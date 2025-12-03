Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

Ngày 2/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết sau một thời gian điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ Bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Đường dây này do bị can Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh

Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm.

Quá trình đấu tranh chuyên án gặp rất nhiều khó khăn như, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có trình độ Công nghệ thông tin, hoạt đồng phạm tội trên không gian mạng, cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian 1 tháng, Cục Cảnh sát hình sự đã dựng nhân thân, lai lịch, di biến động và thu thập được tài liệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phê duyệt kế hoạch phá án. Ngày 9/9/2025, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984), cùng trú tại phường Dĩ An, TP.HCM; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994) cùng trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án) cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội; Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án) trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988) trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố 15 đối tượng về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Chí Tỉnh (1 tiền án), Đinh Trọng Bộ, Vương Sỹ Hào (1 tiền án), Ngô Trung, Nguyễn Duy Hưng (1 tiền sự), Nguyễn Mạnh Quyết, Nguyễn Duy Tuấn, Chu Đức Tấn, Nguyễn Đình Đại, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Nguyễn Xuân Hiếu, Trần Việt Hùng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Kết quả khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, 1 ôtô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo điều tra viên, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng cầm đầu Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc, nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển nhận, tiền cá độ. Đáng chú ý, đối tượng Cường chỉ liên lạc qua các trang mang xã hội chứ ko gặp mặt, nhiều đối tượng trong đường dây không biết đối tượng Cường là người như thế nào.

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mảng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1USD = 10.000 đến 100.000 đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ). Sau đó, đối tượng Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ.

Các đối tượng thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Tài liệu điều tra, Cơ quan Công an xác định nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 đối tượng liên quan khác về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Trong đó, có 11 đối tượng "Tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Nguyên, xã Đại Xuyên, Hà Nội; Nguyễn Văn Hòa, Vương Trọng Dương, Vũ Đắc Tuân, Trần Duy Hưởng, Kiều Anh Sinh (có 1 tiền án).

Ngày 12/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Hiện, Kiều Anh Sinh bị tạm giam tại Trại giam số 2, Công an tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn (có 1 tiền án), Nguyễn Văn Khương, Trần Khắc Tâm, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Văn Pháp và 6 đối tượng về tội "Đánh bạc" gồm: Vương Ngọc Tâm (có 2 tiền án, 1 tiền sự), Nguyễn Đây (có 1 tiền án, 2 tiền sự), Nguyễn Hữu Giang, Nguyễn Văn Hiển, Phan Anh Thắng, Nguyễn Đức Khởi.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm số tiền 350 triệu đồng thu lời bất chính của bị can, 5 điện thoại của đối tượng sử dụng hoạt động đánh bạc; phối hợp với các ngân hàng phong tỏa số tiền trên 1 tỷ đồng trong các tài khoản do bị can và đối tượng sử dụng chuyển nhận tiền đánh bạc. Đến nay, chuyên án đã được triệt phá thành công, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng khác trong chuyên án.