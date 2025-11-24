Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

16:17 24/11/2025
Ngày 23/11, Nguyễn Ngọc Kim Cương đã có buổi ra mắt MV “Oẳn tù tì”. Đây là dự án âm nhạc đặc biệt - đánh dấu sự hợp tác giữa nhạc sĩ Tuấn Cry, người đứng sau nhiều bản hit triệu view và cô bé Kim Cương - 13 tuổi, đại diện cho thế hệ Gen Z yêu nghệ thuật dân gian.

Mang tên một trò chơi dân gian, MV “Oẳn tù tì” có sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian đương đại và tinh thần vui tươi của trò chơi tuổi thơ, mang đến một màu sắc âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, và là sự gặp nhau giữa hai thế hệ ở một điểm chung là tình yêu dành cho văn hóa Việt, đặc biệt là văn hóa truyền thống.

a1-1763975371.jpgCa sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương phát biểu tại cuộc họp báo ra mắt MV.

 

MV mang hình ảnh một lễ hội thu nhỏ, với mỗi cảnh quay, trang phục, màu sắc được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp. Ca sĩ nhí Kim Cương trong vai trò “thủ lĩnh hội làng”, chủ trò, dẫn dắt trò chơi, vừa có sự hiện đại trẻ trung, vừa có tính chất dân gian truyền thống.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút mạnh mẽ của MV “Oẳn tù tì” chính là phần vũ đạo được biên đạo công phu, hiện đại, kết hợp tinh tế giữa nhịp điệu dân gian và hơi thở sôi động của âm nhạc đương đại.

Vũ đạo được xây dựng theo Phong cách dance kids hiện đại: trẻ trung - bắt mắt - năng lượng cao, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đúng tinh thần của trò chơi tuổi thơ. Các động tác mang tính biểu tượng như “kéo - búa - bao” được sáng tạo thành những tổ hợp động tác dễ nhớ, dễ viral và phù hợp với mọi lứa tuổi.

anh-2-1763975494.jpgVũ đạo “Oẳn Tù Tì Dance” cũng được dàn dựng theo phong cách hiện đại, vui nhộn, dễ theo kịp xu hướng mạng xã hội.

 

Ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ nghệ sĩ nhí Việt Nam - sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cùng khả năng ngoại ngữ tốt.

Sinh năm 2012 tại Hà Nội, Nguyễn Ngọc Kim Cương là giọng ca thiếu nhi quen thuộc từ nhiều năm nay và chinh phục khán giả ở nhiều lĩnh vực như ca hát, MC, model, dancEsport. Cô bé gây dấu ấn với loạt ca khúc triệu view như “Memories”, “Hello Việt Nam”, “Việt Nam những chuyến đi”…

Nguyễn Ngọc Kim Cương từng là ca sĩ chính của rất nhiều chương trình trực tiếp của VTV, Hội đồng đội Trung ương, Vì môi trường xanh quốc gia… Cô bé cũng từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc trong 2 năm 2025 và 2026, lọt vào Top Singer Kid Global Asia 2023.

a4-1763975527.jpgCa sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương.

 

Kim Cương cũng đã giành nhiều giải thưởng như Huy chương Đồng cuộc thi "Giọng hát hay và nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội" 2023, Giải Nhì cuộc thi Vẽ tranh “Thiếu nhi Thủ đô với văn hoá Giao thông” của Hội đồng đội Trung ương, Giải Nhất cuộc thi King & Queen 2023, Giải Nhì cuộc thi lồng tiếng Anh Phim hoạt hình 2023 cùng 15 Huy chương Vàng trong các giải khiêu vũ Thể thao quốc tế mở rộng từ năm 2019 đến nay.

Với MV “Oẳn tù tì”, Kim Cương cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong giọng hát và phong cách biểu diễn. Sự tự tin, linh hoạt và kỹ năng vũ đạo tiến bộ giúp cô bé tỏa sáng trong từng khung hình. Đây được xem là bước đánh dấu quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Kim Cương, một tài năng nhí đang từng ngày khẳng định bản thân.

MV “Oẳn tù tì”không chỉ mang ý nghĩa Giải trí, mà còn góp phần khơi gợi giá trị văn hóa Việt theo cách nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy sáng tạo. Một sản phẩm âm nhạc thiếu nhi được đầu tư nghiêm túc, mang tinh thần vui khỏe, văn minh, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong thời gian tới.

