Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

11:18 09/01/2026
Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

Sau khi thông tin cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho của Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) được công bố ngày 7/1, cụm từ "pate cột đèn Hải Phòng" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến một số thương hiệu kinh doanh sản phẩm tương tự bị vạ lây.

Tối 8/1, đại diện Pate Cột Đèn Cô Kim Loan, thương hiệu có truyền thống 30 năm sản xuất sản phẩm pate cột đèn, buộc lên tiếng thanh minh trên Fanpage 67.000 lượt theo dõi.

Pate cot den anh 1

Thương hiệu "chính gốc" pate cột đèn Hải Phòng kêu gọi người dùng không nên nhầm lẫn pate truyền thống với sản phẩm đóng hộp. Ảnh: Pate Cột Đèn Cô Kim Loan/Facebook.

Đơn vị này khẳng định sản phẩm của họ là pate thủ công, chế biến theo phương pháp truyền thống, tiêu thụ trực tiếp tại địa phương và không liên quan đến pate đóng hộp do công ty công nghiệp đang gây tranh cãi sản xuất.

"Dòng sản phẩm từ thịt sử dụng tên gọi 'Cột Đèn' gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc với pate Cột Đèn truyền thống - một đặc sản lâu đời của Hải Phòng", người đại diện viết, đồng thời khẳng định đơn vị là một trong những hộ gìn giữ và tiếp nối cách làm từ thế hệ đi trước cho đến ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, thương hiệu trên hy vọng người tiêu dùng đánh giá và phản ánh thông tin được thực hiện một cách rõ ràng, có sự phân biệt cụ thể, để không vô tình làm ảnh hưởng đến những giá trị ẩm thực truyền thống vốn được gây dựng bằng sự nghiêm túc và tâm huyết trong nhiều năm.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và phân biệt rõ ràng từ người tiêu dùng, để pate Cột Đèn truyền thống, niềm tự hào ẩm thực của Hải Phòng, được nhìn nhận đúng với giá trị vốn có", đại diện đơn vị cho hay.

Dưới bài đăng lên tiếng, nhiều người dùng MXH bày tỏ sự đồng tình, cho rằng cần phân biệt rõ "pate truyền thống địa phương" với "pate đóng hộp sản xuất công nghiệp".

Một tài khoản bình luận: "Tên gọi giống nhau nhưng cách làm, nguồn nguyên liệu và nơi bán hoàn toàn khác. Không nên đánh đồng gây thiệt hại cho tiểu thương".

Cũng có ý kiến cho rằng các cơ sở gia truyền cần chủ động truyền thông rõ ràng hơn để tránh hiểu lầm, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với vấn đề an toàn thực phẩm.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã xử lý một sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn được tập kết tại kho của doanh nghiệp này để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt nói trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cuộc thảo luận bùng nổ, trong đó các sản phẩm từng được quảng bá rộng rãi, đặc biệt là pate cột đèn Hải Phòng, bị đào lại.

Cùng với đó, một số TikToker từng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm bao gồm Pít Ham Ăn, Lê Anh Nuôi, Quan Không Gờ cũng bị cộng đồng mạng kéo vào tâm điểm tranh cãi.

Vàng thế giới bị chốt lời Đời sống
Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp...

Báo cáo tài chính bán niên 2025 xác nhận Highlands Coffee là đối tác tiêu thụ lớn của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Đời sống
Báo cáo tài chính bán niên 2025 xác nhận Highlands Coffee là đối tác tiêu thụ lớn của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Sau khi Đồ hộp Hạ Long bị cơ quan chức năng phát hiện lưu trữ khoảng 120 tấn thịt lợn...

Cải tạo phòng khách nhỏ: Mẹo giúp không gian trở nên rộng rãi hơn Đời sống
Cải tạo phòng khách nhỏ: Mẹo giúp không gian trở nên rộng rãi hơn

Sở hữu một phòng khách có diện tích khiêm tốn không có nghĩa là bạn phải hy sinh sự sang...

Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ năm 2026 Đời sống
Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ năm 2026

Năm 2026 đánh dấu sự ra mắt của nhiều chính sách khoa học công nghệ mới, hứa hẹn mang lại...

Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập' Đời sống
Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập'

Giáo hoàng Leo XIV đã phát đi thông điệp đáng chú ý giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng Đời sống
Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy...

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025" vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

10 giờ trước Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

11 giờ trước Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

14 giờ trước Thiết bị

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Việc tiêu hủy 2 tấn pate "Cột Đèn Hải Phòng" sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khiến nhiều người nhầm lẫn với pate Cột Đèn truyền thống vốn là món ăn lâu đời của Hải Phòng.

15 giờ trước Food Tour

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

15 giờ trước Học đường

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

15 giờ trước Pháp luật

Vàng thế giới bị chốt lời

Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

15 giờ trước Đời sống

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

15 giờ trước Bóng đá

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

15 giờ trước Sống khỏe

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Sự ra đời của Nghị định 342, với quy định siết chặt thời gian chờ quảng cáo trực tuyến, đang tạo nên một “cơn sốt” trên các diễn đàn công nghệ thế giới.

15 giờ trước Thế giới vi tính