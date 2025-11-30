Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão số 15 tiến sát khu vực Gia Lai – Đắk Lắk: Vì sao tâm bão lại gần Tây Nguyên?

15:53 30/11/2025
Bão số 15 tiếp tục di chuyển chậm trên Biển Đông, bất ngờ áp sát vùng biển ngoài khơi khu vực Tây Nguyên, gây gió mạnh, sóng cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văm Quốc gia,hồi 13 giờ ngày 30/11, tâm bão được xác định ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Hiện bão đang di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia  Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia 

Dự báo diễn biến trong 24–72 giờ tới, bão có Xu hướng suy yếu dần khi tiến gần đất liền:

Đến 13 giờ ngày 01/12, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/h, vị trí ở 14,3°N – 111,7°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 270 km. Cường độ bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trải từ 12,50°N – 15,50°N và 111,00°E – 113,50°E. Khu vực này được xác định rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 02/12, bão chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h, ở vị trí 13,4°N – 110,7°E, trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển các tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông. 

Bão suy yếu thêm xuống cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 12,00°N – 15,50°N và phía Tây kinh tuyến 112,00°E. Rủi ro thiên tai tiếp tục ở cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 03/12, bão đi theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5–10 km/h, tiến vào vùng ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Bão trên Biển Đông tiếp tục di chuyển chậm, gây gió mạnh và sóng lớn. Ảnh minh hoạ Bão trên Biển Đông tiếp tục di chuyển chậm, gây gió mạnh và sóng lớn. Ảnh minh hoạ

Tác động dự báo: gió mạnh, sóng lớn

Trên biển, vùng phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; khu vực gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3,0–5,0 m, riêng gần tâm bão có thể đạt 5,0–7,0 m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần tuyệt đối lưu ý đảm bảo an toàn.

