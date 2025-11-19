Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Sống khỏe

Nhiều bệnh viện lên kế hoạch sử dụng thuốc trị ung thư Pembroria của Nga

14:30 19/11/2025
Các bệnh viện đang chuẩn bị kế hoạch đưa thuốc ung thư Pembroria của Nga vào điều trị cho bệnh nhân.

Theo đại diện Bệnh viện K, đơn vị đang xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc Pembroria, với chi phí dự kiến khoảng 36 triệu đồng cho mỗi chu kỳ điều trị của bệnh nhân. Việc cập nhật thuốc mới trong điều trị ung thư luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, song cần tuân thủ quy trình chuyên môn và hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế, cũng như Cục Quản lý Dược.

“Bệnh viện K luôn ưu tiên những tiến bộ trong điều trị ung thư nhằm mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Dù vậy việc đưa loại thuốc mới vào sử dụng phải dựa trên căn cứ khoa học, khuyến cáo điều trị và sự cho phép của cơ quan quản lý”, PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết.

Tại Bệnh viện K, việc điều trị sẽ được cụ thể hóa với từng người bệnh, dựa trên nhiều yếu tố bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Chuyên gia y tế cũng cho biết, thuốc miễn dịch được dùng đơn hoặc phối hợp thêm với hóa trị nhằm tăng tỉ lệ đáp ứng, kéo dài thời gian sống của bệnh nhân ung thư. Việc điều trị nhằm kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh, chứ không phải là loại thuốc có thể chữa dứt điểm bệnh ung thư ở giai đoạn muộn.

Tại một số bệnh viện ung bướu khác trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM cũng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để mua thuốc Pembroria theo quy định. Nếu thuốc được cấp phép và trúng thầu, các bệnh viện sẽ đưa vào sử dụng cho người bệnh theo chỉ định chuyên môn.

Thuốc Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất pembrolizumab.

Thuốc Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất pembrolizumab.

Thuốc Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất pembrolizumab với thuốc Keytruda, lọ 100mg/4ml do Công ty Limited Liability "PK-137", Nga sản xuất, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ ngày 31/10.

Thuốc Pembroria được phê duyệt cho các chỉ định: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu.

Thuốc ung thư của Nga được chỉ định điều trị ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ).

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng thuốc chứa hoạt chất pembrolizumab.

Phác đồ được xây dựng dựa vào cá thể hóa trên từng loại bệnh, từng giai đoạn cụ thể của mỗi bệnh nhân. Việc sử dụng thuốc chứa pembrolizumab hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh.

Thực tế tại Việt Nam, các bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm tỷ lệ điều trị khỏi lên tới 95% như với ung thư vú, ung thư vòm mũi họng, ung thư đại trực tràng.

Ở giai đoạn sớm, có những bệnh ung thư chỉ cần phẫu thuật là đã có thể điều trị triệt căn, người bệnh không cần phải trải qua các phương pháp điều trị khác. Vì thế, để phát hiện sớm bệnh, đánh giá nguy cơ mắc bệnh, người dân cần chú ý khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm, kịp thời để điều trị sớm các loại bệnh ung thư từ đó tăng tỷ lệ điều trị khỏi.

Như Loan
 
 
 
 
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/nhieu-benh-vien-len-ke-hoach-su-dung-thuoc-tri-ung-thu-pembroria-cua-nga-ar988208.html
Cùng chủ đề
Ai không nên ăn mướp đắng? Sống khỏe
Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên...

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ Sống khỏe
‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm...

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân Sống khỏe
Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Chức năng thận suy giảm có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, biểu hiện có thể nhận...

Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam Sống khỏe
Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam

​​​​​​​Trong xu hướng quan tâm đến sức khỏe hiện nay, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ngày càng...

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki Sống khỏe
Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những...

Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi Sống khỏe
Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

Không ngờ chỉ vì món ăn quen thuộc mà bệnh nhân bị đột quỵ rồi không qua khỏi đầy xót...

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống