Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

10:21 03/12/2025
Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi khiến cộng đồng mạng “bấn loạn” với loạt ảnh tình tứ bên bạn trai trong chuyến Du lịch nghỉ dưỡng. 

Cô diện bikini gợi cảm, khoe trọn đường cong quyến rũ và thần thái ngọt ngào, thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc rực rỡ của nàng hậu, thậm chí xinh đẹp hơn cả thời điểm dự thi Miss Universe 2022 tại Mỹ. 
Hình ảnh của Celeste Cortesi trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng gần đây. (Ảnh IGNV) Hình ảnh của Celeste Cortesi trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng gần đây. (Ảnh IGNV)

Trong ảnh, Celeste phóng khoáng, tự nhiên và không ngần ngại tạo dáng táo bạo trước ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội, chứng minh sức hút không hề giảm dù cô đã trở về từ đấu trường quốc tế.

 
Nàng hậu diện outfit đi biển gợi cảm, khoe dáng quyến rũ. (Ảnh IGNV) Nàng hậu diện outfit đi biển gợi cảm, khoe dáng quyến rũ. (Ảnh IGNV)

Người đẹp Philippines nổi tiếng với gu Thời trang táo bạo, phá cách và đa dạng. Cô không ngại thử nghiệm nhiều Phong cách khác nhau, từ bikini sexy đến những bộ váy cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe hình xăm và đường cong cơ thể. 

Chính sự tự tin và phóng khoáng này giúp Celeste luôn nổi bật tại các sự kiện, talkshow và trên các thảm đỏ ở quê nhà.

Người đẹp Philippines có gu thời trang  gợi cảm, táo bạo. (Ảnh IGNV) Người đẹp Philippines có gu thời trang  gợi cảm, táo bạo. (Ảnh IGNV)
 
Thời trang đời thường của nàng hậu. (Ảnh IGNV) Thời trang đời thường của nàng hậu. (Ảnh IGNV)

Celeste Cortesi sinh năm 1998, sở hữu vẻ đẹp lai Tây Ban Nha - Italia - Philippines, gương mặt sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng. Trước khi đăng quang Miss Universe Philippines 2022, cô từng tham gia Hoa hậu Trái Đất 2018 và lọt vào top 8, khẳng định kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình. 

Sau kết quả "trắng tay" tại Miss Universe 2022, người đẹp 9X từng khiến nhiều khán giả Philippines thất vọng, bởi trước đó trong suốt 12 năm liền, các đại diện của “cường quốc hoa hậu châu Á” đều có thành tích intop liên tiếp tại cuộc thi nhan sắc này. 

Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp Missuopinions từng cho biết, trong thời gian tham gia Miss Universe 2022, Celeste Cortesi rất lười đeo sash và mỗi khi đăng ảnh outfit trên trang cá nhân thì không bao giờ đeo. "Tôi hiểu là cô ấy chỉ muốn show outfit cho đẹp thôi nhưng cái sash cũng có to tát gì đâu", chuyên trang chia sẻ.

Celeste từng nhận kết quả 'trắng tay' tại Miss Universe 2022, khiến khán giả ở quê nhà vô cùng thất vọng. (Ảnh IGNV) Celeste từng nhận kết quả "trắng tay" tại Miss Universe 2022, khiến khán giả ở quê nhà vô cùng thất vọng. (Ảnh IGNV)

Gần đây, Celeste mở rộng sự nghiệp sang diễn xuất. Đây được cho là bước đi mới, giúp Celeste ghi điểm với khán giả không chỉ bởi nhan sắc mà còn ở khả năng đa dạng hóa hình ảnh cá nhân.

Dù từng trắng tay tại Miss Universe, Celeste Cortesi vẫn là một trong những nàng hậu được quan tâm bậc nhất Philippines. Phong cách táo bạo, nhan sắc lai Tây rực rỡ cùng sự tự tin không ngừng nghỉ giúp cô giữ vững sức hút. Với những dự án sắp tới và sự nghiệp diễn xuất mới, Celeste hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, chứng minh rằng sức hút của nàng hậu vượt ra ngoài vương miện.

Gần đây, người đẹp 9X mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. (Ảnh IGNV) Gần đây, người đẹp 9X mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. (Ảnh IGNV)

Xem thêm: Hoa hậu 'lớn lên từ bãi rác' diện áo bé tí chỉ 1 gang tay, lộ điểm gợi cảm hớp hồn

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/hoa-hau-luoi-bieng-khien-ca-nuoc-that-vong-tung-anh-ao-tam-goi-cam-202512030549221214.html
Cùng chủ đề
Nữ gymmer quyến rũ nhất Hàn Quốc giờ ra sao? Showbiz
Nữ gymmer quyến rũ nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Gần đây, Song A-reum - nữ VĐV thể hình Hàn Quốc với thân hình cơ bắp săn chắc - bất...

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn Showbiz
"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

Chương trình ẩm thực "Mợ ngố" khen ngon!" có minh tinh Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee được phát...

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây Showbiz
Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Chiều 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội....

Một năm nhiệm kỳ của Thanh Thủy Showbiz
Một năm nhiệm kỳ của Thanh Thủy

Thanh Thủy vừa trao lại vương miện cho thí sinh Colombia Catalina Duque tại chung kết Miss International 2025 và...

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị bắt là ai? Showbiz
Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị bắt là ai?

Raúl Rocha vướng cáo buộc buôn lậu vũ khí, ma túy, nhiên liệu từ Guatemala đến Mexico. Trong quá khứ,...

Tài sản giá trị nhất của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae Showbiz
Tài sản giá trị nhất của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae

Hơn 70 năm gắn bó với sự nghiệp phim ảnh, Lee Soon Jae chính là "ông nội quốc dân" của...

Mới cập nhật
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.

2 giờ trước Đời sống

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.

2 giờ trước Khám phá

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

2 giờ trước Phong cách

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa.

2 giờ trước Bóng đá

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

2 giờ trước Học đường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

2 giờ trước Pháp luật

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một "búp măng non" khi đang chơi đùa ở sân nhà mình.

2 giờ trước Học đường

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Nếu tiếp viên đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

2 giờ trước Pháp luật

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với bê bối truyền thông, bị khởi kiện vì bôi nhọ nhân sự.

2 giờ trước Đời sống

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Màn 'đối đầu' của Lương Thế Thành với vợ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

2 giờ trước Phim