Tài sản giá trị nhất của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae

21:42 25/11/2025
Hơn 70 năm gắn bó với sự nghiệp phim ảnh, Lee Soon Jae chính là "ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn.

Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae, gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua hàng trăm vai diễn truyền hình, điện ảnh và sân khấu, đã qua đời rạng sáng 25/11/2025, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình và Học viện nghệ thuật nơi ông làm giám đốc xác nhận ông ra đi trong bệnh viện, khép lại hành trình hơn bảy thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật.

Sinh năm 1934 tại Hoeryong, tốt nghiệp ngành Triết học của Đại học Quốc gia Seoul, Lee Soon Jae là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vừa thành công trên sân khấu, truyền hình, điện ảnh, vừa từng tham gia Quốc hội và được trao Huân chương Văn hóa danh giá của Hàn Quốc.

Ở tuổi 90, ông vẫn giành Daesang tại lễ trao giải KBS Drama Awards cho vai diễn trong drama Dog Knows Everything, trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất từng nhận giải thưởng này. Sự ra đi của ông khiến cả ngành công nghiệp Giải trí bàng hoàng, bởi nếu có một tượng đài sống mà khán giả nhiều thế hệ đều trân trọng, đó chính là Lee Soon Jae.

Từ cậu sinh viên mê kịch đến tượng đài của sân khấu Hàn Quốc

Lee Soon Jae bắt đầu diễn kịch từ giữa thập niên 1950 khi còn là sinh viên. Ông góp mặt trong nhiều vở kinh điển như Cyrano de Bergerac, The Taming of the Shrew, Death of a Salesman, Romeo và Juliet 78… và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trung tâm của sân khấu Hàn Quốc.

Sự nghiệp sân khấu của ông kéo dài bền bỉ qua nhiều thập kỷ, đặc biệt mạnh mẽ ở tuổi 70–80 khi Lee Soon Jae vẫn đều đặn đảm nhận các vai nặng ký như King Lear. Ở độ tuổi mà nhiều người đã nghỉ hưu, ông vẫn xuất hiện trên sân khấu lớn, tiếp tục tạo nên những vai diễn khiến cả giới phê bình lẫn khán giả phải cúi đầu kính nể.

Ông nội quốc dân” - bước ngoặt từ sitcom High Kick!

Dù là cây đại thụ của sân khấu, Lee Soon Jae chỉ thật sự bùng nổ với khán giả trẻ nhờ sitcom High Kick! (2006–2007). Ông vào vai “ông nội Lee Soon Jae” – một trưởng bối gia trưởng, nóng tính nhưng duyên dáng đến mức trở thành meme quốc dân.

Những cảnh hài kinh điển trong High Kick! đưa ông thành hiện tượng mạng, khiến các thế hệ trẻ Hàn Quốc gọi ông là “ông nội quốc dân”. Hình tượng này tiếp tục được củng cố trong High Kick Through the Roof (2009) và Potato Star 2013QR3, biến ông thành một trong những biểu tượng văn hóa được yêu mến nhất Hàn Quốc.

Song song với sitcom, Lee Soon Jae giữ vai trò trụ cột trong nhiều bộ Phim cổ trang và chính luận với hoàng lạot phim như Vua Lee San; Nữ hoàng Seondeok; Nam nhân của công chúa; The King 2 Hearts, Make a Woman Cry, Unkind Ladies, The King’s Face, The King’s Doctor…

Dù ở bất kỳ thể loại nào, Lee Soon Jae đều tạo ra hình ảnh những người đứng đầu quyền lực nhưng ẩn chứa sự mềm mại, thương con cháu, giàu trải nghiệm và luôn mang theo chiều sâu cảm xúc. Đây cũng chính là Phong cách diễn xuất khiến ông trở thành “kim chỉ nam” cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

Trên màn ảnh rộng, Lee Soon Jae nổi tiếng với các vai diễn về tuổi già, điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp vốn ưu ái thanh xuân. Năm 2011, ông góp mặt trong bộ phim Late Blossom chuyện tình cảm động giữa hai người già cô độc. Bộ phim trở thành kỳ tích phòng vé dù kinh phí nhỏ, giúp ông nhận về nhiều giải thưởng quốc tế. Bộ phim Điều Ba Mẹ Không Kể (2019) từng khiến khán giả Châu Á rơi nước mắt vì xúc động với câu chuyện đôi vợ chồng già đối mặt với chứng mất trí. Những dự án phim như Xin Chào Tổng Thống, Quý Ông Sở Thú... tiếp tục chứng minh sức làm việc phi thường của ông ở tuổi gần 90.

Ông cũng là người lồng tiếng cho nhân vật Carl Fredricksen trong bản tiếng Hàn của bộ phim hoạt hình Up (Pixar), giúp hình tượng “ông cụ đáng yêu” của ông càng trở nên gần gũi.

Lee Soon Jae tiếp tục được yêu mến qua chương trình thực tế Grandpas Over Flowers, nơi ông cùng các nghệ sĩ lớn tuổi đi Du lịch khắp thế giới – từ đó bộc lộ sự hóm hỉnh, thẳng thắn và phong thái rất… Lee Soon Jae.

Năm 2024, ở tuổi 89, ông vẫn nhận vai chính trong Dog Knows Everything, bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp. Trong phim, ông vào vai nam diễn viên gạo cội bất ngờ nghe được tiếng nói của chú chó cảnh sát và bị cuốn vào loạt vụ án kỳ bí.Nhân vật vừa hóm hỉnh, vừa giàu cảm xúc này giúp khán giả nhìn thấy một Lee Soon Jae rất “đời”: thông minh, từng trải, đôi lúc cáu gắt nhưng giàu tình thương, hình ảnh gắn liền với ông suốt nhiều thập kỷ trên màn ảnh.

Dog Knows Everything cũng trở thành bộ phim cuối cùng mà ông góp mặt. Và chính vai diễn này đã mang về cho ông Daesang – giải thưởng cao nhất của KBS Drama Awards 2024, đánh dấu cột mốc lịch sử khi Lee Soon Jae trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất từng nhận giải.

Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu, ông nói câu được xem như “lời tạm biệt” với nghệ thuật:

"Diễn viên phải được đánh giá bằng diễn xuất, chứ không phải bằng tuổi tác".

Đó cũng là tuyên ngôn nghề nghiệp mà ông giữ trọn suốt cuộc đời.

Di sản không thể thay thế

Cả ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc dành cho Lee Soon Jae sự kính trọng tuyệt đối. Nhiều đồng nghiệp gọi ông là “người thầy của cả ngành diễn xuất Hàn Quốc”, là tấm gương về đạo đức nghề, kỷ luật và sự tận tụy đến hơi thở cuối cùng.

Sự nghiệp hơn 70 năm của ông để lại hàng trăm vai diễn, từ bi đến hài, từ vua chúa đến những ông già đời thường. Nhưng có lẽ hình ảnh khiến khán giả nhớ nhất vẫn là: Một người ông nghiêm khắc nhưng ấm áp, lưng hơi còng, ánh mắt sáng, luôn xuất hiện với một nhân vật khiến người xem cảm thấy an tâm.

Tạm biệt Lee Soon Jae - huyền thoại của màn ảnh Hàn Quốc. Ông đã đi hết con đường rất dài của đời nghệ sĩ, để lại phía sau một di sản mà nhiều thế hệ sau còn phải mất rất lâu mới chạm tới.

Kim Tiền

