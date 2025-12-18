Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên'

Chia sẻ của bà xã David Beckham khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Victoria Beckham chính thức bước sang một chương mới trong cuộc đời khi xác nhận danh xưng mới của mình sau sự kiện chồng cô là huyền thoại Bóng đá David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Đầu tháng 11, David Beckham được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp nổi bật cho Thể thao và hoạt động từ thiện, qua đó mang danh xưng đầy đủ là Sir David Beckham. Gần một tháng sau, xuất hiện trong chương trình Watch What Happens Live tối 15/12, Victoria Beckham đã chính thức làm rõ cách mọi người nên gọi cô từ nay về sau.

Khi người dẫn chương trình Andy Cohen đặt câu hỏi liệu cô có trở thành "Lady Victoria" sau khi chồng được phong tước hay không, Victoria mỉm cười xác nhận: "Tôi là Lady Beckham". Câu trả lời khiến cả trường quay vỗ tay, trong khi nữ diễn viên Kerry Washington - khách mời cùng tập cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

Không bỏ lỡ cơ hội pha chút hài hước, Andy Cohen tiếp tục hỏi liệu cô có sẵn sàng với cái tên "Lady Posh", gợi nhớ đến biệt danh Posh Spice đình đám một thời. Victoria vui vẻ đáp lại: "Gọi thế nào cũng được. Bất cứ điều gì bạn muốn".

Victoria chính thức có danh xưng mới vào ngày 4/11, khi cô sánh vai bên chồng trong lễ phong tước được tổ chức tại Lâu đài Windsor, do Vua Charles chủ trì. Tại sự kiện trang trọng này, Victoria xuất hiện trong chiếc váy đen thanh lịch do chính cô thiết kế, trong khi David diện bộ suit may đo đầu tiên đến từ thương hiệu Thời trang mang tên vợ.

Trước đó, khi thông tin David Beckham sẽ được phong tước sau nhiều năm được đề cử được xác nhận vào tháng 6, Victoria đã không giấu nổi niềm tự hào. Trên Instagram, cô viết: "Anh luôn là hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời của em, nhưng giờ thì điều đó đã chính thức. Sir David Beckham! Thật là một vinh dự, em không thể tự hào hơn".

Sau buổi lễ, Victoria tiếp tục dành những lời đầy xúc động cho chồng. Cô chia sẻ rằng từ ngày đầu gặp gỡ cách đây gần 30 năm, David luôn tự hào đại diện cho nước Anh, dù trên sân cỏ hay ngoài đời. Với cô, việc anh được chính nhà vua trao tặng danh hiệu là khoảnh khắc cô sẽ trân trọng suốt đời.

David Beckham cùng vợ Victoria Beckham sau khi được phong tước hiệp sĩ vào ngày 4 tháng 11. Ảnh: ANDREW MATTHEWS/POOL/AFP via Getty.

David Beckham cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình. Trong bài đăng dài sau khi nhận tước Hiệp sĩ, anh gửi lời cảm ơn cha mẹ, ông bà - những người đã dạy anh về giá trị của sự chăm chỉ và tôn trọng cùng người vợ đã đồng hành suốt 28 năm và bốn người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. "Tất cả những gì tôi từng mong muốn là làm gia đình mình tự hào", David viết. "Nếu không có Victoria, tôi đã không thể có được cuộc sống như ngày hôm nay".

Từ Posh Spice đình đám một thời đến nhà thiết kế thời trang quyền lực, và giờ là Lady Beckham, Victoria Beckham tiếp tục cho thấy hình ảnh một người phụ nữ luôn song hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng nhất, vừa kiêu hãnh, vừa đầy cảm xúc.