDI và công nghệ thể hiện rõ xu hướng lựa chọn các tòa nhà đáp ứng tiêu chí xanh, tiết kiệm năng lượng và cải thiện chất lượng môi trường làm việc.

Doanh nghiệp ưu tiên chọn mặt bằng linh hoạt với các tiêu chuẩn văn phòng xanh

4 xu hướng thuê văn phòng nổi bật năm 2026

Dựa trên dữ liệu thị trường và kinh nghiệm tư vấn thực tế, Maison Office ghi nhận 4 xu hướng chủ đạo đang định hình nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM trong năm 2026.

Xu hướng dịch chuyển văn phòng ra ngoài khu trung tâm: Thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt từ khu vực CBD (Quận 1) sang các khu vực như Thủ Thiêm, Quận 7, nơi tập trung nguồn cung mới, chi phí thuê cạnh tranh và hạ tầng phát triển đồng bộ.

Xu hướng văn phòng xanh (Green Office): Các tòa nhà đạt chứng chỉ xanh duy trì tỷ lệ lấp đầy cao hơn thị trường, nhờ khả năng nâng cao chất lượng môi trường làm việc, tối ưu năng lượng và cải thiện hiệu suất vận hành.

Xu hướng phát triển mô hình coworking và văn phòng linh hoạt: Văn phòng linh hoạt cho phép doanh nghiệp điều chỉnh diện tích và thời hạn thuê theo nhu cầu thực tế, đồng thời giảm chi phí đầu tư ban đầu và tăng khả năng thích ứng trong vận hành.

Xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận hành: Hệ thống Smart Office được triển khai rộng rãi trong các tòa nhà mới, hỗ trợ quản lý năng lượng, kiểm soát an ninh và tự động hóa không gian làm việc, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm người sử dụng.

Maison Office - Đơn vị tư vấn tìm thuê văn phòng TP.HCM chuyên nghiệp

Việc tìm kiếm mặt bằng văn phòng phù hợp đòi hỏi doanh nghiệp phải đồng thời đánh giá nhiều yếu tố như vị trí, chi phí, diện tích, điều kiện bàn giao và các điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, dữ liệu thị trường hiện nay còn thiếu đồng bộ và phân tán, khiến quá trình so sánh trở nên phức tạp, đồng thời gia tăng rủi ro về chi phí cơ hội và sai lệch trong quyết định đầu tư.

Maison Office đóng vai trò là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình tìm thuê văn phòng một cách bài bản. Với mô hình đại diện khách thuê, Maison Office tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán, giúp tối ưu chi phí thuê và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành.

Maison Office giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian tìm thuê văn phòng

Nền tảng dữ liệu của Maison Office hiện bao phủ hơn 2.000 tòa nhà văn phòng tại TP.HCM, cung cấp thông tin đã được kiểm chứng về diện tích, giá thuê và tiện ích. Hệ thống website được thiết kế trực quan, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng so sánh và lựa chọn phương án phù hợp theo thời gian thực.

Toàn bộ quy trình tư vấn và hỗ trợ khảo sát thực tế tại Maison Office đều được triển khai miễn phí, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực và rút ngắn thời gian tìm kiếm, đồng thời xây dựng phương án thuê hiệu quả cho từng giai đoạn phát triển.

