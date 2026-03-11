Bệnh viện K vận hành máy xạ trị hiện đại, rút ngắn thời gian điều trị còn 2-3 phút

Việc Bệnh viện K đưa vào vận hành 2 máy xạ trị gia tốc thế hệ mới cùng nhiều hệ thống thiết bị hiện đại là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều trị, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay trong nước, giảm gánh nặng chi phí và quá tải cho hệ thống y tế.

Ngày 10/3, tại Hà Nội, cơ sở 1 Quán Sứ của Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư mới, trong đó có 2 máy xạ trị gia tốc tiên tiến nhất, giúp rút ngắn tới 5 lần thời gian xạ trị.

Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan thiết bị mới tại Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ.

Hệ thống thiết bị được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 790 tỷ đồng và từ nguồn viện trợ không hoàn lại khoảng 300 tỷ đồng của Chính phủ Nhật Bản. Trong số gần 100 trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất được cơ sở 1 Quán Sứ, Bệnh viện K đưa vào vận hành, có 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất, cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Đặc biệt, các máy xạ trị này giúp rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2–3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa vào vận hành 2 máy xạ trị hiện đại cùng hàng trăm thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ khác tại Bệnh viện K.

“Đây là hệ thống xạ trị hiện đại có các tính năng mới nhất mà Bệnh viện K chính thức vận hành tại cơ sở 1 Quán Sứ, cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500–2200 MU/phút…. Song song đó, hệ thống mô phỏng CT 4D, hệ thống theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân Sentinel – C-RAD, cùng Công nghệ SGRT, IGRT, bàn điều trị 6 chiều HexaPOD và CBCT 4D được tích hợp để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám, điều trị đáp ứng nhu cầu của người bệnh". - TS.BS Nguyễn Công Hoàng, Trưởng khoa Xạ Quán Sứ cho biết.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại lễ khai trương.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, ngoài máy xạ trị, cơ sở 1 Quán Sứ của bệnh viện còn được đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa – huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng. Trong đó có 8 hệ thống nội soi hiện đại; Hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải 4K, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; Hệ thống theo dõi dấu hiệu sinh tồn (Monitoring) từ xa; Máy chụp cộng hưởng từ (MRI); Máy sinh thiết vú có hút chân không; Máy đốt u bằng sóng cao tần; Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; Máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp.

“Cùng với đội ngũ có trình độ cao, việc vận hành đồng bộ hai hệ thống xạ trị gia tốc và rất nhiều trang thiết bị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ giúp chẩn đoán sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả hơn, không chỉ giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K mà còn góp phần giảm số lượng người dân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh…”- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam khẳng định.