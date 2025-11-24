Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn cua biển.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cua cung cấp lượng lớn protein, chất béo lành mạnh, khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, cùng vitamin nhóm B và axit béo omega-3 tốt cho tim mạch.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng cần đặc biệt chú ý loại bỏ một số bộ phận không phù hợp để ăn.

Cần chú ý tránh ăn 4 bộ phận này của cua. (Ảnh minh họa từ Internet)

4 bộ phận của cua cần tránh

Mang cua

Mang là cơ quan hô hấp và cũng là nơi lọc nước của cua, vì vậy thường tích tụ nhiều cặn bẩn và vi sinh vật. Khi tách mai cua, phần mang dễ thấy ở hai bên thân, có màu trắng đục và mềm. Đây là phần không được khuyến cáo sử dụng khi ăn.

(Ảnh: Food.Itn)

Phần “tim” cua

Bộ phận thường được gọi là “tim” thực chất là một đĩa mô màu trắng hình lục giác nằm chính giữa thân cua. Chức năng của nó là lọc và chuyển hóa chất thải. Do đặc thù này, cơ quan trên chứa nhiều vi khuẩn và tạp chất, khiến giới chuyên môn khuyến cáo không nên ăn.

(Ảnh: Food.Itn)

Dạ dày cua

Dạ dày cua nằm ngay dưới lớp gạch hoặc trứng, thường có dạng hình tam giác nhỏ. Đây là nơi chứa lượng lớn thức ăn chưa tiêu hóa hết. Việc ăn lẫn dạ dày có thể làm giảm chất lượng món cua và tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa.

(Ảnh: Food.Itn)

Ruột cua

Ruột là đoạn màu đen chạy dọc từ thân xuống phần bụng dưới. Đây là phần chứa phân và chất thải, tương tự như ruột của nhiều động vật khác. Dù dễ nhận thấy nhưng không ít người vẫn vô tình ăn phải khi chế biến không kỹ.

Lưu ý giúp ăn cua an toàn

Các chuyên gia thực phẩm cho rằng, để hạn chế nguy cơ ngộ độc, người tiêu dùng nên ưu tiên mua cua còn sống, khỏe mạnh. Cua đã chết sẽ nhanh chóng phân hủy và tạo ra những chất độc hại gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc dị ứng.

Khâu chế biến cũng cần được chú trọng. Cua sống trong bùn và môi trường nước tự nhiên giàu vi sinh nên cần rửa sạch, loại bỏ kỹ các bộ phận không ăn được và nấu chín hoàn toàn.

Sau khi nấu, món cua nên được dùng ngay. Nếu phải bảo quản, cần để trong hộp kín trong tủ lạnh và dùng lại trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, nhiều đầu bếp khuyến nghị hấp cua cùng gừng hoặc giấm để tăng hương vị và giảm tính hàn. Gừng giúp làm ấm đường tiêu hóa, trong khi giấm hỗ trợ sát khuẩn nhẹ.

Các bác sĩ lưu ý, người bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout hoặc có cơ địa dị ứng nên hạn chế ăn trứng cua do chứa lượng cholesterol cao. Người có hệ tiêu hóa yếu cũng cần điều độ để tránh gây khó chịu cho dạ dày.