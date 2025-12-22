Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

Trước đó cặp đôi này đã lựa chọn làm đám cưới riêng tư ở một địa điểm sang trọng.

Mới đây, công ty quản lý đã chính thức chia sẻ loạt ảnh trong lễ cưới của cặp đôi diễn viên đình đám Shin Min Ah và Kim Woo Bin, diễn ra vào ngày 20/12 vừa qua tại Seoul. Ngay khi được công bố, những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhận về vô số lời chúc mừng từ khán giả trong và ngoài nước.

Trong loạt ảnh được hé lộ, Shin Min Ah khiến người xem không khỏi xuýt xoa khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy với phần trang trí tinh tế, gợi liên tưởng đến những bông tuyết trắng muốt. Sánh bước bên cô, Kim Woo Bin diện bộ tuxedo đen cổ điển, phom dáng chuẩn chỉnh tôn lên vóc dáng cao ráo và phong độ.

Cặp đôi Kim Woo Bin - Shin Min Ah trong đám cưới riêng tư. Ảnh: AM Entertainment

Được biết Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã tổ chức hôn lễ riêng tư vào chiều ngày 20/12 tại khách sạn Shilla (Seoul). Buổi lễ được diễn ra trong không khí ấm cúng, kín đáo, đúng với mong muốn của hai diễn viên là giữ sự riêng tư cho ngày trọng đại.

Nam diễn viên Lee Kwang Soo đảm nhận vai trò MC, mang đến bầu không khí thân mật, gần gũi, trong khi phần hát chúc mừng do ca sĩ Car, the Garden thể hiện, khiến không gian buổi lễ thêm phần lãng mạn và xúc động.

Cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong đám cưới. Ảnh: AM Entertainment

Đám cưới của cặp đôi còn gây chú ý khi quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong giới Giải trí Hàn Quốc. Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng đã xuất hiện để chung vui cùng cô dâu – chú rể như D.O. (EXO), Bae Jung Nam, Kim Tae Ri, V (BTS), Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, PD Na Young Seok, Ryu Jun Yeol, Ahn Bo Hyun, Kim Eui Sung, Yoon Kyung Ho, biên kịch Kim Eun Sook, Go Doo Shim, Park Kyung Lim, Lee Kwang Soo…

Cặp đôi vốn lựa chọn tổ chức một đám cưới riêng tư, hạn chế tối đa sự chú ý của truyền thông. Chính vì vậy, khi những hình ảnh cưới hiếm hoi được công bố, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao, liên tục chia sẻ và gửi lời chúc phúc. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình đẹp như cổ tích của Shin Min Ah và Kim Woo Bin, đồng thời hy vọng hai diễn viên sẽ tiếp tục đồng hành, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới.

Ảnh cưới của cặp đôi từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: IGNV

Shin Min Ah và Kim Woo Bin được biết đến là một trong những cặp đôi bền bỉ nhất của Showbiz Hàn. Cả hai bắt đầu hẹn hò cách đây khoảng 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm nhưng luôn âm thầm ở bên, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.