Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi khiến cộng đồng mạng “bấn loạn” với loạt ảnh tình tứ bên bạn trai trong chuyến Du lịch nghỉ dưỡng.

Cô diện bikini gợi cảm, khoe trọn đường cong quyến rũ và thần thái ngọt ngào, thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc rực rỡ của nàng hậu, thậm chí xinh đẹp hơn cả thời điểm dự thi Miss Universe 2022 tại Mỹ.

Hình ảnh của Celeste Cortesi trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng gần đây. (Ảnh IGNV)

Trong ảnh, Celeste phóng khoáng, tự nhiên và không ngần ngại tạo dáng táo bạo trước ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội, chứng minh sức hút không hề giảm dù cô đã trở về từ đấu trường quốc tế.

Nàng hậu diện outfit đi biển gợi cảm, khoe dáng quyến rũ. (Ảnh IGNV)

Người đẹp Philippines nổi tiếng với gu Thời trang táo bạo, phá cách và đa dạng. Cô không ngại thử nghiệm nhiều Phong cách khác nhau, từ bikini sexy đến những bộ váy cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe hình xăm và đường cong cơ thể.

Chính sự tự tin và phóng khoáng này giúp Celeste luôn nổi bật tại các sự kiện, talkshow và trên các thảm đỏ ở quê nhà.

Người đẹp Philippines có gu thời trang gợi cảm, táo bạo. (Ảnh IGNV)

Thời trang đời thường của nàng hậu. (Ảnh IGNV)

Celeste Cortesi sinh năm 1998, sở hữu vẻ đẹp lai Tây Ban Nha - Italia - Philippines, gương mặt sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng. Trước khi đăng quang Miss Universe Philippines 2022, cô từng tham gia Hoa hậu Trái Đất 2018 và lọt vào top 8, khẳng định kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình.

Sau kết quả "trắng tay" tại Miss Universe 2022, người đẹp 9X từng khiến nhiều khán giả Philippines thất vọng, bởi trước đó trong suốt 12 năm liền, các đại diện của “cường quốc hoa hậu châu Á” đều có thành tích intop liên tiếp tại cuộc thi nhan sắc này.

Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp Missuopinions từng cho biết, trong thời gian tham gia Miss Universe 2022, Celeste Cortesi rất lười đeo sash và mỗi khi đăng ảnh outfit trên trang cá nhân thì không bao giờ đeo. "Tôi hiểu là cô ấy chỉ muốn show outfit cho đẹp thôi nhưng cái sash cũng có to tát gì đâu", chuyên trang chia sẻ.

Celeste từng nhận kết quả "trắng tay" tại Miss Universe 2022, khiến khán giả ở quê nhà vô cùng thất vọng. (Ảnh IGNV)

Gần đây, Celeste mở rộng sự nghiệp sang diễn xuất. Đây được cho là bước đi mới, giúp Celeste ghi điểm với khán giả không chỉ bởi nhan sắc mà còn ở khả năng đa dạng hóa hình ảnh cá nhân.

Dù từng trắng tay tại Miss Universe, Celeste Cortesi vẫn là một trong những nàng hậu được quan tâm bậc nhất Philippines. Phong cách táo bạo, nhan sắc lai Tây rực rỡ cùng sự tự tin không ngừng nghỉ giúp cô giữ vững sức hút. Với những dự án sắp tới và sự nghiệp diễn xuất mới, Celeste hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, chứng minh rằng sức hút của nàng hậu vượt ra ngoài vương miện.

Gần đây, người đẹp 9X mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. (Ảnh IGNV)

