Squid Game 3 'ngốn' 2.600 tỷ VND, dẫn đầu Top 5 phim Hàn Quốc được đầu tư khủng nhất 2025.

Năm 2025 đánh dấu một kỷ nguyên mới của nền sản xuất Phim truyền hình Hàn Quốc, nơi các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu sẵn sàng chi những khoản ngân sách khổng lồ để tạo ra các bom tấn vượt ngoài ranh giới châu Á. Mức độ đầu tư không chỉ thể hiện ở cát-xê diễn viên mà còn ở chất lượng kỹ xảo, bối cảnh và quy mô sản xuất. Theo các báo cáo được tổng hợp từ chuyên trang đánh giá IMDb, top 5 dự án phim Hàn Quốc dưới đây đã thiết lập những kỷ lục mới về kinh phí, khẳng định tham vọng thống trị thị trường nội dung toàn cầu của Hàn Quốc.

5 phim Hàn Quốc được đầu tư khủng nhất 2025: Squid Game 3 ‘ngốn’ hơn 2.600 tỷ.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của series huyền thoại Squid Game 3, với ngân sách được ước tính đã chạm tới con số 100 triệu USD (hơn 2.600 tỷ VND) cho toàn bộ mùa, một mức đầu tư khủng chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình Hàn.

1. Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3)

Squid Game không chỉ là một hiện tượng mà còn là thương hiệu toàn cầu. Sự trở lại của phần 3 là một sự kiện lớn, đòi hỏi mức đầu tư tương xứng để duy trì và nâng cấp quy mô vốn đã rất ấn tượng.

Phần 3 tiếp tục khai thác chiều sâu tâm lý và sự đấu tranh sinh tồn trong bối cảnh các trò chơi tử thần được thiết kế công phu và tàn bạo hơn. Nội dung được kỳ vọng sẽ không chỉ dừng lại ở các trò chơi mà còn đi sâu vào nguồn gốc và cấu trúc của tổ chức đứng sau Squid Game, đồng thời tiếp tục theo chân nhân vật chính Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) trong hành trình trả thù và phơi bày sự thật.

Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) (Ảnh: Netflix).

Yếu tố khiến Squid Game thành công là sự kết hợp giữa phê phán xã hội gay gắt (về sự bất bình đẳng giàu nghèo) và tính Giải trí kịch tính của các trò chơi sinh tồn. Sự đầu tư kinh phí khủng ước tính lên tới 100 triệu USD (hơn 2.600 tỷ VND) được đổ vào việc xây dựng bối cảnh mới, nâng cấp kỹ xảo và đảm bảo mức độ chân thực, rùng rợn của các trò chơi.

Lee Jung Jae tiếp tục là linh hồn của bộ phim, với diễn xuất đỉnh cao trong việc thể hiện sự giằng xé nội tâm, từ một người đàn ông thất bại đến một chiến binh mang sứ mệnh. Sự tham gia của dàn diễn viên mới, cùng với việc nâng cấp đội ngũ sản xuất quốc tế, đã đẩy mức kinh phí lên cao kỷ lục. Kinh phí này không chỉ đảm bảo chất lượng hình ảnh mà còn là minh chứng cho sự cam kết của Netflix trong việc biến Squid Game thành thương hiệu giải trí vĩnh cửu.

2. Tempest (Bão Tố)

Tempest là một dự án lớn, đánh dấu sự trở lại của dòng phim chính trị - hình sự với quy mô sản xuất và mức độ phức tạp chưa từng có.

Tempest (Bão Tố) (Ảnh: Naver).

Phim thuộc thể loại chính trị, hình sự, hành động, xoay quanh câu chuyện của một góa phụ tranh cử Tổng thổng dưới sự trợ giúp của mẹ chồng và “hiệp sĩ áo đen” bí mật bảo vệ cô trong bóng tối. Tempest đánh dấu sự kết hợp đầu tiên trên màn ảnh của Jun Ji Hyun và Kang Dong Won. Sự kết hợp này trước giờ chưa từng có bởi lẽ việc mời được cả hai ngôi sao hạng S cùng tham gia một tác phẩm ngoài cát xê cao chót vót còn phải đến từ sức hấp dẫn của kịch bản và ekip sản xuất vàng ròng.

Yếu tố hấp dẫn của bộ phim là sự gay cấn, phức tạp của các vụ án và những cảnh hành động được dàn dựng công phu. Kịch bản được xây dựng với nhiều lớp lang mưu lược, đòi hỏi sự tập trung cao độ của khán giả. Mức kinh phí đầu tư lớn ước tính 50 triệu USD (hơn 1.300 tỷ VND) được sử dụng để tái hiện các bối cảnh quốc tế, các phân đoạn rượt đuổi, cháy nổ, và đảm bảo chất lượng kỹ xảo đạt chuẩn điện ảnh Hollywood.

3. Nine Puzzles (Chín Mảnh Ghép)

Nine Puzzles (Chín Mảnh Ghép) là phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại trinh thám - tâm lý - kinh dị, phát sóng từ giữa tháng 5 trên Disney+. Phim theo chân Yoon I Na (Kim Da Mi), một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, từng là nghi phạm trong vụ sát hại chú ruột 10 năm trước. Khi một chuỗi án mạng mới với dấu hiệu tương tự xuất hiện, cô buộc phải hợp tác với điều tra viên Kim Han Saem (Son Suk Ku) - người từng nghi ngờ cô - để tìm ra sự thật đằng sau các mảnh ghép bí ẩn. Bộ phim được đạo diễn bởi Yoon Jong Bin, người nổi tiếng với The Spy Gone North và Narco-Saints, cùng biên kịch Lee Eun Mi (Tunnel, Navillera).

Nine Puzzles (Chín Mảnh Ghép) (Ảnh: Netflix).

Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của Park Gyu Young, Lee Joo Young và Jung Man Sik. Ngay tuần đầu ra mắt, Nine Puzzles đã dẫn đầu bảng xếp hạng Kinolights và nhận mưa lời khen nhờ kịch bản chắc tay, bầu không khí u tối lôi cuốn và diễn xuất nội lực. Đây được xem là cú hích ấn tượng cho mùa phim Hàn hè 2025, đặc biệt đánh dấu sự trở lại nổi bật của Kim Da Mi trên màn ảnh nhỏ.

Kinh phí đầu tư ước tính 30 triệu USD (hơn 780 tỷ VND) chủ yếu được sử dụng cho thiết kế sản xuất (production design), tạo ra các bối cảnh, đạo cụ.

4. Twelve

Twelve là một bộ phim Hàn Quốc mang Phong cách hành động - giật gân, được đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo sự kịch tính và độ mãn nhãn của các phân cảnh đối đầu.

Twelve là câu chuyện về 12 thiên sứ được ban năng lực của 12 con giáp, gồm thủ lĩnh Tae San (Ma Dong Seok) với con giáp đại diện là Dần, dẫn dắt nhóm gồm 11 thiên sứ khác che chở nhân loại khỏi cái ác từ hàng ngàn năm trước. Qua nhiều trận chiến ác liệt vì chính nghĩa, chỉ còn lại Tae San và 7 thiên sứ: Jwi Dol (Sung Yoo Bin) đại diện cho Tí, Mirr (Lee Joo Bin) đại diện cho Thìn, Bang Wool (Regina Lei) đại diện cho Tị, Mal Sook (Ahn Ji Hye) đại diện cho Ngọ, Won Seung (Seo In Guk) đại diện cho Thân, Kang Ji (Kang Mi Na) đại diện cho Tuất, Don Yi (Ko Kyu Pil) đại diện cho Hợi.

Twelve (Ảnh: Naver).

Dù đội hình không toàn vẹn, họ vẫn ra tay cứu giúp con người, đối đầu với lũ quỷ, nhưng khi người dân cố thiêu sống Mirr vì tin rằng cô là phù thuỷ, cả nhóm thiên sứ mất niềm tin vào nhân loại. Ở thời hiện đại, Tae San trở thành tay cho vay nặng lãi, lánh xa con người, trong khi các thành viên còn lại sống cuộc sống bình thường, thực hiện các phi vụ nhỏ lẻ và đã đánh mất phần lớn quyền năng. Cho đến một ngày, khi pháp sư tà ác Sa Min đánh thức được O-gwi (Park Hyung Sik) - kẻ ác hùng mạnh từng đối đầu với nhóm thiên sứ - nhóm của Tae San phải một lần nữa tìm cách ngăn chặn để bảo vệ nhân loại khỏi hiểm hoạ diệt vong.

Sức hấp dẫn của Twelve là sự căng thẳng liên tục, nhịp độ nhanh và sự phát triển tâm lý nhân vật dưới áp lực. Mức kinh phí đầu tư ước tính 20 triệu USD (hơn 520 tỷ VND) được sử dụng hiệu quả cho các cảnh quay hành động phức tạp, cháy nổ, rượt đuổi xe hơi, và việc thuê các đội ngũ chuyên gia hành động hàng đầu, đảm bảo tính chân thực và chuyên nghiệp.

5. When the Stars Gossip

When the Stars Gossip là một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn hiếm hoi có mặt trong danh sách đầu tư khủng, cho thấy sự sẵn sàng chi tiền của các nhà sản xuất cho thể loại tình cảm nếu có sự kết hợp của dàn sao nổi tiếng và bối cảnh độc đáo.

When the Stars Gossip (Ảnh: Naver).

Phim kể về chuyện tình của một phi hành gia và một khách Du lịch. Nam chính Gong Ryong (Lee Min Ho) là một du khách sẽ ở trạm không gian vài ngày, trước khi chính thức trở thành con rể tập đoàn MZ giàu nhất Hàn Quốc.

Sự thu hút của bộ phim đến từ sự mới lạ trong bối cảnh và chemistry ngọt ngào của cặp đôi chính. Kinh phí đầu tư ước tính 17 triệu USD (hơn 442 tỷ VND) chủ yếu được dành cho thiết kế bối cảnh vũ trụ, kỹ xảo hình ảnh và cát-xê của dàn diễn viên chính có sức hút lớn.