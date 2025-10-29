Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Sống khỏe

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

10:33 29/10/2025
Chức năng thận suy giảm có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, biểu hiện có thể nhận thấy ở tay và chân.

Rất nhiều biểu hiện ở tay, chân có thể cảnh báo rõ ràng chức năng thận bị suy giảm. Ảnh: Bmjtherapy.

Thận đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ thể bằng cách lọc chất thải ra khỏi hệ thống, cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp. Cơ quan này hoạt động không ngừng nghỉ để duy trì cân bằng nội môi và đảm bảo sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, khi chức năng thận suy giảm, nó có thể dẫn đến tình trạng được gọi là bệnh thận mạn tính (CKD), hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, suy thận hoàn toàn.

Vì ban đầu triệu chứng không rõ ràng hoặc nhẹ, mọi người thường bỏ qua hoặc coi nhẹ nên trì hoãn việc đi khám bác sĩ. Sự chậm trễ này có thể khiến thận ngày càng tổn thương, dẫn đến bệnh nặng và khó điều trị hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu biểu hiện ở tay và chân có thể là cảnh báo chức năng thận suy giảm cần lưu ý.

Sưng tấy ở tay và chân

Theo India Times, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của suy thận là sưng ở tay và chân. Khi thận gặp khó khăn trong việc lọc chất lỏng dư thừa, điều này khiến cơ thể giữ lại nhiều dịch hơn, dẫn đến sưng tấy (phù nề).

Người bệnh có thể thấy sưng tấy rõ rệt, biểu hiện là phù nề khắp bàn tay, bàn chân, mắt cá chân và phần dưới của cẳng chân. Tình trạng này gây khó chịu kèm theo cảm giác căng tức, tạo thành vết lõm như ngón tay khi ấn vào da.

Da tay và chân khô, ngứa hoặc thô ráp

Theo Cleveland Clinic, suy thận làm tích tụ độc tố, gây mất cân bằng khoáng chất. Hậu quả là da tay, chân trở nên khô, dễ bong tróc và ngứa liên tục, đặc biệt là vào buổi sáng. Khi tay và chân ngứa đến mức ảnh hưởng đến giấc ngủ và các hoạt động hàng ngày, đó là dấu hiệu nghiêm trọng cần được chăm sóc khẩn cấp.

Dau hieu suy than anh 1

Da khô, ngứa, dễ bong tróc có thể là một trong những biểu hiện cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: Skin Matters Bristol.

Da tay chân xanh xao, nhợt nhạt

Da ở tay và chân trở nên xanh xao hoặc nhợt nhạt, thường là biểu hiện của tình trạng urê huyết. Sự đổi màu này báo hiệu tích tụ chất thải trong máu cho thấy thận không hoạt động bình thường. Hiện tượng này càng trở nên rõ ràng hơn khi người bệnh đồng thời cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, hoặc lạnh ở vùng da đầu.

Bất thường ở móng tay, móng chân

Bệnh thận gây ra những thay đổi đáng chú ý, biểu hiện rõ qua móng tay và móng chân. Điều này dẫn đến tình trạng móng tay bị biến dạng, khi phần trên móng chuyển sang màu trắng, trong khi phần dưới vẫn giữ nguyên màu nâu đỏ tự nhiên. Những dải trắng và màu móng nhợt nhạt là một số thay đổi mà người mắc bệnh này có thể gặp phải.

Sức khỏe thận kém cũng ảnh hưởng đến lưu thông máu, cùng với mức độ dinh dưỡng kém trong cơ thể, gây ra những thay đổi đáng chú ý này. Móng tay không đều màu, giòn có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu, tình trạng thường gặp ở những người mắc bệnh thận.

Dau hieu suy than anh 2

Ở những người bị suy thận, móng có thể xuất hiện màu trắng ở phần trên, trong khi phần dưới vẫn có màu đỏ bình thường. Ảnh: GoodRx.

Tay và chân thường xuyên lạnh, tê bì

Theo The Healthsite, suy giảm chức năng thận dẫn đến giảm lưu thông máu, khiến ngón tay và ngón chân lạnh, kèm theo cảm giác tê và ngứa ran. Lưu lượng máu giảm gây đau và hạn chế khả năng thực hiện các công việc thường ngày.

Chuột rút cơ hoặc yếu chân

Thận duy trì cân bằng khoáng chất bằng cách kiểm soát kali, canxi và natri. Tổn thương thận gây mất cân bằng khoáng chất, gây ra chuột rút cơ, cùng với co thắt và yếu cơ. Chuột rút cơ gây đau đớn thường ảnh hưởng chủ yếu đến chân.

Sự kết hợp giữa các vấn đề về cơ và tê chân tay (cảm giác kim châm) thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc các tình trạng này. Chuột rút cơ khó chịu gây ra cơn đau dữ dội, chủ yếu xuất hiện vào ban đêm khi ngủ. Các triệu chứng về cơ do mất cân bằng điện giải thường bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến thận.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/dau-hieu-suy-than-bieu-hien-o-tay-chan-post1597433.html
Cùng chủ đề
‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ Sống khỏe
‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm...

Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam Sống khỏe
Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam

​​​​​​​Trong xu hướng quan tâm đến sức khỏe hiện nay, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ngày càng...

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki Sống khỏe
Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những...

Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi Sống khỏe
Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

Không ngờ chỉ vì món ăn quen thuộc mà bệnh nhân bị đột quỵ rồi không qua khỏi đầy xót...

Người mắc bệnh COPD cần biết Sống khỏe
Người mắc bệnh COPD cần biết

COPD là bệnh hô hấp mạn tính nhưng tác động tiềm ẩn của nó không chỉ giới hạn ở phổi...

Đi cấp cứu sau khi xăm ở vùng nhạy cảm Sống khỏe
Đi cấp cứu sau khi xăm ở vùng nhạy cảm

Một phụ nữ 36 tuổi phải nhập viện sau khi xăm thẩm mỹ làm hồng nhũ hoa. Vùng xăm rỉ...

Mới cập nhật
Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Nếu đi đúng chiến lược, Kênh 7 không chỉ là chuỗi tài khoản TikTok – mà có thể trở thành hệ sinh thái cảm xúc phản ánh đời sống Gen Z trên nền tảng số.

3 phút trước Giải trí

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

Đại diện Estonia tham gia Miss Universe không ngần ngại 'chơi lớn' ngay từ màn chào sân.

1 giờ trước Showbiz

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Lượng mưa trong 24 giờ tại một số khu vực ở thành phố Huế đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, thậm chí có thời điểm đứng thứ hai thế giới, gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

1 giờ trước Đời sống

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Chỉ một năm sau khi bước lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Rodri đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

8 giờ trước

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm nghiệm hai lần đều nhiễm khuẩn Clostridium perfringens, vi phạm giới hạn an toàn.

8 giờ trước Sống khỏe

Giá vàng tăng trở lại

Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.

8 giờ trước Đời sống

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài, trong khi nhà trường lại cấm sinh viên sử dụng các công cụ này.

9 giờ trước Học đường

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Ngay từ live stage 1, Anh trai 'say hi' đã gây sốt và có bản hit thống trị nhạc Việt. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, sức hút của chương trình giảm sút vì chất lượng âm nhạc đi xuống và những tranh cãi.

9 giờ trước Âm nhạc

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Hiện mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999.

9 giờ trước Đời sống

Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

9 giờ trước Đời sống