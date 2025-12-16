Hyun Bin gây xôn xao với quyết định chưa từng có trong tác phẩm mới

Nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc Hyun Bin khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ quá trình chuẩn bị khắc nghiệt cho vai diễn mới trong series gốc của Disney+.

Tại buổi họp báo ra mắt series gốc Disney+ Made in Korea diễn ra ngày 15/12 tại khách sạn Grand InterContinental Seoul Parnas (Gangnam), Hyun Bin đã có những chia sẻ thẳng thắn và chi tiết về vai diễn mới, lý do nhận lời tham gia dự án cũng như sự kết hợp được mong đợi với Jung Woo Sung. Xuất hiện với phong thái điềm tĩnh nhưng đầy khí chất, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện.

Hyun Bin tại buổi ra mắt loạt phim gốc Disney+ Made in Korea

Made in Korea là series gồm 6 tập, lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970 – giai đoạn đầy biến động, hỗn loạn nhưng cũng là thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Phim xoay quanh Baek Gi Tae, một người đàn ông tham vọng tột độ, sẵn sàng biến cả quốc gia thành công cụ kiếm tiền và quyền lực cho riêng mình. Đối đầu trực diện với anh là công tố viên Jang Geon Young, người theo đuổi sự thật đến cùng, không ngần ngại đẩy Baek Gi Tae tới bờ vực. Hai con người, hai lý tưởng đối nghịch, bị cuốn vào những biến cố mang tính bước ngoặt của thời đại.

Trong phim, Hyun Bin hóa thân thành Baek Gi Tae, trưởng ban của KCIA – cơ quan quyền lực nhất Hàn Quốc thời bấy giờ. Sau khi được giám đốc KCIA Hwang Guk Pyung, nhân vật được mệnh danh là "Tổng thống của màn đêm" do Park Yong Woo thủ vai, trực tiếp triệu tập, Baek Gi Tae bước chân vào trung tâm quyền lực quốc gia. Tin rằng tiền bạc và quyền lực là con đường sống duy nhất trong một xã hội khắc nghiệt, nhân vật này dần bị tham vọng nuốt chửng, sống hai mặt và sa lầy vào các hoạt động kinh doanh phi pháp đầy nguy hiểm.

Jung Woo-sung và Hyun Bin trong buổi ra mắt loạt phim gốc Made in Korea trên Disney+

Chia sẻ về quyết định tham gia dự án, Hyun Bin cho biết anh đặc biệt hào hứng khi có cơ hội gặp gỡ khán giả toàn cầu thông qua nền tảng OTT. Nam diễn viên nhấn mạnh sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đạo diễn Woo Min Ho – người từng hợp tác với anh trong phim Harbin. Theo Hyun Bin, đạo diễn Woo có khả năng khai phá những khía cạnh hoàn toàn mới của diễn viên, và chính điều đó đã thôi thúc anh nhận lời. Anh cũng thừa nhận rằng so với dự án trước dựa trên câu chuyện có thật, Made in Korea mang màu sắc hư cấu giúp anh cảm thấy thoải mái, hứng thú và tận hưởng quá trình quay phim nhiều hơn.

Đáng chú ý, Hyun Bin khẳng định Baek Gi Tae là nhân vật tham vọng nhất mà anh từng đảm nhận. Khi đọc kịch bản, anh liên tục đặt câu hỏi về nguồn gốc của khát vọng không đáy này. Theo cách lý giải của nam diễn viên, mọi thứ bắt nguồn từ cảm giác thiếu thốn và bất an thời thơ ấu của nhân vật. Sau khi sống sót trong một thế giới tàn khốc, Baek Gi Tae trở thành con người không cho phép bản thân quay lại cuộc sống nghèo khổ ngày xưa, từ đó lao vào cuộc săn đuổi quyền lực, tiền bạc và ảnh hưởng xã hội, đồng thời mang trên vai trách nhiệm bảo vệ gia đình.

Một trong những tiết lộ gây chú ý nhất tại họp báo là việc Hyun Bin tăng tới 13–14 kg cho vai diễn này

Một trong những tiết lộ gây chú ý nhất tại họp báo là việc Hyun Bin tăng tới 13–14 kg cho vai diễn này. Nam diễn viên cho biết, trong quá trình quay Harbin, đạo diễn từng khuyên anh không nên tập luyện cơ bắp, vì vậy anh đã giảm cân và hạn chế vận động. Tuy nhiên, với Made in Korea, anh hoàn toàn thay đổi hướng tiếp cận. Hyun Bin chủ động tăng cân và xây dựng hình thể vạm vỡ để thể hiện sức nặng quyền lực của một nhân vật thuộc KCIA. Anh tin rằng chỉ cần ngoại hình xuất hiện trên màn ảnh cũng đủ truyền tải cảm giác áp đảo và đáng sợ của cơ quan này. Theo lời Hyun Bin, đây là lần anh có thân hình lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp diễn xuất, vượt xa tất cả các vai từng đảm nhận trước đây.

Hai tập đầu tiên của Made in Korea sẽ chính thức ra mắt khán giả trên Disney+ vào ngày 24/12

Nói về màn đối đầu với Jung Woo Sung, Hyun Bin không giấu được sự hào hứng. Anh cho biết quá trình quay phim vô cùng thú vị khi cả hai đều chuẩn bị nhân vật rất kỹ lưỡng. Khi bước vào trường quay, họ không chỉ diễn đúng kịch bản mà còn liên tục bổ sung ý tưởng, sáng tạo thêm lớp lang cảm xúc cho từng cảnh. Jung Woo Sung mang đến nhiều gợi ý mới mẻ, giúp các phân đoạn trở nên sống động và giàu chiều sâu hơn so với những gì được viết sẵn.

Hai tập đầu tiên của Made in Korea sẽ chính thức ra mắt khán giả trên Disney+ vào ngày 24/12. Với bối cảnh lịch sử nặng ký, dàn diễn viên thực lực và màn "lột xác" đầy táo bạo của Hyun Bin, bộ phim đang được kỳ vọng trở thành một trong những series Hàn Quốc đáng chú ý nhất cuối năm nay.