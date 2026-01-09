Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

15:42 09/01/2026
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Cuộc Thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025" đã thu hút sự tham gia của hơn 4.000 ứng viên trên toàn quốc, con số kỷ lục trong hành trình cuộc thi, với hàng ngàn câu chuyện truyền cảm hứng về những cá nhân đã áp dụng lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng cân bằng để đạt được những chuyển biến tích cực về thể chất.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi - Ảnh 2.

Tại Lễ Trao Giải, Ban Tổ Chức đã trao giải Đặc Biệt trị giá 50 triệu Đồng cho ứng viên Ngô Xuân Bách đến từ Hà Nội và giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho ứng viên Nguyễn Thị Vân (Quảng Ngãi). Các giải thưởng gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Tư cũng đã được trao cho 10 ứng viên xuất sắc.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi - Ảnh 3.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi - Ảnh 4.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi - Ảnh 5.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: ""Tôi Khỏe Đẹp Hơn" không chỉ là một cuộc thi mà quan trọng hơn còn là nền tảng khuyến khích nhiều người thực hiện những thay đổi tích cực về thể chất dựa trên dinh dưỡng tập luyện khoa học. Chương trình tài trợ này phù hợp với cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả các thí sinh với những câu chuyện thay đổi bản thân đầy cảm hứng, góp phần khuyến khích nhiều người áp dụng những thói quen lành mạnh để sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài".

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi - Ảnh 6.

Cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 và là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và báo Sức khỏe và Đời sống. Các dự án khác đang được triển khai gồm Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam, các chương trình truyền hình trực tuyến và các ấn phẩm xuất bản hàng tháng về các chủ đề sức khỏe và thể chất đa dạng. Các chương trình này hướng đến mục tiêu giúp cộng đồng nâng cao kiến thức để đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe và thể chất.

 

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

 

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife 

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

Hotline: +84-28-38279191 Email: [email protected] 

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us

