Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

Sau khi thông tin cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho của Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) được công bố ngày 7/1, cụm từ "pate cột đèn Hải Phòng" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến một số thương hiệu kinh doanh sản phẩm tương tự bị vạ lây.

Tối 8/1, đại diện Pate Cột Đèn Cô Kim Loan, thương hiệu có truyền thống 30 năm sản xuất sản phẩm pate cột đèn, buộc lên tiếng thanh minh trên Fanpage 67.000 lượt theo dõi.

Thương hiệu "chính gốc" pate cột đèn Hải Phòng kêu gọi người dùng không nên nhầm lẫn pate truyền thống với sản phẩm đóng hộp. Ảnh: Pate Cột Đèn Cô Kim Loan/Facebook.

Đơn vị này khẳng định sản phẩm của họ là pate thủ công, chế biến theo phương pháp truyền thống, tiêu thụ trực tiếp tại địa phương và không liên quan đến pate đóng hộp do công ty công nghiệp đang gây tranh cãi sản xuất.

"Dòng sản phẩm từ thịt sử dụng tên gọi 'Cột Đèn' gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc với pate Cột Đèn truyền thống - một đặc sản lâu đời của Hải Phòng", người đại diện viết, đồng thời khẳng định đơn vị là một trong những hộ gìn giữ và tiếp nối cách làm từ thế hệ đi trước cho đến ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, thương hiệu trên hy vọng người tiêu dùng đánh giá và phản ánh thông tin được thực hiện một cách rõ ràng, có sự phân biệt cụ thể, để không vô tình làm ảnh hưởng đến những giá trị ẩm thực truyền thống vốn được gây dựng bằng sự nghiêm túc và tâm huyết trong nhiều năm.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và phân biệt rõ ràng từ người tiêu dùng, để pate Cột Đèn truyền thống, niềm tự hào ẩm thực của Hải Phòng, được nhìn nhận đúng với giá trị vốn có", đại diện đơn vị cho hay.

Dưới bài đăng lên tiếng, nhiều người dùng MXH bày tỏ sự đồng tình, cho rằng cần phân biệt rõ "pate truyền thống địa phương" với "pate đóng hộp sản xuất công nghiệp".

Một tài khoản bình luận: "Tên gọi giống nhau nhưng cách làm, nguồn nguyên liệu và nơi bán hoàn toàn khác. Không nên đánh đồng gây thiệt hại cho tiểu thương".

Cũng có ý kiến cho rằng các cơ sở gia truyền cần chủ động truyền thông rõ ràng hơn để tránh hiểu lầm, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với vấn đề an toàn thực phẩm.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã xử lý một sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn được tập kết tại kho của doanh nghiệp này để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt nói trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cuộc thảo luận bùng nổ, trong đó các sản phẩm từng được quảng bá rộng rãi, đặc biệt là pate cột đèn Hải Phòng, bị đào lại.

Cùng với đó, một số TikToker từng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm bao gồm Pít Ham Ăn, Lê Anh Nuôi, Quan Không Gờ cũng bị cộng đồng mạng kéo vào tâm điểm tranh cãi.