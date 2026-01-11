Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt

16:26 11/01/2026
Hãng phim Kunva chính thức công bố những điểm nhấn hành động đặc sắc trong dự án điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực làm mới dòng phim võ thuật Việt Nam với cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế.

Showcase Phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” được tổ chức tại Hà Nội ngày 10/1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 10 năm kiên trì theo đuổi dòng phim võ thuật thực chiến giàu bản sắc của ekip sản xuất.

Tại đây đoàn làm phim lần đầu tiên công bố khái niệm “Masiness” (kết hợp giữa Mafia và Business) – một loại hình tội phạm lai tạo, núp bóng tập đoàn kinh tế hợp pháp (Thái Minh Legend) để thao túng xã hội. Đạo diễn Trần Hòa Bình và Trần Thanh Đa đã giải mã về bối cảnh “Khu đất ma”, chiến thuật tâm linh trong thâu tóm bất động sản và sự tha hóa của một bộ phận giới tri thức dưới sự chi phối của đồng tiền.

a1-1768209742.jpg“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” sẽ được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 30/1/2026.

 

Nhà sản xuất cho biết, tên gọi “Ve sầu thoát xác” không chỉ phù hợp với kịch bản phim, mà còn là lời khẳng định cho sự lột xác của cả một dự án được ấp ủ bền bỉ suốt 10 năm. “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” gây chú ý khi lựa chọn môn Võ đạo pháp (Votado) làm trục trung tâm cho ngôn ngữ hành động. Khác với những môn võ quen thuộc thường xuất hiện trên phim ảnh, Votado trong phimđược khắc họa như một hành trình rèn luyện nội tâm, vận hành trên ba trụ cột khí - tuệ - thần. Mỗi trận đấu là một lần nhân vật đối diện với chính mình, vượt qua giới hạn cũ để bước sang một trạng thái tồn tại khác.

Bộ phim triển khai triết lý “Ve sầu thoát xác” như một ẩn dụ về hành trình lột xác và trưởng thành của con người, khi các nhân vật buộc phải đi qua mất mát, tổn thương và những lựa chọn khắc nghiệt để tìm thấy bản thể mới. Phim theo đuổi Phong cách hành động thực chiến, hạn chế kỹ xảo, ưu tiên các pha đánh liền mạch, va chạm thật, với diễn viên trực tiếp thực hiện cảnh nguy hiểm sau quá trình tập luyện nghiêm ngặt, nhằm tạo cảm giác chân thực và khốc liệt trên màn ảnh.

a2-1768209830.jpgGiám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân chia sẻ về bộ phim tại buổi ra mắt phim tại Hà Nội.

 

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” là bộ phim võ thuật – hành động – phá án xoay quanh hành trình phá án kéo dài 10 năm của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm nguy hiểm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend.

Câu chuyện bắt đầu khi Ngọc – một nữ phóng viên điều tra, bất ngờ biến mất cùng những bằng chứng quan trọng nhằm phơi bày hoạt động phi pháp của tập đoàn Thái Minh Legend. Trước khi mất liên lạc, Ngọc kịp gửi chiếc USB chứa dữ liệu then chốt cho Kim, người bạn thân nhất của mình. Từ đây, Kim lập tức trở thành mục tiêu săn đuổi của một tổ chức tội phạm có tổ chức quy mô lớn.

Người duy nhất đứng ra bảo vệ Kim trong vòng xoáy nguy hiểm ấy là Chiến Nam – một chiến sĩ cảnh sát dày dạn kinh nghiệm. Ban đầu làm nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng, Chiến Nam dần bị cuốn sâu hơn khi anh quyết định chủ động thâm nhập vào mạng lưới ngầm của Thái Minh Legend. Biến cố tiếp nối biến cố, trinh sát K52 mất tích, Kim bị bắt cóc, còn Chiến Nam phải đối mặt với những lựa chọn sinh tử giữa ranh giới Pháp luật và bóng tối.

Tưởng chừng công lý đã tiến rất gần, kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm bất ngờ tung ra kế hoạch “Ve sầu thoát xác” – một màn đánh tráo thân phận và xóa dấu vết hoàn hảo. Cuộc chiến vì sự thật từ đó bước sang giai đoạn khốc liệt hơn, buộc Chiến Nam phải đi đến tận cùng của nguy hiểm để lần ra kẻ giật dây sau toàn bộ âm mưu.

Thông qua hành trình của Chiến Nam, Kim và nữ phóng viên Ngọc, “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” đặt ra câu hỏi về vai trò của công lý, báo chí và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi.

Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc lên án cái ác. Thông qua hình tượng Chiến Nam & Đồng đội, tác phẩm đưa ra một giải pháp văn hóa: lấy sự kiên trung, mưu trí và đạo đức làm nền tảng.

a3-1768209890.jpgĐạo diễn và diễn viên bộ phim giao lưu cùng khán giả.

 

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” có sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu mến như Longka, Trương Minh Cường, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Thùy Vi, Triệu An, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Kiều Oanh, Tùng Yuki…

Nói về việc tập luyện, diễn viên Longka chia sẻ: “Votado không chỉ học về đòn thế, mà còn học về sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Để thể hiện được triết lý Khí - Tuệ - Thần, tôi đã dành nhiều năm rèn luyện, lĩnh ngộ tạo ra Votado để mỗi chuyển động đều toát ra được cái thần thái đặc trưng riêng của môn phái”.

Về phía Nguyễn Trần Duy Nhất, anh cho biết: “Duy Nhất rất hào hứng khi được mang Muay Thái đối đầu với một môn võ giàu triết lý như Votado. Những pha va chạm trên phim hoàn toàn là thật, Nhất tin khán giả sẽ cảm nhận được cái nóng, cái đau và sự khốc liệt trong từng khung hình.”

Tại sự kiện, đoàn làm phim công bố MV OST “Chỉ cần được bên em” do ca sĩ Hoài Lâm thể hiện và giới thiệu phim tài liệu về hành trình 10 năm của dự án với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cùng các nhà sản xuất Nguyễn Đăng Ngọc, Phan Anh Thư trong việc đưa “Chiến Nam” ra rạp chiếu.

Bộ phim “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” sẽ chính thức khởi chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 30/01/2026.

