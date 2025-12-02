Nữ gymmer quyến rũ nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

|
Song A-reum từng được mệnh danh là "nữ gymmer cơ bắp quyến rũ nhất xứ kim chi". Trái ngược với gương mặt mềm mại, nữ tính, cô sở hữu thân hình rắn chắc với những múi cơ nổi rõ. Đây là hình mẫu hiếm gặp trong giới VĐV thể hình nữ Hàn Quốc.
|
Sinh năm 1991, Song A-reum đã góp mặt ở nhiều giải đấu thuộc Liên đoàn Thể hình và Thể dục Quốc tế (IFBB). Cô từng giành ngôi á quân hạng Mô hình Bikini tại Japan Pro 2019 và xếp thứ ba cùng hạng mục tại Asia Grand Prix Pro 2021. Thân hình chuẩn cùng phong thái chuyên nghiệp giúp cô được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh và quảng bá sản phẩm.
|
Năm 2023, Song A-reum thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình thực tế Physical: 100 của Netflix - sân chơi quy tụ nhiều vận động viên, HLV và lực sĩ nổi bật. Xuất hiện cùng chồng là Kim Kang-min, cả hai nhanh chóng được đồng đội và khán giả nhận ra, nhờ là hai gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thể hình Hàn Quốc.
|
Hiện Song A-reum là gương mặt đại diện của FIED, thương hiệu đồ thi đấu và thể thao nổi tiếng. Cô cũng hợp tác với nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, làm đẹp.
|
Trên mạng xã hội, Song A-reum thường xuyên đăng tải các bài tập, chế độ dinh dưỡng và bí quyết để duy trì hình thể săn chắc. Tháng 8 vừa qua, cô mở kênh YouTube, chia sẻ đời sống thường ngày, lý do đến với gym, những thay đổi trong hành trình du lịch cũng như các cuộc trò chuyện cùng bạn bè.
|
Chồng Song A-reum là YouTuber sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi. Ngoài các video về thể hình, anh còn đăng nhiều vlog đời thường. Trước đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau, cùng tổ chức workshop chia sẻ kinh nghiệm tập luyện. Tuy nhiên gần đây, cả hai bất ngờ xóa hết hình ảnh của nhau trên mạng xã hội, chỉ còn lại những hình ảnh riêng, khiến nhiều người đồn đoán họ đã đường ai nấy đi.
|
Cặp đôi đã có một con gái - bé Soeun, sinh năm 2017. Cô bé rất năng động và thường xuyên tập đi theo mẹ tập luyện, được cộng đồng mạng yêu mến nhờ sự đáng yêu và tinh thần thể thao giống gia đình.
