Hari Won có tuyên bố gây ngỡ ngàng về Trấn Thành

Hari Won trực tiếp 'chất vấn' Trấn Thành khi chứng kiến tấm ảnh chế đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Những ngày gần đây, Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi một khoảnh khắc trong chương trình anh tham gia để lộ vóc dáng có phần tròn trịa hơn thường lệ. Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, kéo theo không ít bình luận trêu đùa từ khán giả. Sau đó nam MC đã tự tay lấy chính bức ảnh của mình làm ảnh chế và đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Động thái này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn. Trong lúc khán giả vẫn còn đang xôn xao trước màn chế ảnh của Trấn Thành, Hari Won bất ngờ để lại bình luận gây chú ý: “Vợ không dám ăn hiếp chồng. Sao ai cũng ăn hiếp chồng tôi!”. Sau đó nữ ca sĩ còn đăng tải thêm một bức ảnh khác của Trấn Thành với gương mặt và vóc dáng thon gọn hơn, kèm theo câu hỏi dành cho Trấn Thành là “Mà người này đâu?”.

Trấn Thành gây xôn xao khi tự chế ảnh khi bản thân lộ rõ vóc dáng mũm mĩm. Ảnh: FBNV

Trước đó, chính Trấn Thành cũng không ngần ngại tự nhận xét về bức ảnh khiến mình trở thành đề tài bàn luận. Nam MC hài hước viết: “Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!”. Câu nói dí dỏm nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi tích cực.

Hari Won cũng góp vui khi thốt lên: “Trời ơi, em học là tốt khoe xấu che mà ta?”. Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ trong giới cũng hào hứng tham gia màn trêu đùa này. Diva Hồng Nhung còn hóm hỉnh nhận xét về Trấn Thành: “Người hài hước nhất là người lấy chính mình ra chọc cười bạn bè. Rất đáng yêu!”.

Trấn Thành và Hari Won đều khá thoải mái khi tương tác, trêu đùa đối phương ở trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Thực tế, việc nghệ sĩ bị soi mói ngoại hình không còn là chuyện hiếm trong Showbiz. Với tần suất xuất hiện dày đặc trước công chúng, chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát cũng có thể trở thành đề tài bàn tán. Tuy nhiên, cách Trấn Thành xử lý tình huống lần này được nhiều người đánh giá là khéo léo và thông minh. Thay vì để những lời nhận xét tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần, anh chủ động biến câu chuyện thành tiếng cười, kéo dư luận theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Không ít ý kiến cho rằng sự hài hước giúp Trấn Thành giữ được hình ảnh tích cực suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Theo nhiều khán giả, việc anh thoải mái thừa nhận những thay đổi của cơ thể, thậm chí còn chủ động đùa vui với khán giả.

Trấn Thành thể hiện sự khéo léo khi khán giả chú ý đến thân hình tròn trịa của bản thân. Ảnh: FBNV

Loạt ảnh mới nhất của Trấn Thành vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: FBNV