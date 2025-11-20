Đỏ mặt với cảnh nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Hậu trường cảnh nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng khiến mạng xã hội bùng nổ ngay từ khi phim chưa lên sóng.

Ngày 18 tháng 11, loạt ảnh Hậu trường Phim truyền hình mới Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng bất ngờ được tung ra, lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn cộng đồng fan quốc tế. Điều khiến khán giả đứng ngồi không yên chính là những khoảnh khắc thân mật táo bạo của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc, hé lộ khả năng phim sẽ chứa nhiều cảnh nóng và cảnh tình cảm mùi mẫn - điều hiếm thấy trong các dự án gần đây của hai ngôi sao.

Cảnh nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Weibo).

Trong một phân đoạn hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trên đùi Trần Tinh Húc, gương mặt hai người áp sát và cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đầy mê hoặc. Ánh mắt của cả hai hòa quyện, cử chỉ thân mật không hề gượng gạo, khiến khán giả có cảm giác như đang xem một phân cảnh đã hoàn chỉnh chứ không chỉ là ảnh chụp ở hậu trường. Trong bức ảnh khác, nữ diễn viên nép nhẹ vào lòng bạn diễn, nụ cười mềm mại, dịu dàng mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ rất đặc trưng. Khán giả khẳng định chỉ cần nhìn loạt ảnh thôi cũng đủ hiểu rằng chemistry của hai ngôi sao đạt mức bùng nổ.

Sự trùng hợp của cả ánh mắt, biểu cảm và khoảng cách cơ thể trong mỗi tấm hình khiến người xem càng tin rằng bộ phim lần này sẽ có nhiều phân cảnh thân mật được đầu tư kỹ lưỡng. Các fan của Trần Tinh Húc - người từng gây bão với những cảnh tình cảm mãnh liệt trong Đông Cung - càng phấn khích trước khả năng nam diễn viên một lần nữa tạo nên những phân cảnh để đời. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vốn nổi tiếng là một trong những mỹ nhân có khí chất quyến rũ bậc nhất Cbiz nhưng lại ít khi tham gia các cảnh tình tứ táo bạo. Vì vậy, hình ảnh lần này được xem là bước “phá kén” đáng chờ đợi trong sự nghiệp của cô.

Phim được mong đợi sẽ tràn ngập cảnh tình cảm giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc (Ảnh: Weibo).

Cộng đồng mạng ngay lập tức nổ ra tranh luận. Nhiều người cho rằng chỉ cần một vài hình ảnh ngắn ngủi đã đủ để Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng tạo thành hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, chứng minh độ hot của bộ đôi diễn viên. Không ít khán giả quốc tế, đặc biệt từ các nền tảng mạng xã hội như TikTok, cũng nhanh chóng lan truyền các khoảnh khắc này, giúp hình ảnh bộ đôi lọt top tìm kiếm tại nhiều quốc gia châu Á.

Không thể phủ nhận rằng Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nằm trong nhóm những nữ diễn viên có sức hút hình ảnh lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi dự án cô tham gia đều trở thành đề tài bàn luận, không chỉ vì vẻ đẹp nổi bật mà còn vì Phong cách, khí chất và sự chỉn chu trong cách xuất hiện trước công chúng.

Trong loạt ảnh hậu trường lần này, điều tạo nên độ nóng chính là sự hòa hợp của cô và Trần Tinh Húc - điều mà nhiều fan nghi ngờ từ trước khi phim công bố dàn cast. Dưới góc máy cận, gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng theo phong thái mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo, hoàn toàn phù hợp để tạo nên những phân cảnh lãng mạn đậm chất điện ảnh. Biểu cảm của cô tự nhiên, không gượng ép, đôi mắt có chiều sâu, tạo cảm giác nhân vật đang thực sự sống trong khoảnh khắc đó.

Sức hút của nữ diễn viên không nằm ở độ gợi cảm phô trương mà ở nét đẹp bí ẩn, kiêu kỳ nhưng vẫn ngọt ngào. Chính điều này khiến những cảnh thân mật với Trần Tinh Húc trở nên mềm mại, tinh tế mà vẫn đủ để tạo cảm giác nóng bỏng cho người xem. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án này mang màu sắc trưởng thành hơn, quyến rũ hơn so với những tác phẩm gần đây.

Bên cạnh đó, sự mạnh dạn hơn trong cách nhập vai, đặc biệt trong những phân đoạn tình cảm, cho thấy sự thay đổi đáng mong đợi trong đường hướng diễn xuất của nữ diễn viên. Việc cô không ngại các cảnh thân mật lần này được cộng đồng đánh giá là bước chuyển mình, giúp hình tượng nghệ sĩ trở nên phong phú và cuốn hút hơn trên màn ảnh.

Sức hấp dẫn của các cảnh nóng không chỉ đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn bởi cách Trần Tinh Húc phản ứng với bạn diễn. Nam diễn viên nổi tiếng là người có kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ trong các phân cảnh tình cảm, luôn biết cách điều tiết ánh mắt, cử chỉ và sự chủ động để tạo cảm giác tự nhiên nhất.

Phim dự kiện lên sóng trong tháng 11 trên nền tảng Tencent Video (Ảnh: Weibo).

Trong hậu trường Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, sự nam tính của Trần Tinh Húc thể hiện rõ ở ánh nhìn sâu và dứt khoát, tạo nên sự đối lập đầy thu hút so với vẻ mềm mại của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều khán giả khẳng định chỉ với vài hình ảnh đã đủ thấy bộ đôi là một trong những cặp đôi màn ảnh đáng mong đợi nhất năm 2025.

Điều thú vị là sự tương tác của họ không hề bị lệ thuộc vào tạo hình hay góc quay. Dù chỉ là hậu trường, cả hai vẫn toát lên khí chất của nhân vật, giúp bầu không khí xung quanh trở nên chân thật hơn, đủ để khiến fan tin rằng phim sẽ có nhiều phân đoạn giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh hành trình của Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Viên Thác (Trần Tinh Húc) khi cả hai hợp tác điều tra bí ẩn ngàn năm liên quan đến lời nguyền cú đất và một tổ chức cổ xưa bí ẩn. Bộ phim thuộc thể loại đô thị - huyền nghi - giả tưởng pha lẫn tình yêu, hứa hẹn mang đến màu sắc mới mẻ so với các dòng phim cổ trang và ngôn tình đang phổ biến.

Điểm đáng chú ý là dù thuộc thể loại huyền nghi, phim vẫn dành không ít đất diễn cho tuyến tình cảm. Điều này mở ra cơ hội để cả hai diễn viên khai thác triệt để chemistry, góp phần tạo nên những khoảnh khắc vừa lãng mạn, vừa kịch tính khiến người xem mong đợi.