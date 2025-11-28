Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị bắt là ai?

10:26 28/11/2025
Raúl Rocha vướng cáo buộc buôn lậu vũ khí, ma túy, nhiên liệu từ Guatemala đến Mexico. Trong quá khứ, chủ tịch Miss Universe từng bị điều tra sau vụ hỏa hoạn ở sòng bài khiến 52 người chết.

Thông tin ông Raúl Rocha Cantú, Chủ tịch tổ chức Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) bị truy tố với loạt cáo buộc gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức, gây chấn động giới sắc đẹp trên toàn thế giới.

Vụ việc xảy ra chỉ sau ít ngày chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khép lại với những ồn ào, tranh cãi bủa vây. Miss Universe, do vậy càng trở nên hỗn loạn và biến động.

DIỄN BIẾN VỤ CHỦ TỊCH MISS UNIVERSE BỊ TRUY TỐ

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) cáo buộc ông Rocha Cantú cầm đầu một đường dây chuyên buôn lậu nhiên liệu qua sông Usumacinta, sau đó vận chuyển bằng thuyền và xe tải đến bang Querétaro.

Cơ quan điều tra cho biết mạng lưới của nghi phạm này còn bị cáo buộc buôn bán vũ khí từ Guatemala vào Mexico. Nguồn tin cho hay số vũ khí này được cho là cung cấp cho các nhóm tội phạm lớn, bao gồm Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) và La Unión de Tepito, theo trang Reforma.

Ngày 6/8, bà Yazmín Mayoral Marín, công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Chuyên trách về Tội phạm có tổ chức của Mexico, đã yêu cầu lệnh bắt giữ ông Rocha với các cáo buộc về tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và vũ khí.

Trong các cuộc đột kích vào nhiều nơi ở, giới chức báo cáo đã thu giữ các hồ sơ tài chính được cho là liên kết ông Rocha với tổ chức tội phạm này, bao gồm các khoản đóng góp tổng cộng 2,1 triệu peso.

Lệnh bắt giữ mà Reforma thu thập được từ FGR tuyên bố rằng mạng lưới bị cáo buộc của ông Rocha duy trì "quan hệ với các chính trị gia và cơ quan chức năng ở cả ba cấp chính quyền" nhằm thực hiện các phi vụ buôn bán hydrocarbon (nhiên liệu), ma túy, cũng như buôn bán vũ khí với số lượng lớn.

Tuy nhiên, các nguồn tin liên bang tiết lộ rằng vào tháng 10, ông Rocha đã tìm cách tiếp cận FGR để đàm phán một thỏa thuận nhận tội. Ông Rocha được cho là đã đề nghị cung cấp thông tin để đổi lấy quyền miễn trừ truy tố.

hoa hau hoan vu anh 1

Rocha Cantú là "ông trùm" hoa hậu nhiều năm qua.

Theo The Latin Times, giới chức xác nhận rằng Rocha Cantú gần đây đã chấp nhận hợp tác làm nhân chứng ngay sau khi lệnh bắt giữ ông được ban hành. 

Dù chi tiết về thỏa thuận chưa được tiết lộ, các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này có thể giúp ông được giảm nhẹ hình phạt nếu cung cấp lời khai buộc tội các đối tượng khác.

Rocha Cantú hiện chưa lên tiếng phản hồi loạt thông tin trên, theo People

Cuộc thi Miss Universe hiện là trung tâm của những tranh cãi trong vài tháng gần đây, phải đối mặt với những cáo buộc về đánh giá gian lận, bất ổn tài chính, từ chức trong ban lãnh đạo và chỉ trích công khai từ thí sinh, giám đốc quốc gia.

Theo các nguồn tin, Rocha Cantú bày tỏ mệt mỏi và nói đang tìm tách bán phần sở hữu của ông cho người khác. 

QUÁ KHỨ CỦA "ÔNG TRÙM HOA HẬU"

Raúl Rocha Cantú sinh ra ở Monterrey (bang Nuevo León, Mexico). Năm 19 tuổi, Rocha lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh và nhanh chóng được công nhận về kỹ năng quản lý, đàm phán. Rocha trở thành CEO của CYMSA, một công ty sản xuất phụ tùng máy móc và mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường quốc tế. Đến năm 21 tuổi, Rocha đã đưa CYMSA trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp ở Mexico.

Theo Hola, vào năm 2011, doanh nhân này bị điều tra vì nghi ngờ có liên hệ với các sòng bạc, bao gồm vụ hỏa hoạn tại Casino Royale ở Monterrey khiến 52 người thiệt mạng. Chính quyền cáo buộc một trong những bất động sản của ông ta đã được sử dụng để chứa nhiên liệu nhập lậu từ Guatemala. Ngoài ra, khi theo dõi các cuộc gọi nghe lén, cơ quan chức năng đặt nghi vấn Rocha có liên quan đến hoạt động truyền thông mạng.

Bất chấp những cáo buộc này, Rocha vẫn phủ nhận việc tham gia vào hoạt động tội phạm. Phát biểu với EL PAÍS sau đó, ông nói: "Việc tôi có lệnh bắt giữ là hoàn toàn sai sự thật". Làn sóng chỉ trích đối với Rocha nổ ra trong suốt thời gian dài. 

hoa hau hoan vu anh 2

Rocha đồng sở hữu quyền điều hành Miss Universe từ đầu năm 2024. 

Đến tháng 8/2023, Rocha giữ chức phó chủ tịch của Cơ quan kinh doanh thuộc phòng Thương mại Quốc gia thành phố Mexico. Ngoài ra, ông còn được biết đến là Lãnh sự danh dự của Guatemala tại Mexico, đồng thời là đại diện của khu vực tư nhân trong Ủy ban Năng lượng Tamaulipas (CETAM).

Từ lĩnh vực kinh doanh, Rocha dần lấn sân sang thị trường sắc đẹp. Ông chi tiền mua bản quyền Miss Universe cho cuộc thi cấp quốc gia Mexicana Universal. Chỉ một năm sau, vị doanh nhân thông báo đồng sở hữu quyền điều hành Miss Universe. 

Thời điểm đó, Rocha chịu trách nhiệm ở khu vực Bắc - Nam Mỹ, còn bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip phụ trách châu Á và các khu vực còn lại. 

Song hiện tại, Miss Universe đang bủa vây khủng hoảng khi ông Rocha bị truy tố hình sự, còn Anne Jakkaphong Jakrajutatip bị Tòa án Quận Phra Nakhon ban hành lệnh bắt giữ sau khi bà không ra hầu tòa trong vụ án gian lận trái phiếu trị giá 30 triệu baht.

Theo znews.vn
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/chu-tich-hoa-hau-hoan-vu-bi-bat-la-ai-post1606472.html
