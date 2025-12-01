Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

17:10 01/12/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành - kẻ lái xe Lexus tông chết em gái để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Chiều 1/12, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979), ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi giết người.

img-6188-1764583732.webp
Nguyễn Tấn Thành lái xe Lexus lao vào nhà tông chết em gái. (Ảnh cắt từ clip)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 11h30 ngày 30/11, tại ấp Thuận Tây, do mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Tấn Thành lái ô tô hiệu Lexus biển kiểm soát 70A-413.38 đâm thẳng vào người chị N.T.H. (SN 1976), chị N.T.B.S. (SN 1983) và chị N.T.B.N. (SN 1981) gây thương tích nặng cho chị S., rồi bỏ trốn.

Sau đó, chị S. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Được biết, Thành và 3 người này là anh, chị, em ruột.

Ngay sau đó, hình ảnh vụ việc được đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận.

Nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã tổ chức truy bắt Nguyễn Tấn Thành. Đến 13h cùng ngày, Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh.

Vụ việc đang được củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Trước đó, hồi tháng 10 tại tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ người đàn ông lái ô tô tông chết người trong quán nhậu rồi bỏ trốn.

Cụ thể, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang khai vào khuya ngày 7/10, anh ta xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999, trú cùng thôn) tại quán nhậu O.N.N thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương. Trong lúc xô xát, Sang lấy dao trong quán rượt đuổi đánh S., nhưng được mọi người can ngăn nên dừng lại.

Một lúc sau, thấy S. đi sang quán X.N bên cạnh và có hành động khiêu khích, Sang lái ô tô 7 chỗ màu trắng BKS 77A-31224 lùi lại khoảng 3-4 m, leo lên dải phân cách rồi lao thẳng vào quán X.N, tông trúng S. và bà L.T.Q. (SN 1970, mẹ chủ quán) đang đứng bên trong.

Cú va chạm khiến S. bị gãy xương đòn, còn bà Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng không qua khỏi, tử vong lúc 23h cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, truy tìm và vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn xuống khu vực đầm Trà Ổ (xã Bình Dương). Đến khoảng 5h ngày 8/10, Sang ra cơ quan công an đầu thú.

Tuệ Lâm
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/cong-an-tay-ninh-thong-tin-vu-nguoi-dan-ong-lai-o-to-tong-chet-em-gai-ar990425.html
Cùng chủ đề
Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu Pháp luật
Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Làm việc với công an, người cha khai nhận hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân các...

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk Pháp luật
Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Công an Nghệ An xử phạt người tung tin sai sự thật về thiệt hại mưa lũ, đồng thời khuyến...

Kiểm tra Karaoke Monaza lúc rạng sáng, Công an phát hiện 'bí mật' trong các phòng hát Pháp luật
Kiểm tra Karaoke Monaza lúc rạng sáng, Công an phát hiện 'bí mật' trong các phòng hát

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tạm giữ hình sự...

2 người đàn ông tử vong trong một ngôi nhà ở Hà Nội, tư thế lúc phát hiện gây chú ý Pháp luật
2 người đàn ông tử vong trong một ngôi nhà ở Hà Nội, tư thế lúc phát hiện gây chú ý

Sáng nay (1/12), người dân phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình...

Hành trình lật tẩy Mailisa hô biến mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp Pháp luật
Hành trình lật tẩy Mailisa hô biến mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp

Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp...

Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao? Pháp luật
Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ bị xử lý thế nào đang được nhiều người quan tâm.

Mới cập nhật
Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Hóa đơn sửa ôtô điện mà một khách Mỹ nhận được sau khi vô tình làm đổ chai nước ra sàn xe gây chú ý. Công ty bảo hiểm đã từ chối chi trả.

2 giờ trước Xe

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

2 giờ trước Đời sống

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

Chương trình ẩm thực "Mợ ngố" khen ngon!" có minh tinh Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee được phát sóng từ ngày 4-12.

3 giờ trước Showbiz

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

3 giờ trước Đời sống

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Làm việc với công an, người cha khai nhận hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

3 giờ trước Pháp luật

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Công an Nghệ An xử phạt người tung tin sai sự thật về thiệt hại mưa lũ, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

3 giờ trước Pháp luật

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

3 giờ trước Bên lề

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Nhiều bà bầu cũng gặp phải căn bệnh như Nhã Phương trong thai kỳ.

3 giờ trước Sống khỏe

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Cần cẩn trọng, cũng như không nên ăn loại cá này để tránh gây hại sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

3 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Cuối năm 2025 chứng kiến một cuộc đua phòng vé chưa từng có, khi hai “phi vụ” đình đám – Zootopia 2 và Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện – cùng lúc tạo sóng, kéo khán giả trở lại rạp trong bầu không khí phấn khích hiếm thấy.

3 giờ trước Phim