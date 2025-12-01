Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

17:06 01/12/2025
Nhiều bà bầu cũng gặp phải căn bệnh như Nhã Phương trong thai kỳ.

Gần đây, diễn viên Nhã Phương chia sẻ về tình trạng sức khỏe trong lúc mang thai lần 3. Theo lời kể, cô bị cảm kéo dài nhiều ngày nhưng không dám uống thuốc do đang trong thai kỳ. 

Do đó, dịch mũi tích tụ quá nhiều và chảy xuống cổ họng, gây tắc nghẽn và khiến nữ diễn viên bị khó thở. Ngay sau đó, bà xã Trường Giang buộc phải nhập viện để được theo dõi. 

Qua thăm khám, bác sĩ yêu cầu Nhã Phương tái khám mỗi ngày để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. May mắn, sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe của cô đã ổn định và các triệu chứng giảm dần.

Nhã Phương bị cảm trong lúc mang thai nhưng không dám uống thuốc, dẫn đến bị khó thở, phải nhập viện. (Ảnh FBNV) Nhã Phương bị cảm trong lúc mang thai nhưng không dám uống thuốc, dẫn đến bị khó thở, phải nhập viện. (Ảnh FBNV)

Theo các chuyên gia sản khoa, thai phụ là nhóm dễ bị cảm cúm hoặc viêm mũi hơn bình thường do hệ miễn dịch có Xu hướng suy giảm để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. 

 

Khi mắc cảm, việc điều trị cho phụ nữ mang thai phải thận trọng hơn vì một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong bụng. 

Do đó, nhiều thai phụ thường chọn cách chịu đựng hoặc chỉ điều trị triệu chứng bằng các biện pháp tự nhiên. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nghẹt mũi kéo dài, sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội hoặc dịch mũi đặc, đổi màu... vì đây có thể là biểu hiện của viêm xoang hoặc nhiễm trùng đường hô hấp.

Không nên xem thường các dấu hiệu của cảm cúm khi đang mang thai, cũng như không tự ý sử dụng thuốc mà chưa thăm khám với bác sĩ chuyên môn. (Ảnh minh họa từ Internet) Không nên xem thường các dấu hiệu của cảm cúm khi đang mang thai, cũng như không tự ý sử dụng thuốc mà chưa thăm khám với bác sĩ chuyên môn. (Ảnh minh họa từ Internet)
 

Để xử lý các triệu chứng nhẹ, thai phụ có thể áp dụng các biện pháp an toàn như uống nhiều nước ấm để làm loãng dịch nhầy, vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, ngủ kê cao đầu để dễ thở hơn hoặc dùng máy tạo độ ẩm trong phòng nhằm giảm khô niêm mạc. 

Xông hơi bằng nước ấm hoặc tinh dầu thiên nhiên dịu nhẹ cũng giúp cải thiện tình trạng nghẹt mũi. 

Ngoài ra, việc nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và giữ môi trường sống sạch, thoáng là yếu tố quan trọng giúp cơ thể nhanh phục hồi.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng thai phụ chỉ nên sử dụng thuốc khi có chỉ định chuyên môn. Tuyệt đối không tự ý uống thuốc hạ sốt, giảm đau hoặc thuốc kháng histamin, bởi một số hoạt chất có thể gây tác động xấu đến thai nhi, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. 

Nếu các triệu chứng kéo dài quá một tuần hoặc gây ảnh hưởng đến hô hấp, giấc ngủ, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và không nên xem nhẹ các triệu chứng cảm thông thường, tránh nguy cơ diễn biến nặng và ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn em bé.

