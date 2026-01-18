Từ “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” đến Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Chương trình giới thiệu sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri, kết hợp lễ ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship – GBDF) đã được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP Hà Nội) ngày 17/1, thu hút sự tham dự của nhiều trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ.

Cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Sách có kết cấu gồm 9 chương: Ước mơ lớn; Chiếc kim chỉ nam Rồng Xanh Dương; Đi tới muôn nơi; Con người hạnh phúc; Kinh tế học vì tương lai; Câu chuyện Việt Nam trên thế giới; Chất lượng và trải nghiệm không thể chối từ; Chính sách - Khi được thử, ta sẽ không sai; Trở về để bắt đầu.

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững, như một lời mời gửi đến thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động, để Việt Nam thật sự hoá Rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Cuốn sách được viết bởi tác giả Trần Tuệ Tri - người có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý phát triển doanh nghiệp, marketing và xây dựng thương hiệu. Bà có hơn 15 năm sinh sống, làm việc tại Philippines, Thái Lan và Singapore, tích lũy tầm nhìn quốc tế sâu sắc và kinh nghiệm đa văn hóa.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ, trong hành trình viết cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045”, bà đặt câu hỏi cho nhiều người: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào? Có người nói bằng Công nghệ lõi, có người cho rằng bằng việc giải các bài toán toàn cầu… Từ đây, bà nhận ra điểm chung: Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân sống hạnh phúc.

“Tôi gọi khát vọng ấy là “Giấc mơ Rồng Xanh”. “Rồng” là tầm vóc, bản lĩnh và nội lực của một quốc gia phát triển; “Xanh” là phát triển bền vững, là tri thức, khát vọng hòa bình và một xã hội nơi con người được sống tự do, sáng tạo, tử tế và hạnh phúc” - tác giả nhấn mạnh.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ về hành trình viết sách.

Cuốn sách được đặt trong bối cảnh rộng hơn, hướng tới mốc 100 năm độc lập, nơi câu hỏi không còn là “Việt Nam có phát triển hay không”, mà là “Việt Nam sẽ phát triển như thế nào”. Kể câu chuyện về tương lai đất nước, tác giả Trần Tuệ Tri đã khéo léo lựa chọn góc nhìn trẻ thơ, với nhân vật trung tâm là cậu bé Nước Non 12 tuổi.

Trong hành trình đặc biệt vượt qua ranh giới thời gian để đến năm 2045, những câu hỏi, trăn trở của cậu ở hiện tại dần được soi chiếu và lý giải, mở ra những khám phá vừa thú vị, vừa gợi nhiều suy ngẫm. Từ đây, cuốn sách gửi đến thế hệ trẻ thông điệp đầy cảm hứng về ước mơ, tin tưởng và hành động, để Việt Nam thật sự hóa Rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Cuốn sách càng có giá trị khi ra mắt ở thời điểm Quốc hội vừa thông qua Quy hoạch tổng thể Quốc gia có tầm nhìn phát triển đến năm 2050, với mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển, hạnh phúc và có thu nhập cao. Đây không chỉ là một tuyên ngôn về đích đến, mà còn là lời khẳng định cho một chiến lược phát triển dài hạn, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển con người và sức mạnh văn hóa được xác định là những trụ cột then chốt.

Phát biểu tại Lễ giới thiệu sách, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định: Qua “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045”, tác giả Trần Tuệ Tri đã góp thêm một tiếng nói thực tiễn cho việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tác giả đã gợi mở một điều rất đáng suy ngẫm: Thương hiệu quốc gia không chỉ được đo đếm bằng những con số GDP, mà còn cần được bồi đắp bằng chiều sâu văn hóa và cách chúng ta kể câu chuyện của chính mình ra thế giới, bằng bản sắc và công nghệ.

“Tác giả Trần Tuệ Tri đã khéo léo đưa chúng ta du hành đến năm 2045 để có một cái nhìn rõ nét hơn về hiện tại. Ở điểm nhìn tương lai đó, chúng ta sẽ thấy rõ: Văn hóa chính là "mạch ngầm" nuôi dưỡng cho kinh tế số. Khởi nghiệp dựa trên bản sắc văn hóa không chỉ là hướng đi bền vững, mà còn là cách nhanh nhất để tạo ra những giá trị khác biệt, đưa thương hiệu Việt hóa Rồng", bà Nguyễn Thị Hoàng Lan nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Lễ giới thiệu sách, đã diễn ra hai phiên tọa đàm, tạo không gian trao đổi đa chiều về những động lực then chốt định hình thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phiên 1: “Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hoá thúc đẩy Việt Nam hoá Rồng Xanh 2045” tập trung thảo luận vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gợi mở giải pháp để Việt Nam có thể từng bước làm chủ công nghệ lõi, phát huy sức mạnh mềm văn hóa và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo gắn với bản sắc dân tộc.

Phiên 2: “Tầm nhìn của giới trẻ với đích đến tương lai của đất nước” tập trung bàn về vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình hướng tới tương lai, nhấn mạnh lựa chọn chủ động của người trẻ trong việc học tập, rèn luyện và tham gia các sáng kiến đổi mới sáng tạo, qua đó từng bước đóng góp vào sự phát triển của đất nước, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hóa Rồng.

Cũng tại buổi lễ, Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship - GBDF) đã chính thức được ra mắt. Đây là mạng lưới trực thuộc Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ... trong và ngoài nước, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm chia sẻ tri thức và đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các giá trị văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.