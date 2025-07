Thảo Điền giờ chỉ còn là ký ức!

Những địa điểm ăn chơi siêu thú vị mà chỉ tại nơi đây mới có nhưng vẫn nườm nượp khách ghé thăm.

Từ 1/7, đề án sáp nhập các tỉnh thành chính thức có hiệu lực. Trong đó, một trong những phường nổi tiếng trong việc có nhiều hàng ăn uống và vui chơi bậc nhất TP.HCM là phường Thảo Điền nay đã sáp nhập trở thành Phường An Khánh. Phường An Khánh mới được sáp nhập từ phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và một phần của phường An Phú của TP.Thủ Đức cũ.

Phường Thảo Điền từng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống và từng là nơi được tạp chí Time Out vinh danh là một trong những khu phố thú vị nhất vào năm 2024. Danh hiệu này không chỉ là lời công nhận cho nét quyến rũ riêng của khu vực, mà còn phản ánh đúng tinh thần của Thảo Điền: một nơi mà ẩm thực, nghệ thuật, văn hoá, cộng đồng và bản sắc địa phương hoà quyện thành một nhịp sống hiện đại và đầy sức hút.

Trước khi sáp nhập, Thảo Điền vốn đã là “thiên đường ăn chơi” đúng nghĩa của TP.HCM. Tại đây, những hàng quán từ bình dân đến sang trọng mọc lên dày đặc, mang đến muôn vàn lựa chọn cho thực khách.

Các hàng quán đa dạng sự lựa chọn từ Âu đến Á, có cả hàng quán được Michelin vinh danh

Ngoài ra, Phường Thảo Điền còn là điểm đến quen thuộc của những ai yêu thích ẩm thực quốc tế, quy tụ loại quán ăn Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,... Trong đó phải nhắc đến hàng Matchandeul, một hàng thịt nướng Hàn Quốc do chính chủ là người Hàn mở bán. Không gian quán được trang trí chuẩn các quán ăn ở Hàn và giá cả đắt xắt ra miếng khi thịt tại đây rất ngon, các món Hàn như mì lạnh, canh súp bò và các món panchan đều chuẩn gốc Hàn.

Các món ăn tại Matchandeul hấp dẫn thực khách

Nhắc đến món Thái nổi tiếng tại Thảo Điền, không thể bỏ qua những cái tên như Gõ Thái Noodles, KHAP KHAP Thai Bistro với các món ăn chuẩn Thái, hương vị cay nồng, đậm đà đặc trưng. Không gian được thiết kế hiện đại trẻ trung nhưng vẫn mang hơi thở bản địa, phù hợp cho cả đi ăn cùng bạn bè hay hẹn hò cuối tuần.

Món Thái hấp dẫn tại Gõ Thái Noodles

Còn nếu thèm món Nhật, thì nơi đây cũng có vô vàn lựa chọn hấp dẫn với đa dạng các hàng quán. Như Piriparapo gây ấn tượng bởi thực đơn độc đáo và mang đậm Phong cách izakaya, Marukame Udon là chuỗi hàng mì Udon nổi tiếng hay Dotori Dining là một nhà hàng gây ấn tượng với thực khách bởi không gian ấm cúng thiết kế như những bộ Phim Nhật Bản.

Dotori Dining. Nguồn: @quanhquanquan

Nơi đây còn có quán ăn Mặn Mòi, đây là hàng quán 2 năm liền được xướng tên trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide. Quán chuyên phục vụ những món ăn đặc sản ba miền Việt Nam, được chia theo mục salad, súp, món chính, món nướng, món tráng miệng, món niêu và lẩu.

Loạt quán ăn “ruột” của dân văn phòng có giá cả phải chăng

Nhắc đến phường Thảo Điền thì phải nhắc đến con đường Xuân Thuỷ, nơi các hàng quán ăn uống, vui chơi nằm san sát nhau và luôn tấp nập từ sáng sớm cho đến tận khuya. Không chỉ phục vụ người bản địa, nơi đây còn là điểm dừng chân quen thuộc của giới văn phòng, khách Du lịch và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố.

Đặc biệt, giá cả ở Thảo Điền khá dễ chịu, không quá đắt đỏ như các mác “phường nhà giàu” mà nhiều người vẫn nghĩ. Những món ăn quen thuộc không thể thiếu trong đời sống người Việt như: phở, bún thịt nướng, bún bò Huế, cơm tấm,... vẫn được bán với mức giá hợp lý và phải chăng.

Một trong những hàng quán bún thịt nướng nổi tiếng ở phường Thảo Điền được nhiều dân văn phòng, người dân địa phương lẫn các khách Tây thường xuyên ghé đến đó chính là Bún Thịt Nướng Dì Giao toạ lạc tại 43 đường Xuân Thuỷ. Quán nổi tiếng với thịt nướng được ướp thơm ngon, nem nướng vừa ăn và nước mắm đặc sánh mặn ngọt đậm vị. Giá cả nơi đây cũng rất phải chăng, đồng giá 40.000 cho một tô đầy ụ và 50.000 cho một phần đặc biệt rất phù hợp cho cả dân văn phòng lẫn khách du lịch.

Bún thịt nướng Dì Giao là địa điểm ăn uống quen thuộc của dân văn phòng

Gần đó, trên con đường Xuân Thuỷ cũng có hàng bán món hột vịt lộn nổi tiếng, thu hút hàng loại nghệ sĩ, KOL ghé thăm. Quán hột vịt lộn Kim Thảo - nơi nổi tiếng với nước chấm chua chua mặn mặn và luôn đông khách từ khi quán mở cửa đón khách cho đến tối muộn.

Quán hột vịt lộn Kim Thảo thường được nhiều nghệ sĩ ghé thăm

Loạt quán cà phê xinh xắn “thánh địa” check in của giới trẻ

Thảo Điền còn nổi tiếng với những quán trà sữa, cà phê nổi tiếng với giới trẻ là Phê La, Phúc Long, Cộng Cà Phê, The 350F, Soko, Highlands, Xingfutang, The Coffee House,... Trong đó, phải kể đến một tiệm bánh nằm núp mình trên con đường Nguyễn Bá Lân - Litokit. Tiệm chuyên bán những loại bánh ngọt và bánh nơi đây được đánh giá là không quá béo và rất phù hợp với những ai không chuộng ngọt. Không những thế, quán còn bán bánh tráng và nước uống, các sinh viên hay dân văn phòng cùng thường xuyên ghé đến để chill vào giờ nghỉ trưa.

Litokit như một địa điểm nghỉ ngơi giờ trưa của dân văn phòng

This That Bakery cũng là một trong những điểm đến ưa thích của giới trẻ, nơi đây có nhiều góc sống ảo cho những ai chuộng style tiểu thư, công chúa. Bước vào nơi đây ngỡ như đang ở quán cà phê Hàn Quốc và đặc biệt là buổi tối nơi đây còn có máy chiếu những bộ phim hoạt hình. Một không gian vô cùng tuyệt vời cho những buổi tụ tập và hò hẹn.

Nguồn: @noramaiii

Tổ hợp ăn chơi khiến giới trẻ chill quên lối về

Phường Thảo Điền cũng nổi tiếng với các tổ hợp ăn uống và vui chơi trong cùng một địa điểm. Một nơi nhất định phải ghé thăm khi đến Thảo Điền đó chính là số 28 Thảo Điền, đây là tổ hợp tập hợp nhiều quán cà phê, nhà hàng, studio nghệ thuật, cửa hàng bán lẻ Thời trang, mỹ phẩm, khu spa, yoga. Nơi đây có không gian xanh mát do các cây xanh được trồng sát nhau và không khí tại cổ hợp này có phần chậm hơn so với không khí tấp nập vốn có của Thảo Điền.

Tổ hợp 28 Thảo Điền lại phù hợp với những ai chọn đi chill

Bên cạnh đó, các tổ hợp như BLOQ hay Saigon Concept trên đường Trần Ngọc Diệp cũng trở thành địa chỉ quen thuộc của giới trẻ. Mỗi nơi đều mang một phong cách riêng, từ quán cà phê, bar, tiệm quần áo đến các không gian trưng bày đồ thủ công, tranh vẽ, gốm sứ… Tất cả đều góp phần làm nên một bức tranh sống động về nhịp sống hiện tại nhưng vẫn đầy bản sắc của Thảo Điền.

Tổ hợp BLOQ luôn nhộn nhịp

Phường Thảo Điền còn có khu chợ đêm được khánh thành từ năm 2024, tập hợp những món ăn đường phố dành cho những ai yêu thích ẩm thực và muốn trải nghiệm không khí nhộn nhịp về đêm. Từ những món ăn vặt quen thuộc đến những trải nghiệm mới lạ, nơi đây dường như chưa bao giờ vắng bước chân người đến.

Không chỉ có ẩm thực và tổ hợp ăn chơi đặc sắc, Thảo Điền còn là địa điểm lý tưởng cho các tín đồ “sống ảo”. Khu vực này sở hữu hai nhà ga thuộc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là Ga Thảo Điền và Ga An Phú, điểm đến quen thuộc của giới trẻ mỗi dịp cuối tuần. Với kiến trúc hiện đại, đẹp mắt hai nhà ga này được giới trẻ yêu thích và trở thành “bản đồ sống ảo” phải ghé đến của giới trẻ.

Dù giờ đây, cái tên Thảo Điền đã được sáp nhập với phường An Khánh nhưng trong lòng nhiều người, đây vẫn là biểu tượng của sự năng động và mang dấu ấn riêng biệt không thể nào quên. Việc sáp nhập khiến không ít người phải nhanh chóng thích nghi với những địa chỉ mới và đây cũng chính là cơ hội để những khu vực này tạo nên một phiên bản nâng cấp hơn của Thảo Điền, nơi có nhiều địa điểm vui chơi, ăn uống và trải nghiệm hơn nữa.