"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

17:19 01/12/2025
Chương trình ẩm thực "Mợ ngố" khen ngon!" có minh tinh Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee được phát sóng từ ngày 4-12.
Chương trình do VieON và đài JTBC phối hợp sản xuất, được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc.

Với 4 tập, chương trình quay cảnh Song Ji-hyo - được mệnh danh là "Mợ ngố", cùng đầu bếp David Lee khám phá văn hóa và món ngon Việt Nam ở TP HCM. Cả hai theo các "manh mối" dẫn đến những địa điểm đặc sắc, gặp gỡ người dân địa phương và tìm ra "kho báu" ẩm thực ẩn giấu nơi đây.

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn - Ảnh 1.

Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn - Ảnh 2.

Cả hai đáng yêu trong hành trình du hí TP HCM

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn - Ảnh 3.

Truy tìm món ngon

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn - Ảnh 4.

Thưởng thức hột vịt lộn, uống nước mía

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn - Ảnh 5.

Song Ji-hyo được nhận ra ở nhiều địa điểm quay

Nói về ẩm thực Việt Nam, Song Ji-hyo nhận định "nói ngon thôi là chưa đủ", bởi lẽ mỗi món ăn đều ẩn chứa nhiều câu chuyện, từ văn hóa, lịch sử đến mồ hôi công sức của những người nghệ nhân và cả nỗ lực để giữ gìn truyền thống.

26/01/2015 11:35

"Các món ăn đều có nhiều nguyên liệu, trình bày đẹp mắt. Tôi nghĩ mọi người nên đến và trải nghiệm, tận hưởng thật nhiều. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ" - "Mợ ngố" nhận định.

Trong tất cả những món ăn đã thưởng thức ở thành phố mang tên Bác, Song Ji-hyo khẳng định trứng vịt lộn là món khó quên nhất và không đáng sợ như mọi người nghĩ.

"Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, món này thật sự ngon lắm! Có một "thử thách nhỏ" khi ăn nhưng với tôi chỉ cần vượt qua là sẽ ổn. Mỗi quả trứng vịt lộn như chứa cả năng lượng, giúp cơ thể khỏe mạnh và mang lại hương vị tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là món ăn rất đáng thử" - Song Ji-hyo bày tỏ.

Ngoài trứng vịt lộn, nước mía cũng trở thành thức uống khiến "Mợ ngố" thích thú. Theo cô, nước mía có vị ngọt tự nhiên, càng uống càng thấy tốt cho cơ thể. Ở Đông Nam Á, trời nóng và đổ mồ hôi, nước mía là lựa chọn thay thế nước lọc hoặc nước điện giải rất hoàn hảo.

Không chỉ ẩm thực, tình cảm của người hâm mộ Việt cũng khiến Song Ji-hyo xúc động khi liên tục được nhận ra tại các địa điểm quay, được chào hỏi và xin chụp ảnh. Cô cho biết bản thân bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt và sự thân thiện này.

"Khi mọi người nhận ra tôi, xin chụp ảnh hay xin chữ ký, tôi cố gắng hết sức để đáp lại vì đó là điều nhỏ bé nhất tôi có thể làm. Tôi hy vọng tấm lòng của tôi được mọi người cảm nhận được" - nữ diễn viên chia sẻ.

Song Ji-hyo cũng để ngỏ mong muốn tham gia một dự án hợp tác Phim ảnh Việt - Hàn trong tương lai.

Chương trình ẩm thực của cả hai

Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, gây ấn tượng qua "Running Man" hơn 15 năm và nhiều phim đình đám. Đầu bếp David Lee nổi tiếng nhờ Culinary Class Wars (2024), sở hữu tại một nhà hàng hai sao Michelin ở New York - Mỹ.

Chương trình phát sóng độc quyền trên ứng dụng VieON vào lúc 20 giờ 30 phút thứ năm hằng tuần, từ ngày 4-12.

 
