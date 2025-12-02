Nữ gymmer quyến rũ nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Chồng Song A-reum là YouTuber sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi. Ngoài các video về thể hình, anh còn đăng nhiều vlog đời thường. Trước đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau, cùng tổ chức workshop chia sẻ kinh nghiệm tập luyện. Tuy nhiên gần đây, cả hai bất ngờ xóa hết hình ảnh của nhau trên mạng xã hội, chỉ còn lại những hình ảnh riêng, khiến nhiều người đồn đoán họ đã đường ai nấy đi.