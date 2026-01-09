Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. DU LỊCH
  3. Food Tour

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

11:28 09/01/2026
Việc tiêu hủy 2 tấn pate "Cột Đèn Hải Phòng" sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khiến nhiều người nhầm lẫn với pate Cột Đèn truyền thống vốn là món ăn lâu đời của Hải Phòng.

Ngày 7/1, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng tiêu hủy 2 tấn pate mang nhãn hiệu "Cột Đèn Hải Phòng" của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã vận chuyển, mua bán hơn 1.270 kg thịt lợn đã giết mổ "có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi" để tiêu thụ tại các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Đáng chú ý, tên gọi pate "Cột Đèn Hải Phòng" trùng với pate Cột Đèn - món ăn truyền thống nổi tiếng của đất Cảng, được các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán lâu năm tại khu vực chợ Cột Đèn, nay thuộc phố Chùa Hàng (quận Lê Chân cũ). 

Sự trùng tên khiến nhiều người hiểu nhầm pate Cột Đèn truyền thống có liên quan đến vụ việc thịt lợn nhiễm bệnh.

img-6821-1767932422.jpeg

pate Cot Den anh 2

Pate "Cột Đèn Hải Phòng" đóng hộp (bên trên) và pate Cột Đèn truyền thống. Ảnh: Halong Canfoco, Cô Kim Loan.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau. Nhãn hiệu "Cột Đèn Hải Phòng" là sản phẩm đồ hộp công nghiệp do doanh nghiệp sản xuất. Trong khi pate Cột Đèn truyền thống là món ăn thủ công của các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cột Đèn, tồn tại nhiều năm qua nhờ uy tín truyền miệng và hương vị riêng biệt.

Pate có nguồn gốc từ Pháp, du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa và dần được biến tấu cho phù hợp với khẩu vị địa phương. Tại Hải Phòng, pate không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn gắn liền với lịch sử hình thành các khu chợ lâu đời, trở thành một phần ký ức ẩm thực của người dân thành phố cảng.

Tên gọi pate Cột Đèn bắt nguồn từ chợ Cột Đèn, nơi từng là điểm buôn bán pate sôi động. Đây không phải là tên một thương hiệu cụ thể, mà là cách gọi chung xuất phát từ pate bán tại khu vực này.

Trong đó, quầy pate đối diện số 1 Chùa Hàng được nhiều người nhắc đến, lâu dần cái tên pate Cột Đèn trở thành cách gọi quen để chỉ loại pate có hương vị đặc trưng của khu phố.

pate Cot Den anh 3

Pate Cột Đèn truyền thống khác biệt bởi cách xử lý mỡ. Ảnh: Cô Kim Loan.

Điểm khác biệt của pate Cột Đèn truyền thống nằm ở phương thức chế biến thủ công, quan trọng nhất là cách xử lý mỡ. Mỡ được thái sợi, lót dưới đáy nồi và hầm trong nhiều giờ, giúp pate mềm, béo nhưng không ngấy. Đây chính là yếu tố tạo nên hương vị riêng khó trộn lẫn.

Sở Du lịch Hải Phòng đã đưa pate Cột Đèn vào danh sách Bản đồ Ẩm thực Hải Phòng, giới thiệu đây là món ăn không nên bỏ lỡ khi đến thành phố.

Về những nhầm lẫn gần đây, đại diện cơ sở pate Cột Đèn Cô Kim Loan cho biết một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã khiến người tiêu dùng đánh đồng các sản phẩm pate mang tên "Cột Đèn". Điều này ảnh hưởng đến tâm lý người mua cũng như uy tín của các hộ làm pate truyền thống.

"Pate Cột Đèn chính gốc Hải Phòng là sản phẩm thủ công, được làm theo phương pháp truyền thống, gắn với đời sống ẩm thực của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Gia đình chúng tôi là một trong những hộ gìn giữ và tiếp nối cách làm đó cho đến nay", đại diện cơ sở cho hay.

Cơ sở này khẳng định tôn trọng quyền tiếp cận thông tin và quyền lên tiếng của cộng đồng đối với các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đơn vị mong các thông tin được phản ánh rõ ràng, có sự phân biệt cụ thể, tránh ảnh hưởng đến những giá trị ẩm thực truyền thống đã được gây dựng bằng sự nghiêm túc và tâm huyết trong nhiều năm.

pate Cot Den anh 4

Bánh mì que sử dụng pate Cột Đèn cũng là món ăn nổi tiếng của Hải Phòng. Ảnh: Cô Kim Loan.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/nguon-goc-that-su-cua-pate-cot-den-post1618256.html
Cùng chủ đề
Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn Food Tour
Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn

Một bữa ăn ngon, hợp không khí sẽ khiến đêm Giáng sinh thêm ý nghĩa và đáng nhớ.

Món ăn chỉ có ở Đà Nẵng từng lọt Top 100 đặc sản Việt Nam, xuất hiện trong mọi mâm cỗ cưới hỏi và giỗ chạp Food Tour
Món ăn chỉ có ở Đà Nẵng từng lọt Top 100 đặc sản Việt Nam, xuất hiện trong mọi mâm cỗ cưới hỏi và giỗ chạp

Đến Đà Nẵng, du khách nhất định phải thưởng thức món ăn gây thương nhớ bởi lớp da vàng giòn,...

5 quán bánh canh tôm tít Đà Nẵng ngon khó cưỡng cho tín đồ hải sản Food Tour
5 quán bánh canh tôm tít Đà Nẵng ngon khó cưỡng cho tín đồ hải sản

Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng mà còn được biết đến như một thiên đường...

Thảo Điền giờ chỉ còn là ký ức! Food Tour
Thảo Điền giờ chỉ còn là ký ức!

Những địa điểm ăn chơi siêu thú vị mà chỉ tại nơi đây mới có nhưng vẫn nườm nượp khách...

Khách Trung Quốc thử 1 món lề đường ở Việt Nam, thốt lên "ngon tuyệt", "có thể đánh bại quán michelin" Food Tour
Khách Trung Quốc thử 1 món lề đường ở Việt Nam, thốt lên "ngon tuyệt", "có thể đánh bại quán michelin"

Ngay khi thử món ăn lề đường này của Việt Nam, nữ du khách Trung Quốc đã phải cảm thán...

Vì sao khách Tây thích cà phê đường tàu, còn người bản địa lại không bao giờ vào? Food Tour
Vì sao khách Tây thích cà phê đường tàu, còn người bản địa lại không bao giờ vào?

Một trong những điểm check-in gây sốt với khách nước ngoài tại Hà Nội lại là nơi người bản địa...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

10 giờ trước Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

11 giờ trước Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

14 giờ trước Thiết bị

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

15 giờ trước Đời sống

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

15 giờ trước Học đường

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

15 giờ trước Pháp luật

Vàng thế giới bị chốt lời

Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

15 giờ trước Đời sống

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

15 giờ trước Bóng đá

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

15 giờ trước Sống khỏe

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Sự ra đời của Nghị định 342, với quy định siết chặt thời gian chờ quảng cáo trực tuyến, đang tạo nên một “cơn sốt” trên các diễn đàn công nghệ thế giới.

15 giờ trước Thế giới vi tính