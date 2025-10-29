Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

10:43 29/10/2025
Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm nghiệm hai lần đều nhiễm khuẩn Clostridium perfringens, vi phạm giới hạn an toàn.

Các cuộc kiểm tra vào tháng 6 và tháng 8 cho thấy doanh nghiệp này liên tiếp vi phạm. Ảnh: Money.

Cục Khoa học Y tế Thái Lan vừa phát công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm “dầu hít thảo dược Hồng Thái công thức số 2” (số đăng ký G 309/62, lô sản xuất 000332) không đạt tiêu chuẩn chất lượng do nhiễm khuẩn vi sinh, trong đó có vi khuẩn Clostridium perfringens - tác nhân có thể gây bệnh nguy hiểm ở người, theo The Bangkok Insight.

Theo cơ quan này, mẫu sản phẩm được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) lấy hai lần tại cơ sở sản xuất Hongthai Phanich Herbal Products, lần lượt vào vào tháng 6 và tháng 8 năm 2025, để gửi đến Cục Khoa học Y tế phân tích.

Kết quả cả hai lần đều cho thấy mẫu dầu hít vi phạm các chỉ tiêu vi sinh, gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc vượt giới hạn cho phép, đồng thời phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Clostridium spp., được xác định là Clostridium perfringens.

TS Sravudhi Boonsup, Phó Cục Khoa học Y tế, cho biết quy trình kiểm nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn của Dược điển Anh (British Pharmacopoeia) và Dược điển Thảo dược Thái Lan (Thai Herbal Pharmacopoeia), tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành từ năm 2021 về giới hạn vi sinh vật trong các sản phẩm thảo dược đã đăng ký.

Cụ thể, các sản phẩm loại này phải đảm bảo tổng số vi khuẩn hiếu khí không vượt quá 200 khuẩn lạc/gram; nấm men và nấm mốc không vượt quá 20 khuẩn lạc/gram; đồng thời không được phát hiện những vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa hay Clostridium spp.. Tuy nhiên, sản phẩm Hồng Thái công thức số 2 không đạt các yêu cầu này.

Trong năm tài chính 2025, cơ quan chức năng đã lấy 54 mẫu sản phẩm thảo dược trên thị trường để kiểm nghiệm, phát hiện 39 mẫu vi phạm, phần lớn do ô nhiễm vi sinh, đặc biệt là vi khuẩn Clostridium perfringens. Toàn bộ kết quả đã được chuyển cho các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định.

dau hit Hong Thai anh 1

Dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được nhiều người tin tưởng sử dụng. Ảnh: Salika.

Theo TS Sravudhi, Clostridium perfringens là loại vi khuẩn sống phổ biến trong đất, có thể phát triển trong môi trường yếm khí. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp, khiến người bệnh ho, đau họng, khó thở, thậm chí ho ra máu.

“Nguy cơ cao nhất thuộc về nhóm người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh mạn tính. Nếu hít phải vi khuẩn qua sản phẩm bị nhiễm, họ có thể bị viêm phổi hoặc biến chứng nặng ở phổi”, ông cảnh báo.

Cục Khoa học Y tế khuyến nghị các cơ sở sản xuất cần xử lý nguyên liệu thảo dược kỹ lưỡng bằng cách rửa sạch, sấy, hoặc chiếu xạ nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu lượng vi sinh vật trước khi sản xuất. Ngoài ra, nhóm sản xuất nhỏ lẻ được khuyến khích kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi đăng ký lưu hành để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Mới đây, Công ty Dược thảo Hồng Thái đã ra thông báo chính thức đến người tiêu dùng. Công ty này cho biết đã chủ động thu hồi toàn bộ sản phẩm trong lô này khỏi thị trường và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiêu hủy số hàng hóa trên trong thời gian sớm nhất.

Công ty khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời nâng cấp quy trình sản xuất, bổ sung các bước kiểm định nghiêm ngặt hơn, bao gồm khử trùng bằng tia cực tím (UV) nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. Doanh nghiệp cũng cam kết hoàn tiền 100% và cung cấp miễn phí sản phẩm thay thế cho các khách hàng hoặc đại lý còn giữ hàng thuộc lô nói trên.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/thu-pham-khien-lo-dau-hit-noi-tieng-thai-lan-bi-thu-hoi-tieu-huy-post1598010.html
