Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Ngoại hình khác lạ của Bích Phương khiến dân tình bàn tán.

Sự xuất hiện của ca sĩ Bích Phương tại một sự kiện âm nhạc lớn diễn ra mới đây ở TP.HCM đang thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội. Góp mặt cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, giọng ca Đi đu đưa đi gây ấn tượng mạnh với diện mạo rạng rỡ và Phong cách Thời trang táo bạo hơn so với hình ảnh thường thấy trước đây.

Tại chương trình, Bích Phương lựa chọn bộ váy ôm sát dáng, được thiết kế từ chất liệu ánh kim kết hợp các mảng gương phản chiếu, tạo hiệu ứng lấp lánh khi di chuyển. Phần cổ váy khoét sâu, đi kèm chi tiết corset ôm trọn vòng eo giúp tôn đường cong và mang lại tổng thể vừa gợi cảm vừa thêm phần cuốn hút khi nữ ca sĩ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Bích Phương gây ấn tượng mạnh với diện mạo rạng rỡ và phong cách thời trang táo bạo hơn so với hình ảnh thường thấy trước đây. (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen dành cho thần thái và phong cách thời trang nổi bật, nhiều khán giả trên mạng xã hội lại đặt câu hỏi liệu Bích Phương có can thiệp thẩm mỹ vòng 1 hay không.

Một số ý kiến cho rằng hình ảnh mới nhất của cô có sự thay đổi rõ rệt so với thời gian trước, từ đường nét cơ thể đến độ đầy đặn của khuôn ngực. Trong khi đó, không ít người cho rằng sự khác biệt này có thể đến từ cách chọn trang phục, góc chụp.

Bên cạnh những nghi vấn, nhiều khán giả cũng dành lời khen tới nữ ca sĩ vì sắc vóc ngày càng thăng hạng, vóc dáng cân đối và thần thái tự tin trong mọi lần xuất hiện.

Hình ảnh được Bích Phương đăng tải cách đây 1 tháng. (Ảnh: IGNV)

Trước khi có được diện mạo như hiện tại, Bích Phương từng trải qua giai đoạn thay đổi đáng kể về ngoại hình. Những năm 2010, khi bắt đầu được biết đến, cô sở hữu làn da ngăm, thân hình đầy đặn cùng phần cánh mũi khá rộng. Cách trang điểm, làm tóc thời điểm đó cũng khiến tổng thể gương mặt của nữ ca sĩ trông trưởng thành hơn so với tuổi thật.

Bích Phương thời mới bước chân vào showbiz. (Ảnh FBNV)

Bên cạnh đó, trong nhiều năm hoạt động, cô không ít lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau thời gian dài im lặng, Bích Phương từng thừa nhận trong một talkshow rằng bản thân có can thiệp thẩm mỹ ở một vài điểm nhỏ để gương mặt hài hòa hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này được đánh giá là vừa phải, phù hợp và góp phần giúp hình ảnh của cô ngày càng hoàn thiện. Chính sự chia sẻ thẳng thắn đã khiến công chúng có cái nhìn cởi mở và thiện cảm hơn đối với nữ ca sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, Bích Phương là một trong những nghệ sĩ được chú ý nhờ hình ảnh thời trang chỉn chu, sự đầu tư trong mỗi lần tái xuất và phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng. Dù trước những nghi vấn chỉnh sửa ngoại hình lần này, phía nữ ca sĩ chưa đưa ra phản hồi, nhưng hình ảnh mới của cô vẫn tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.