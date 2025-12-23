Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Hari Won có tuyên bố gây ngỡ ngàng về Trấn Thành

10:36 23/12/2025
Hari Won trực tiếp 'chất vấn' Trấn Thành khi chứng kiến tấm ảnh chế đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Những ngày gần đây, Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi một khoảnh khắc trong chương trình anh tham gia để lộ vóc dáng có phần tròn trịa hơn thường lệ. Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, kéo theo không ít bình luận trêu đùa từ khán giả. Sau đó nam MC đã tự tay lấy chính bức ảnh của mình làm ảnh chế và đăng tải công khai trên mạng xã hội.

 

Động thái này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn. Trong lúc khán giả vẫn còn đang xôn xao trước màn chế ảnh của Trấn Thành, Hari Won bất ngờ để lại bình luận gây chú ý: “Vợ không dám ăn hiếp chồng. Sao ai cũng ăn hiếp chồng tôi!”. Sau đó nữ ca sĩ còn đăng tải thêm một bức ảnh khác của Trấn Thành với gương mặt và vóc dáng thon gọn hơn, kèm theo câu hỏi dành cho Trấn Thành là “Mà người này đâu?”. 

Trấn Thành gây xôn xao khi tự chế ảnh khi bản thân lộ rõ vóc dáng mũm mĩm. Ảnh: FBNV Trấn Thành gây xôn xao khi tự chế ảnh khi bản thân lộ rõ vóc dáng mũm mĩm. Ảnh: FBNV
 

Trước đó, chính Trấn Thành cũng không ngần ngại tự nhận xét về bức ảnh khiến mình trở thành đề tài bàn luận. Nam MC hài hước viết: “Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!”. Câu nói dí dỏm nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi tích cực. 

Hari Won cũng góp vui khi thốt lên: “Trời ơi, em học là tốt khoe xấu che mà ta?”. Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ trong giới cũng hào hứng tham gia màn trêu đùa này. Diva Hồng Nhung còn hóm hỉnh nhận xét về Trấn Thành: “Người hài hước nhất là người lấy chính mình ra chọc cười bạn bè. Rất đáng yêu!”.

Trấn Thành và Hari Won đều khá thoải mái khi tương tác, trêu đùa đối phương ở trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Trấn Thành và Hari Won đều khá thoải mái khi tương tác, trêu đùa đối phương ở trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
 

Thực tế, việc nghệ sĩ bị soi mói ngoại hình không còn là chuyện hiếm trong Showbiz. Với tần suất xuất hiện dày đặc trước công chúng, chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát cũng có thể trở thành đề tài bàn tán. Tuy nhiên, cách Trấn Thành xử lý tình huống lần này được nhiều người đánh giá là khéo léo và thông minh. Thay vì để những lời nhận xét tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần, anh chủ động biến câu chuyện thành tiếng cười, kéo dư luận theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Không ít ý kiến cho rằng sự hài hước giúp Trấn Thành giữ được hình ảnh tích cực suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Theo nhiều khán giả, việc anh thoải mái thừa nhận những thay đổi của cơ thể, thậm chí còn chủ động đùa vui với khán giả.

Trấn Thành thể hiện sự khéo léo khi khán giả chú ý đến thân hình tròn trịa của bản thân. Ảnh: FBNV Trấn Thành thể hiện sự khéo léo khi khán giả chú ý đến thân hình tròn trịa của bản thân. Ảnh: FBNV
Loạt ảnh mới nhất của Trấn Thành vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: FBNV Loạt ảnh mới nhất của Trấn Thành vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: FBNV
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/hari-won-co-tuyen-bo-gay-ngo-ngang-ve-tran-thanh-202512222110583801.html
Cùng chủ đề
Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà Showbiz
Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

Trước đó cặp đôi này đã lựa chọn làm đám cưới riêng tư ở một địa điểm sang trọng.

Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên' Showbiz
Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên'

Chia sẻ của bà xã David Beckham khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Lộ chi tiết khiến Mỹ Tâm được cho là nữ chính của Mai Tài Phến Showbiz
Lộ chi tiết khiến Mỹ Tâm được cho là nữ chính của Mai Tài Phến

Nhiều khán giả phát hiện một chi tiết đặc biệt, được cho là có liên quan Mỹ Tâm trong phim...

Nhan sắc gây thương nhớ của MC Khánh Vy Showbiz
Nhan sắc gây thương nhớ của MC Khánh Vy

Khánh Vy khoe trọn visual xinh đẹp qua ảnh chụp bằng cam thường.

“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối Showbiz
“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối

Thương hiệu xa xỉ tập hợp dàn Đại sứ quá sang xịn cho sự kiện tối 3/12.

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý Showbiz
Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới cập nhật
Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát

Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát

Không ngứa ngáy dữ dội như sốt cao, không nguy hiểm tức thời như tim mạch, nhưng các bệnh ngoài da vẫn khiến hàng triệu người phải sống trong khó chịu, tự ti, thậm chí trầm cảm âm thầm mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao bệnh ngoài da lại “cứng đầu” đến vậy? Liệu nguyên nhân nằm ở cơ địa, ở cách điều trị hay ở điều gì sâu xa hơn mà chúng ta chưa thấy?

4 giờ trước Bệnh thường gặp

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của Giải Marathon VnExpress Hải Phòng, được tổ chức tại...

8 giờ trước Đời sống

Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên 4.400 USD/ounce nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang.

10 giờ trước Đời sống

Khỏi Viêm Da Cơ Địa Đeo Bám Hơn Chục Năm Bằng Phương Thuốc Từ Thảo Dược

Khỏi Viêm Da Cơ Địa Đeo Bám Hơn Chục Năm Bằng Phương Thuốc Từ Thảo Dược

Khi viêm da cơ địa xuất hiện Anh Minh nhớ lại: “Lúc mới bị, tôi cứ nghĩ chỉ là dị ứng thời tiết. Da hơi đỏ, ngứa nhẹ thì bôi tí thuốc là khỏi. Nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ‘ác...

11 giờ trước Bệnh thường gặp

Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

Trước đó cặp đôi này đã lựa chọn làm đám cưới riêng tư ở một địa điểm sang trọng.

1 ngày trước Showbiz

Bệnh Vảy Nến: Phân Tích Toàn Diện Về Mức Độ Nguy Hiểm Và Các Giải Pháp Điều Trị Hiện Đại

Bệnh Vảy Nến: Phân Tích Toàn Diện Về Mức Độ Nguy Hiểm Và Các Giải Pháp Điều Trị Hiện Đại

Bệnh vảy nến không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng, nhưng hiểu biết về bản chất, mức độ nguy hiểm thực sự về căn bệnh này vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến tâm lý chủ quan hoặc lo sợ thái quá. Không chỉ ảnh hưởng đến làn da, vảy nến còn tác động đến toàn bộ sức khỏe thể chất và tinh thần người bệnh.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) thực hiện Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao với mục tiêu giúp cộng đồng quan tâm hơn về lợi ích của vận động thể chất thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm 20 sự kiện thể thao cộng đồng được tổ chức tại 17 địa phương trên cả nước, bao gồm Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cao Bằng, Huế, Hưng Yên, Tây Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lạng Sơn, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025.

16:35 19/12/2025 Đời sống

Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Hải Phòng, ngày 19/12/2025 – Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp chính thức tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2 và Tiệc tri ân khách hàng tại TP. Hải Phòng. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển rực rỡ mà còn là bước "chạy đà" chiến lược của doanh nghiệp này trước thềm năm 2026 – năm được định hình là giai đoạn bứt phá và kiến tạo vị thế mới.

16:33 19/12/2025 Kinh doanh

Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh được dự báo tăng cường vào cuối tháng 12, khiến thời tiết nhiều khu vực chuyển lạnh, kèm mưa ẩm trong thời gian ngắn, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung.

09:13 19/12/2025 Đời sống

'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

HLV Kim Sang Sik đã truyền lửa cho U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33.

09:11 19/12/2025 Bóng đá