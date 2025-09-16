Kết nối di sản và sáng tạo trong cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa “Theo bước di sản cộng đồng” đã khép lại hành trình sáng tạo bằng vòng Chung kết, Lễ trao giải và triển lãm trưng bày các tác phẩm xuất sắc sau hơn ba tháng phát động.

Cuộc thi sáng tạo dựa trên di sản “Theo bước di sản cộng đồng” nằm trong khuôn khổ dự án Di sản Kết nối - Bộ sưu tập Di sản số, do Hội đồng Anh khởi xướng và TUVA Communication phối hợp thực hiện, nhằm tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp đóng góp và hưởng lợi từ việc bảo tồn di sản văn hóa.

Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.

Phát động từ tháng 6/2025, cuộc thi đã thu hút 100 bài dự thi đến từ sinh viên và nhóm thiết kế trên khắp cả nước. Qua vòng sơ loại, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết - nơi các nhóm thí sinh trình bày và bảo vệ ý tưởng trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia về di sản, văn hóa và thiết kế.

Bà Mai Quỳnh Anh, Quản lý chương trình tại TUVA Communication, cho biết: Cuộc thi lấy cảm hứng từ dự án Bộ sưu tập Di sản kỹ thuật số của Hội đồng Anh, một nền tảng số được xây dựng nhằm thúc đẩy việc học hỏi, chia sẻ và trân trọng giá trị của di sản văn hóa cộng đồng, đặc biệt là di sản của các nhóm khó tiếp cận như các dân tộc thiểu số, những người sống ở vùng nông thôn, hoặc những di sản ít được biết đến trong văn hóa chính thống.

Cuộc thi "Theo bước di sản cộng đồng” khuyến khích thí sinh mang đến những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, tận dụng Công nghệ số để bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa của cộng đồng, đồng thời tạo ra cơ hội phát triển kinh tế bao trùm.

Đây là cơ hội để thí sinh không chỉ thể hiện tài năng mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu, từ âm nhạc, dệt may, đến các truyền thống ít được biết đến.

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày cho công chúng tham quan.

Các bài dự thi thể hiện sự quan tâm của các bạn trẻ đến việc tiếp cận và phát huy những giá trị di sản văn hóa, tạo nên bản sắc riêng cho các sản phẩm sáng tạo của mình. Bà Mai Quỳnh Anh nhấn mạnh, những ý tưởng được chọn vào vòng chung kết có tính khả thi cao, có tiềm năng đi tiếp trên “bước đường di sản cộng đồng”.

Kết quả, Ban tổ chức quyết định trao giải Giải Vàng cho tác phẩm "Thảnh Ỷ". Nhóm tác giả Trương Quang Đăng Nguyên, Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Phương, Lê Hoàng Nhi và Nguyễn Yến Ny đã thiết kế chiếc ghế bệt gắn với vẻ đẹp của thủ công truyền thống Việt Nam.

Giải Bạc được trao cho tác phẩm: "Tòhe+" của nhóm tác giả: nghệ nhân Đặng Văn Hậu Phạm Thùy Trang, Tạ Tuấn Hưng. Tác phẩm "Móc khóa tượng gỗ Nhà Mồ" của tác giả Huỳnh Bảo được trao giải Đồng và giải Khán giả yêu thích.

Sản phẩm Tò he trong không gian trưng bày “Di sản kể chuyện”.

Giải Tiềm năng được trao cho 2 tác phẩm cùng lấy cảm hứng từ di sản nghệ thuật hát bội: "SẮC BỘI - Bộ keycap hát bội phiên bản Blind Box" của nhóm tác giả Trần Nguyễn Phương Thanh, Trần Nguyễn Kim Chi, và Dương Nhật Khoa; và "Họa Diện" của tác giả Trương Thị Bảo Châu.

Sự thành công của cuộc thi cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tạo nên bản sắc riêng cho các sản phẩm sáng tạo của Việt Nam.

Sau lễ trao giải, các tác phẩm xuất sắc tiếp tục được trưng bày, mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan đến hết ngày 16/9. Đây là dịp để người yêu văn hóa có thể chiêm ngưỡng cách các bạn trẻ kết nối di sản với nhịp sống hiện đại, tạo ra những sản phẩm sáng tạo độc đáo.