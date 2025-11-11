Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Sống khỏe

Ai không nên ăn mướp đắng?

16:41 11/11/2025
Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

Tác dụng của mướp đắng với Sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Nguyễn Thị Nhung cho biết, những lợi ích của mướp đắng đem lại cho sức khỏe có thể kể đến gồm:

- Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Mướp đắng chứa các hoạt chất giúp hạ đường huyết, độ nhạy insulin và khả năng kiểm soát lượng đường trong máu được cải thiện đáng kể.

- Giảm cholesterol “xấu”: Các hợp chất trong mướp đắng có khả năng làm giảm lượng cholesterol “xấu” (LDL) và tăng lượng cholesterol “tốt” (HDL), giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch và đột quỵ

- Hệ miễn dịch được tăng cường: Lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong mướp đắng có khả năng hỗ trợ tốt cho hệ miễn dịch, từ đó nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm trùng được hạn chế

- Hỗ trợ giảm cân: Nhiều chị em sử dụng mướp đắng trong thực đơn hàng ngày nhằm giảm cân, và thực tế loại thực phẩm này mang lại hiệu quả tốt nhờ hàm lượng calo thấp và chất xơ cao.

- Cải thiện các vấn đề về da:Mướp đắng tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp làm mát gan và cải thiện một số vấn đề về da như mụn trứng cá, vảy nến và chàm.

- Tốt cho xương khớp: Mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, rất quan trọng đối với sức khỏe xương khớp.

Mướp đắng ngon, bổ nhưng không phải ai cũng ăn được

Mướp đắng ngon, bổ nhưng không phải ai cũng ăn được

Ai không nên ăn mướp đắng?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời lương y Bùi Đắc Sáng cho biết, dù mướp đắng nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, nhưng chính vì loại quả này có nhiều dược tính nên 4 nhóm người sau đây không nên ăn mướp đắng:

Người huyết áp thấp

Theo vị lương y, trong quả mướp đắng chứa chất charantin, Polypeptid-P và Vicine khả năng làm hạ đường huyết, dẫn đến tụt huyết áp. Vì vậy những người có tiền sử huyết áp thấp không nên sử dụng mướp đắng.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), nếu lạm dụng, ăn quá nhiều mướp đắng có thể ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa, gây tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày. Lương y khuyên những người đang mắc bệnh tiêu hóa không nên ăn nhiều mướp đắng, nếu có thể kiêng thì càng tốt.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Lương y Sáng cho biết, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn nhiều mướp đắng có thể gây kích thích tử cung và dẫn đến sinh non. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ.

Người mới phẫu thuật

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho rằng việc ăn mướp đắng ngay khi mới phẫu thuật sẽ gây cản trở quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Tốt nhất người bệnh nên ngừng ăn mướp đắng trong ít nhất 2 tuần trước và sau phẫu thuật.

Trên đây là những người không nên ăn mướp đắng, nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa thực phẩm này nhé.

Thanh Thanh(Tổng hợp)
 
 
 
 
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/ai-khong-nen-an-muop-dang-ar986484.html
Cùng chủ đề
‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ Sống khỏe
‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm...

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân Sống khỏe
Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Chức năng thận suy giảm có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, biểu hiện có thể nhận...

Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam Sống khỏe
Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam

​​​​​​​Trong xu hướng quan tâm đến sức khỏe hiện nay, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ngày càng...

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki Sống khỏe
Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những...

Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi Sống khỏe
Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

Không ngờ chỉ vì món ăn quen thuộc mà bệnh nhân bị đột quỵ rồi không qua khỏi đầy xót...

Người mắc bệnh COPD cần biết Sống khỏe
Người mắc bệnh COPD cần biết

COPD là bệnh hô hấp mạn tính nhưng tác động tiềm ẩn của nó không chỉ giới hạn ở phổi...

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

6 giờ trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

6 giờ trước Âm nhạc

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

6 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

7 giờ trước Đời sống