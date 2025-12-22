Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

11:44 22/12/2025
Trước đó cặp đôi này đã lựa chọn làm đám cưới riêng tư ở một địa điểm sang trọng.

Mới đây, công ty quản lý đã chính thức chia sẻ loạt ảnh trong lễ cưới của cặp đôi diễn viên đình đám Shin Min Ah và Kim Woo Bin, diễn ra vào ngày 20/12 vừa qua tại Seoul. Ngay khi được công bố, những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhận về vô số lời chúc mừng từ khán giả trong và ngoài nước.

 

Trong loạt ảnh được hé lộ, Shin Min Ah khiến người xem không khỏi xuýt xoa khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy với phần trang trí tinh tế, gợi liên tưởng đến những bông tuyết trắng muốt. Sánh bước bên cô, Kim Woo Bin diện bộ tuxedo đen cổ điển, phom dáng chuẩn chỉnh tôn lên vóc dáng cao ráo và phong độ. 

Cặp đôi Kim Woo Bin - Shin Min Ah trong đám cưới riêng tư. Ảnh: AM Entertainment Cặp đôi Kim Woo Bin - Shin Min Ah trong đám cưới riêng tư. Ảnh: AM Entertainment
 

Được biết Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã tổ chức hôn lễ riêng tư vào chiều ngày 20/12 tại khách sạn Shilla (Seoul). Buổi lễ được diễn ra trong không khí ấm cúng, kín đáo, đúng với mong muốn của hai diễn viên là giữ sự riêng tư cho ngày trọng đại. 

Nam diễn viên Lee Kwang Soo đảm nhận vai trò MC, mang đến bầu không khí thân mật, gần gũi, trong khi phần hát chúc mừng do ca sĩ Car, the Garden thể hiện, khiến không gian buổi lễ thêm phần lãng mạn và xúc động.

Cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong đám cưới. Ảnh: AM Entertainment Cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong đám cưới. Ảnh: AM Entertainment

Đám cưới của cặp đôi còn gây chú ý khi quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong giới Giải trí Hàn Quốc. Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng đã xuất hiện để chung vui cùng cô dâu – chú rể như D.O. (EXO), Bae Jung Nam, Kim Tae Ri, V (BTS), Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, PD Na Young Seok, Ryu Jun Yeol, Ahn Bo Hyun, Kim Eui Sung, Yoon Kyung Ho, biên kịch Kim Eun Sook, Go Doo Shim, Park Kyung Lim, Lee Kwang Soo… 

 

Cặp đôi vốn lựa chọn tổ chức một đám cưới riêng tư, hạn chế tối đa sự chú ý của truyền thông. Chính vì vậy, khi những hình ảnh cưới hiếm hoi được công bố, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao, liên tục chia sẻ và gửi lời chúc phúc. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình đẹp như cổ tích của Shin Min Ah và Kim Woo Bin, đồng thời hy vọng hai diễn viên sẽ tiếp tục đồng hành, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới.

Ảnh cưới của cặp đôi từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: IGNV Ảnh cưới của cặp đôi từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: IGNV

Shin Min Ah và Kim Woo Bin được biết đến là một trong những cặp đôi bền bỉ nhất của Showbiz Hàn. Cả hai bắt đầu hẹn hò cách đây khoảng 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm nhưng luôn âm thầm ở bên, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. 

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/cap-doi-hen-ho-10-nam-tung-anh-lam-dam-cuoi-khien-fan-vo-oa-202512221104441399.html
Cùng chủ đề
Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên' Showbiz
Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên'

Chia sẻ của bà xã David Beckham khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Lộ chi tiết khiến Mỹ Tâm được cho là nữ chính của Mai Tài Phến Showbiz
Lộ chi tiết khiến Mỹ Tâm được cho là nữ chính của Mai Tài Phến

Nhiều khán giả phát hiện một chi tiết đặc biệt, được cho là có liên quan Mỹ Tâm trong phim...

Nhan sắc gây thương nhớ của MC Khánh Vy Showbiz
Nhan sắc gây thương nhớ của MC Khánh Vy

Khánh Vy khoe trọn visual xinh đẹp qua ảnh chụp bằng cam thường.

“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối Showbiz
“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối

Thương hiệu xa xỉ tập hợp dàn Đại sứ quá sang xịn cho sự kiện tối 3/12.

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý Showbiz
Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nữ gymmer quyến rũ nhất Hàn Quốc giờ ra sao? Showbiz
Nữ gymmer quyến rũ nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Gần đây, Song A-reum - nữ VĐV thể hình Hàn Quốc với thân hình cơ bắp săn chắc - bất...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) thực hiện Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao với mục tiêu giúp cộng đồng quan tâm hơn về lợi ích của vận động thể chất thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm 20 sự kiện thể thao cộng đồng được tổ chức tại 17 địa phương trên cả nước, bao gồm Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cao Bằng, Huế, Hưng Yên, Tây Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lạng Sơn, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025.

3 ngày trước Đời sống

Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Hải Phòng, ngày 19/12/2025 – Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp chính thức tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2 và Tiệc tri ân khách hàng tại TP. Hải Phòng. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển rực rỡ mà còn là bước "chạy đà" chiến lược của doanh nghiệp này trước thềm năm 2026 – năm được định hình là giai đoạn bứt phá và kiến tạo vị thế mới.

3 ngày trước Kinh doanh

Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh được dự báo tăng cường vào cuối tháng 12, khiến thời tiết nhiều khu vực chuyển lạnh, kèm mưa ẩm trong thời gian ngắn, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung.

3 ngày trước Đời sống

'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

HLV Kim Sang Sik đã truyền lửa cho U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33.

3 ngày trước Bóng đá

Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam

Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam

Truyền thông Thái Lan đã ngợi khen chức vô địch của U22 Việt Nam.

3 ngày trước Bóng đá

U22 Việt Nam vô địch khi ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan

U22 Việt Nam vô địch khi ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan

U22 Việt Nam tạo màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, và giành chức vô địch.

3 ngày trước Bóng đá

'Không vui' suốt 10 năm tưởng do tính cách, hóa ra mắc trầm cảm

'Không vui' suốt 10 năm tưởng do tính cách, hóa ra mắc trầm cảm

Loạn khí sắc là dạng trầm cảm mạn tính thường bị nhầm là tính cách trầm lặng, khiến nhiều người sống trong trạng thái “không vui” suốt nhiều năm mà không hay biết.

11:37 18/12/2025 Đời sống

Chuyển đất vườn sang đất ở: Chi phí đã giảm, vướng mắc vẫn còn

Chuyển đất vườn sang đất ở: Chi phí đã giảm, vướng mắc vẫn còn

Theo các chuyên gia, người dân chỉ phải nộp 30-50% chênh lệch giá đất khi lên thổ cư đã giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, nhưng vẫn chưa đủ.

11:35 18/12/2025 Đời sống

Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam

Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam

Khonkhana chỉ ra 2 yếu tố quyết định trận Thái Lan và Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025

11:33 18/12/2025 Bóng đá

Chưa chính thức ra rạp, Avatar 3 đã soán ngôi vương phòng vé của Zootopia 2

Chưa chính thức ra rạp, Avatar 3 đã soán ngôi vương phòng vé của Zootopia 2

Còn 1 ngày nữa mới chính thức khởi chiếu tại Việt Nam, Avatar 3 đã dẫn đầu phòng vé.

11:31 18/12/2025 Phim