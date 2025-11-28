Một năm nhiệm kỳ của Thanh Thủy

Bên cạnh công việc, thời gian qua, Thanh Thủy vướng một số tin đồn tình cảm với Soobin và Negav. Thời điểm vướng tin hẹn hò Negav vào tháng 5, hoa hậu chia sẻ: "Hiện tại, tôi chỉ không ngừng nghỉ, cố gắng từng ngày cho những ước mơ, công việc, vì gia đình và người thân yêu. Dạo gần đây có nhiều điều không đúng, thông tin tiêu cực khiến tôi buồn. Những mong rằng, nếu ai đó quan tâm, hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi luôn biết ơn vì mọi người luôn dõi theo".