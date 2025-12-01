Món ăn chỉ có ở Đà Nẵng từng lọt Top 100 đặc sản Việt Nam, xuất hiện trong mọi mâm cỗ cưới hỏi và giỗ chạp

Đến Đà Nẵng, du khách nhất định phải thưởng thức món ăn gây thương nhớ bởi lớp da vàng giòn, thịt hồng mềm và chén mắm nêm “chuẩn bài”.

Nhắc đến Đà Nẵng, người ta thường nghĩ đến biển xanh, cầu Rồng hay đèo Hải Vân… nhưng với những tín đồ ẩm thực, bê thui Cầu Mống mới là “địa chỉ” đầu tiên phải ghé thử. Đây là món ăn trứ danh của vùng đất Quảng – Đà, từng được vinh danh trong Top 100 món đặc sản Việt Nam, và trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.

Bê thui Cầu Mống gây ấn tượng ngay từ lát thịt đầu tiên. Miếng bê được thui vàng đều, lớp da bóng mượt giòn nhẹ, còn phần thịt bên trong vẫn giữ được độ hồng hào đặc trưng – vừa chín tới, mềm ngọt và không hề bị khô. Hương thơm lan tỏa ngay khi thịt được xắt mỏng, khiến thực khách khó lòng cưỡng lại.

Nét độc đáo của món ăn nằm ở kỹ thuật thui: bê được quay trên than lửa nhiều giờ, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm để tạo ra phần da – thịt “hai tầng” hoàn hảo. Nhưng để bê thui “đúng chuẩn Cầu Mống”, không thể thiếu chén mắm nêm nguyên bản thơm nồng, pha cùng tỏi ớt, gừng, thơm và chút chanh. Vị mặn ngọt – chua cay hòa quyện, tạo nên hương vị khó trộn lẫn.

Bê thui thường được ăn kèm bánh tráng Đại Lộc, rau sống Trà Quế và một chút đậu phộng rang. Cuốn tròn, chấm đẫm mắm nêm, cảm giác béo – giòn – thơm hòa quyện đem lại trải nghiệm “đã đời” cho mọi thực khách.

Tại Đà Nẵng và Quảng Nam, bê thui Cầu Mống không chỉ là món ăn chơi. Đây là món không thể thiếu trong các mâm cỗ cưới hỏi, giỗ chạp, liên hoan hay tiếp khách quý. Nó tượng trưng cho sự chu đáo, trọng thị và hiếu khách của người miền Trung.

Ngày nay, dù có thể tìm thấy bê thui ở nhiều nơi, nhưng bê thui Cầu Mống “đúng điệu” vẫn chỉ có ở Đà Nẵng – nơi giữ trọn tinh hoa kỹ thuật thui và hương vị truyền thống qua nhiều thế hệ. Với du khách, thưởng thức món đặc sản này chính là cách tuyệt vời để hiểu hơn về ẩm thực, văn hóa và con người nơi phố biển.