Một năm nhiệm kỳ của Thanh Thủy

10:31 28/11/2025
Thanh Thủy vừa trao lại vương miện cho thí sinh Colombia Catalina Duque tại chung kết Miss International 2025 và kết thúc một năm nhiệm kỳ.

 

Thanh Thuy anh 1Thanh Thuy anh 2

Tại Nhật Bản vào tối 27/11, Thanh Thủy đã thực hiện màn final walk sau đó trao vương miện cho tân hoa hậu. Người đẹp chọn áo dài trong khoảnh khắc quan trọng. Trên sân khấu, cô bày tỏ: “Cảm ơn toàn thể khán giả Việt vì đã yêu thương, ủng hộ tôi trên mọi chặng đường. Cho nên, dù tới nơi đâu, tôi cũng không quên bày tỏ niềm tự hào với màu cờ trên sash của mình và việc tôi đến từ Việt Nam”.Thanh Thuy anh 4

Một năm trước, cô trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành danh hiệu Miss International. Sau đó, người đẹp đã có một năm nhiệm kỳ thành công với nhiều hoạt động. Cô làm giám khảo cuộc thi Binibining Pilipinas 2025 diễn ra ngày 15/6 tại Araneta Coliseum, Philippines hoặc tham dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Mỹ 2025 diễn ra vào 6/7. Hoa hậu cũng tham dự các sự kiện ở Indonesia, Malaysia, Pháp… và có chuyến công tác, làm từ thiện tại Angola.

 

Thanh Thuy anh 5Thanh Thuy anh 6

Hồi tháng 6, người đẹp hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam. Nàng hậu tâm sự cô kết thúc nhiệm kỳ đầy mãn nguyện và tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Mình là ai”. “Đến nay, Thủy đã hoàn thành nhiệm kỳ một cách trọn vẹn. Tôi không dám chắc mình không thiếu sót, nhưng Thủy tự tin mình đã luôn học hỏi, khiêm tốn với chiến thắng tại Hoa hậu Quốc tế”, Thanh Thủy bày tỏ.
Thanh Thuy anh 7Thanh Thuy anh 8

Hồi tháng 5, Missosology công bố top 10 Timeless's Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian) từ danh sách 56 người đẹp được đề cử. Người đẹp lọt top với vị trí thứ 10. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng với chiều cao 1,76 m và số đo 3 vòng là 80-63-94 cm. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Thanh Thuy anh 9Thanh Thuy anh 10

Bên cạnh công việc, thời gian qua, Thanh Thủy vướng một số tin đồn tình cảm với Soobin và Negav. Thời điểm vướng tin hẹn hò Negav vào tháng 5, hoa hậu chia sẻ: "Hiện tại, tôi chỉ không ngừng nghỉ, cố gắng từng ngày cho những ước mơ, công việc, vì gia đình và người thân yêu. Dạo gần đây có nhiều điều không đúng, thông tin tiêu cực khiến tôi buồn. Những mong rằng, nếu ai đó quan tâm, hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi luôn biết ơn vì mọi người luôn dõi theo".
Thanh Thuy anh 11Thanh Thuy anh 12

Những ngày qua, Thanh Thủy có mặt ở Nhật Bản để đồng hành với Miss International 2025. Ở cuộc thi năm nay, đại diện Việt Nam là Kiều Duy. Tuy nhiên, người đẹp không thể lọt top 20. Trong khi đó, thí sinh Colombia Catalina Duque đã đăng quang ngôi vị cao nhất.
