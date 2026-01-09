Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

11:57 09/01/2026
Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

Nếu nhìn theo Xu hướng thị trường, nhiều flagship đang quay lại camera island vì nó tạo cảm giác “thiết kế có chủ đích”, giúp nhận diện dòng máy tốt hơn và mở ra nhiều không gian tinh chỉnh bố cục linh kiện bên trong. Samsung Galaxy S26 có thể chọn hướng này để tạo khác biệt rõ ràng so với Galaxy S25, vốn đã quá quen thuộc về mặt hình thái.

Camera island mới trên Samsung Galaxy S26: khác biệt gì so với vòng camera tách rời của S25

Với Galaxy S25, các vòng camera độc lập mang lại vẻ tối giản, nhưng cũng có nhược điểm là dễ bám bụi quanh viền, khó vệ sinh nếu dùng lâu, và khi đặt lên bàn, máy thường “lắc” tùy theo bề mặt. Samsung Galaxy S26 nếu chuyển sang camera island sẽ thay đổi trải nghiệm theo ba hướng.

Thứ nhất là độ ổn định. Một khối camera liền mạch thường giúp máy ít bị chênh vênh hơn, đặc biệt nếu bạn hay đặt điện thoại trên bàn để nhắn tin, họp online hoặc xem video. Thứ hai là cảm giác cầm nắm. Khi cầm ngang để chơi game hoặc quay vlog, camera island có thể tạo điểm tựa nhất định, giảm cảm giác các vòng camera cấn tay. Thứ ba là phụ kiện. Ốp lưng có thể thiết kế liền mạch hơn, che chắn tốt hơn phần camera mà vẫn dễ vệ sinh.

Đương nhiên, điều này cũng có mặt trái: camera island lớn hơn có thể khiến mặt lưng “nổi khối” mạnh, và người dùng thích sự tối giản tuyệt đối có thể không thích. Nhưng xét theo logic sản phẩm, Samsung Galaxy S26 cần một dấu hiệu nhận diện mới, và camera island là cách dễ tạo khác biệt nhất mà không phá vỡ DNA của dòng Galaxy S.

Samsung Galaxy S26 có bớt “cấn tay” hơn không: câu chuyện viền cạnh và độ bo góc

Một điểm khiến nhiều người dùng phân vân giữa S25 Ultra và các đối thủ là cảm giác cầm nắm lâu đôi khi hơi cấn ở cạnh, đặc biệt với người có bàn tay nhỏ hoặc thường dùng không ốp. Samsung Galaxy S26 được kỳ vọng sẽ tinh chỉnh độ bo góc, giảm cảm giác vuông cạnh trong khi vẫn giữ vẻ cao cấp.

Nếu thay đổi này thành sự thật, nó có tác động rất rõ với trải nghiệm thực: cầm một tay để lướt mạng xã hội lâu hơn, không bị tì cạnh vào lòng bàn tay khi nhắn tin, và thoải mái hơn khi bỏ túi quần jean. Đây là kiểu nâng cấp không thể hiện mạnh trên bảng Galaxy S26 specs, nhưng lại “ăn tiền” khi dùng hằng ngày.

Màn hình và viền bezel: thiết kế hướng tới cảm giác “tràn viền” hơn

Với Samsung Galaxy S26, nếu Samsung muốn tạo cảm giác mới mà không thay đổi toàn bộ dáng máy, họ thường chọn cách giảm viền bezel và tối ưu tỷ lệ hiển thị. Người dùng sẽ cảm nhận rõ ở việc xem Phim, đọc báo, và nhất là khi dùng ngoài trời: khung hiển thị gọn gàng khiến nội dung “đã mắt” hơn, trông máy cũng hiện đại hơn.

Ngay cả khi tần số quét vẫn là 120Hz, trải nghiệm thị giác của Samsung Galaxy S26 có thể được nâng lên nhờ tối ưu hiển thị, giảm phản chiếu, và cân bằng màu sắc tốt hơn. Những điểm này thường đi kèm các nâng cấp Phần mềm và thuật toán hiển thị, nên sẽ gắn chặt với nền tảng One UI đời mới.

Chất liệu và độ bền: thiết kế không chỉ để đẹp mà còn để “bền”

Thiết kế flagship bây giờ không chỉ nằm ở đường nét, mà còn ở cách Samsung cân bằng giữa mỏng nhẹ và độ bền. Với Samsung Galaxy S26, nếu camera island được áp dụng, phần khung và cách gia cố module camera có thể được tối ưu để giảm rủi ro va đập trực tiếp vào từng ống kính.

Ngoài ra, nếu Samsung tinh chỉnh mặt lưng và khung viền theo hướng bám tay hơn, máy sẽ ít trơn hơn, giảm khả năng rơi vỡ khi sử dụng không ốp. Đây là chi tiết tưởng nhỏ nhưng quan trọng với người dùng thích cảm giác “cầm trần” để tận hưởng đúng chất thiết kế của sản phẩm.

Thiết kế Samsung Galaxy S26 ảnh hưởng gì tới trải nghiệm quay chụp và sáng tạo nội dung

Với người làm nội dung, thiết kế camera và độ cân bằng thân máy ảnh hưởng rất nhiều đến việc quay video. Nếu Samsung Galaxy S26 có camera island, phần nhô lên có thể tạo điểm tựa ổn hơn khi cầm máy bằng một tay, đồng thời giảm lắc nhẹ khi đặt máy lên tripod mini hoặc gimbal.

Bên cạnh đó, khi quay dọc thường xuyên cho TikTok/Reels, một mặt lưng ổn định hơn giúp thao tác nhanh hơn, ít bị trượt tay. Những khác biệt này có thể không được liệt kê rõ trong Galaxy S26 specs, nhưng lại là thứ khiến người dùng nâng cấp chỉ vì cảm giác dùng “đã hơn”.

Galaxy S26 release date và Galaxy S26 price: thiết kế mới có làm tăng giá không

Các tin đồn về Galaxy S26 release date thường xoay quanh cuối tháng 2/2026 và mở bán đầu tháng 3/2026. Còn Galaxy S26 price lại có hai hướng: giữ giá như đời trước hoặc tăng nhẹ tùy thị trường. Nếu Samsung Galaxy S26 thực sự đổi thiết kế cụm camera và tinh chỉnh khung viền, nhiều người lo giá sẽ tăng, nhưng điều đó chưa chắc xảy ra vì Samsung thường dùng các gói quà đặt trước để “cân” cảm giác giá trị cho người mua.

Về chiến lược mua, nếu bạn thích thiết kế mới và muốn trải nghiệm sớm, giai đoạn preorder thường là lúc tối ưu nhất vì quà tặng và ưu đãi thu cũ đổi mới giúp tổng chi phí thực tế dễ chịu hơn. Ngược lại, nếu bạn không quá quan trọng camera island và chỉ cần một flagship ổn định, đợi vài tháng sau mở bán thường sẽ có mức giá tốt hơn.

Có nên chờ Samsung Galaxy S26 chỉ vì thiết kế

Samsung Galaxy S26, nếu đúng theo hướng rò rỉ, là một bản nâng cấp đáng chú ý về thiết kế vì nó có thể thay đổi trực tiếp cách bạn cầm, đặt và sử dụng điện thoại mỗi ngày. Camera island mới giúp nhận diện khác biệt so với Galaxy S25, đồng thời hứa hẹn tối ưu trải nghiệm thực tế như độ ổn định khi đặt bàn và khả năng phối phụ kiện. Nếu bạn là người dùng quan tâm nhiều tới cảm giác cầm nắm, tính thẩm mỹ mới mẻ và trải nghiệm quay chụp khi cầm ngang, Samsung Galaxy S26 là cái tên rất đáng để chờ, đặc biệt khi Galaxy S26 release date và Galaxy S26 price trở nên rõ ràng hơn trong thời gian tới.

